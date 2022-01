TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đề nghị điều tra việc "khai gian" giá nhà đất; bắt "cò" mua bán "lốt" xe hàng ở cửa khẩu

Bộ Tài chính đề nghị điều tra việc "khai gian" giá mua bán nhà đất

Như Dân Việt đã thông tin: Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 438/BTC-VP về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Hoạt động mua bán tại một dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh hoạ: Minh Khôi

Theo Bộ Tài chính, để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các địa phương phối hợp với các cục thuế để điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

Cùng đó, đề nghị Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cục thuế địa phương để yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo đúng giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tình hình thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế địa phương chủ động phối hợp cơ quan công an, sở tư pháp để đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Trước đó, Bộ này cũng đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Bộ Tài chính cho biết, các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt "cò" mua bán "lốt" xe hàng tại cửa khẩu với giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 14/1, trao đổi với PV Dân Việt, đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến việc mua bán "lốt" xe nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ ", gồm: Lâm Văn Hưởng (SN 1983) và Nông Tuấn Anh (SN 1992, đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc).

Ngoài ra, đối tượng Đình Văn Thìn (SN 1979, trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, thời gian qua, lợi dụng việc được giao quản lý bãi đất trống trên địa bàn để xếp xe, điều tiết, phân luồng phương tiện xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu, các đối tượng đã móc nối, nhận tiền của chủ hàng để mua bán "lốt", cho các xe đến sau nhưng được vượt lên trước làm thủ tục thông quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, mở rộng vụ án.

Nhiều xe hàng đã phải "bồi dưỡng" số tiền cực lớn để sớm thông quan. Ảnh: Gia Tưởng

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, sau khi nhận lời các chủ hàng, các đối tượng "cò" sẽ nhận số điện thoại của lái xe và biển số xe. Sau đó, các đối tượng cho người dắt xe hàng ra khỏi các bãi tập kết.

Khi xe hàng đến khu vực cửa khẩu, các chủ hàng sẽ nộp tiền cho các đối tượng bằng hình thức chuyển khoản, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng/xe.

Tiếp đó, các đối tượng làm giả một số giấy tờ hòng qua mặt các lực lượng kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.

Bằng thủ đoạn này, đã có hàng chục xe hàng được các đối tượng "giúp" thông quan nhanh chóng.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh hiện tượng "môi giới" với giá 180 - 300 triệu đồng/xe nông sản để thông quan hàng nhanh sang Trung Quốc. Tuy nhiên, một số cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đều trả lời rằng không có hiện tượng trên.

Vụ bị cáo lao vào dòng xe sau khi tòa tuyên án: Luật sư bào chữa nói gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ bị cáo lao vào dòng xe sau khi tòa tuyên án, ngày 14/1, luật sư Trần Thị Ánh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, hiện các bị cáo vẫn chưa ổn định tâm lý. Trong đó, bị cáo Lâm Hải Long khẳng định rằng thà chết chứ không đi tù oan.

Cũng theo luật sư Ánh, trước đó bà đã nhiều lần yêu cầu gia đình các bị cáo và lực lượng chức năng phải theo dõi sát các bị cáo. Bởi bà nhận thấy các bị cáo rất bức xúc, tâm lý bị kích động sau khi nghe VKS đề nghị y án.

Luật sư Ánh cho rằng: "Tôi nhận thấy cấp sơ thẩm chưa xem xét khách quan sự thật vụ án. Thực tế đêm 14 rạng 15/3/2015 tại địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 2 vụ án".

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra tại khu vực Cống Nàng Âm, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Bị hại là Đặng Hữu Thời, Trần Văn Tổng, Trần Quốc Đẳng, hiện nay chưa tìm được thủ phạm .

Bị cáo lao vào dòng xe sau khi tòa tuyên án. Clip: CTV

Vụ thứ hai xảy ra tại cổng khu đô thị Hoàng Tâm thuộc địa bàn xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; bị hại là Nguyễn Quốc Toàn, Lê Hoàng Khen, Hồ Minh Tiến. Và, Đặng Hữu Thời bị cáo buộc chủ mưu cùng các bị cáo Lâm Hải Long, Nguyễn Hoài Nam, Lê Phước Trung gây thương tích đối với Toàn, Tiến, Khen vào lúc 1h15 ngày 15/3/2015.

Theo cáo buộc, Thời bị chém khoảng thời gian 23h30 đến 24h ngày 14/3/2015. Sau đó, Trần Văn Tổng chở Thời về nhà leo rào vào lấy mã tấu, rồi Tổng chở Thời ra cổng khu đô thị Hoàng Tâm. Tại đây, Thời gọi cho Lâm Hải Long và nhờ Phong đến chở Long. Còn Long sau khi được Thời gọi thì gọi điện cho Nguyễn Hoài Nam, Nam rủ Lê Phước Trung. Tất cả tập hợp tại cổng khu đô thị Hoàng Tâm đứng đợi.

Đến khoảng 1h15 ngày 15/3/2015, Thời nhìn thấy anh Toàn, Tiến, Khen từ cầu Lương Thế Trân đi bộ xuống, Thời ra lệnh cho cả nhóm xông qua chém.

Theo luật sư Ánh, điều này mâu thuẫn với hồ sơ ban đầu (do Công an huyện Cái Nước và Công an TP.Cà Mau thu thập); mâu thuẫn với lời khai các bị hại và nhân chứng.

"Hồ sơ cho thấy thực tế là Thời bị chém khoảng 1h đến 1h15 ngày 15/3/2015. Sau khi bị chém, Thời ghé nhà chị Thoa gọi nhờ điện thoại cho công an và vợ. Còn Toàn bị chém, nằm gục lúc 1h30. Như vậy, cùng một khoảng thời gian mà Thời vừa bị chém vừa đi rủ bạn chém trả thù là không hợp lý" - luật sư Ánh phân tích.

Cũng theo luật sư này, các lời khai trên được Công an TP.Cà Mau ghi lại trong lúc Đặng Hữu Thời bị tạm giữ nên hoàn toàn không có sự thông cung. Cả 6 người gồm Trần Văn Tổng, Trần Kim Thoa, Nguyễn Tấn Phong, Trần Quốc Đẳng, Huỳnh Kiều Diễm, Tào Mỹ Hạnh đều có lời khai tương tự lời khai của Thời.

Đặc biệt, tại bút lục 1557 do Công an TP.Cà Mau ghi ngày 9/12/2016, anh Nguyễn Thành Tú khai: "Thông thường tôi thức trước 1h, nhưng vào đêm 14/3 rạng sáng 15/3/2015 tôi ngủ quên nên thức giấc lúc khoảng 1h15. Lúc này tôi nghe tiếng xe từ hướng cầu Lương Thế Trân chạy đến đánh tới tấp 3 thanh niên… Tôi xác định được thời gian 3 thanh niên bị đánh lúc 1h15 là do tôi thức giấc đi làm có xem đồng hồ trên điện thoại…".

"Nhiều nhân chứng xác nhận sau khi bị chém, Thời được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Và nhiều nhân chứng xác nhận Thời bị chém lúc 1h - 1h15 rạng sáng 15/3/2015. Rõ ràng Thời không thể gây thương tích cho anh Toàn, Tiến, Khen vào thời gian 1h15 như tòa nhận định" - luật sư Ánh phân tích.

Theo luật sư Ánh, vấn đề đặt ra là tại sao tòa lại bác bỏ toàn bộ hồ sơ điều tra ban đầu của Công an huyện Cái Nước mà chỉ căn cứ vào những lời khai anh Đẳng, anh Khánh, chị Phụng, chị Thoa sau giai đoạn điều tra lại để làm căn cứ xác định thời gian Thời bị chém.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 13/1, sau hơn 1 ngày xét xử phúc thẩm vụ án "chém người trong đêm", TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo kêu oan của cả 4 bị cáo.

Cụ thể, 4 bị cáo cùng bị tuyên phạm tội Cố ý gây thương tích. Tòa tuyên án các bị cáo: Đặng Hữu Thời (7 năm 6 tháng tù giam); Nguyễn Hoài Nam (6 năm 6 tháng tù); Lê Phước Trung (5 năm 6 tháng tù) và Lâm Hải Long (4 năm tù).

Ngay sau khi tuyên án, các bị cáo đều cho rằng mình bị oan.

Khi ra khỏi cổng tòa án, bị cáo Lâm Hải Long đã lao vào dòng xe đang chạy trên đường Phan Ngọc Hiển (phường 5, TP.Cà Mau). Long đã ngã xuống đường, ngất xỉu và sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu.

Bộ Công an đề nghị giải quyết "vấn đề xương sống" về tội phạm ma tuý

Như Dân Việt đã thông tin: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 và tổng kết Kế hoạch 486 của Bộ Công an về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Huy Hà

Báo cáo kết quả công tác năm 2021 của lực lượng C04 cho thấy, năm 2021, khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ thì trên thế giới, tình hình tội phạm ma túy, nhất là 3 trung tâm ma túy lớn khu vực "Trăng lưỡi liềm vàng", khu vực Nam Mỹ, khu vực "Tam giác vàng" vẫn diễn biến rất phức tạp.

Trong nước, tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đất liền diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, loại tội phạm này càng phức tạp, các lực lượng chức năng kiểm soát rất chặt chẽ người và phương tiện lưu thông qua biên giới, tuy nhiên tình trạng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nước ta qua biên giới vẫn diễn ra, thậm chí với số lượng rất lớn.

Tuyến hàng không, các đối tượng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa cất giấu ma túy rất tinh vi từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển đi các nước. Tuyến đường biển vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, trọng điểm là các cảng biển tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng... Cũng theo đánh giá, tình trạng tội phạm ma túy có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vẫn tiềm ẩn và có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Bộ Công an quán triệt, năm 2022 là năm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội hơn năm trước, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Lãnh đạo C04 cũng cho biết, thời gian tới sẽ đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp, gây bức xúc dư luận, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; các địa bàn giáp ranh, địa điểm công cộng và khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội có đông người tham gia; các khu chung cư, resort…, đồng thời, tham gia tích cực, có trách nhiệm các cam kết trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng.

Trong năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung các nhiệm vụ: Kiểm soát được tình hình tội phạm ma túy, không để tội phạm ma túy cấu kết, móc nối hoạt động giữa 4 tuyến trọng điểm và với các tuyến, địa bàn khác; kết hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế cụ thể, hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, không để nước ta trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy quốc tế.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã đạt được. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, năm 2021, lực lượng đã làm tốt hơn năm 2020, từ phòng ngừa, đấu tranh, phối hợp quốc tế, đặc biệt là tham mưu chiến lược, vai trò xuyên suốt từ Cục đến cấp xã.

Xác định năm 2022 là năm nhiều khó khăn, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn lực lượng đánh giá chất lượng dự báo tình hình của ma túy, nhóm cầu và nhóm cung. Theo đó, nguồn cung đã từ phương thức đơn giản, số lượng giao dịch, vận chuyển theo các đường dây, ổ nhóm ít, đến giờ số lượng vận chuyển tăng, số người tham gia các đường dây cũng gia tăng.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị, toàn lực lượng cần giải quyết vấn đề cung, cầu ma túy một cách đồng bộ, đây là vấn đề xương sống. Bên cạnh đó, cần đánh giá mức độ gia tăng hoạt động tội phạm về ma túy của người nước ngoài ở Việt Nam và hoạt động vi phạm pháp luật về ma túy của người Việt Nam ở nước ngoài.

Công an kết luận thế nào về vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội?

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/1, thông tin từ luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho bố bé gái tử vong bất thường), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ban hành kết luận điều tra, tống đạt kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Thành Công (44 tuổi, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) về tội "Cố ý gây thương tích", theo quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Thành Công là bố của bé gái tử vong bất thường ở Hà Nội.

Kết luận điều tra của Công an quận Bắc Từ Liêm thể hiện, khoảng 11 giờ ngày 16/9/2021, Lê Thành Công bắt đầu dạy kèm con gái là cháu L.H.A học bài tại khu vực cầu thang tầng 2 nhà riêng.

Cơ quan Công an xác định Lê Thành Công đã đánh con nhiều lần trước khi sự việc đau lòng xảy ra tại nhà mình. Ảnh: Phạm Hiệp

Trong lúc đó, vợ Công là chị Đ và con thứ hai là cháu K cũng đang sinh hoạt ở gần đó. Quá trình học bài, do cháu A không tập trung, chậm hiểu nên Công ra khu vực bếp lấy 1 chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ (khoảng 25cm) vụt hơn 10 cái vào mu bàn tay trái, cánh tay trái, chân trái của cháu A.

Thấy cháu A vẫn không tập trung, Công nhờ chị Đ xuống sảnh tầng 1 lấy 1 chiếc chổi, chị Đ đi xuống nhưng không thấy chiếc chổi nào nên lấy 1 que tre kích thước (50x2cm) đưa cho Công.

Quá trình dạy học tiếp theo Công dùng que tre vụt nhiều phát vào vùng mông, lưng cháu A (không nhớ rõ vụt bao nhiêu phát).

Lúc này, chị Đ nấu ăn ở khu vực bếp có nói về việc cháu A thời gian gần đây không tập trung học, mải xem tivi. Công nghe vậy thì bực tức đi xuống tầng 1 lấy 1 đoạn cán chổi bị gẫy bằng gỗ (dài khoảng 40x3cm) ở cạnh chậu cây cảnh trước nhà quay lại yêu cầu cháu A nằm sấp, úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách tầng 2 rồi dùng đoạn cán chổi gỗ vụt khoảng 15 - 20 phát, mỗi lần vụt liên tiếp 2 - 3 phát vào vùng mông của cháu A.

Lúc này khoảng 12 giờ, chị Đ đang cho cháu K ăn thấy vậy có can ngăn, bảo anh Công dừng lại để cháu A đi ăn cơm nên Công dừng lại không đánh cháu nữa. Cháu A ra bàn ngồi ăn cơm, còn Công xuống tầng 1 cất đoạn cán chổi gỗ về vị trí cũ và hút thuốc lào.

Cháu A ngồi ăn được nửa bát cơm thì không muốn ăn mà đòi uống sữa. Chị Đ lấy cho cháu A uống 1 hộp sữa. Khi Công quay lại thì cháu A đã uống hết hộp sữa và tự lên phòng ngủ ở tầng 3 trước.

Còn Công cùng chị Đ tiếp tục ăn cơm xong rồi lên phòng ngủ với cháu A tại phòng cháu A. Chị Đ lên giường nằm với cháu A, cháu K ngủ phòng bên cạnh, còn Công ngồi dưới sàn nhà.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cả gia đình ngủ dậy và xuống tầng 2 sinh hoạt, chị Đ lấy cho cháu A 1 hộp sữa. Khi cháu A uống hết hộp sữa, Công hỏi cháu có đói không và bảo chị Đ đi mua cháo cho cháu.

Chị Đ lấy xe máy đi mua cho cháu 1 cốc cháo thịt băm. Lúc này, khách gọi mua nước nên Công đi giao 3 bình nước cho khách. Sau khi cháu An ăn xong kêu đau bụng, sau đó cháu đi lên tầng 3 vệ sinh.

Một lúc sau khi chị Đ lên thì nhìn thấy con bị ngồi thụt xuống bồn cầu, chị đã bế A lên và cho cháu đi tắm.

Sau khi A tắm xong, chị Đ kiểm tra người thấy cháu nóng, biểu hiện sốt. Thấy thế Công bảo chị Đ lấy thuốc hạ sốt cho cháu uống. Sau đó 2 vợ chồng để cháu A nằm nghỉ tại phòng.

Khoảng 5 phút sau Công lên phòng cháu kiểm tra thấy cháu vẫn thức thì bế cháu lên vai, mặt úp vào vai phải thì cháu A bất ngờ nôn, trớ ra áo. Công liền gọi chị Đ đang ở tầng 2 lên, chị Đ thấy cháu như vậy thì lấy khăn lau cho cháu.

Sau đó cả 2 vợ chồng cùng nhau đưa cháu ra viện khám, cấp cứu bằng xe máy. Hai vợ chồng đưa cháu đến Bệnh viện Nam Thăng Long, đến 17 giờ 50 phút cùng ngày thì chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu tiếp.

Khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương, qua kiểm tra bệnh viện xác định cháu A bị tử vong ngoại viện và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên đã báo Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) biết.

Cùng ngày, Công an Quận đống Đa đã chuyển tin báo tố giác trên đến Công an quận Bắc Từ Liêm để kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nêu trên.

Ngày 30/9/2021, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Hà Nội có bản kết luận pháp y, kết luận nguyên nhân cái chết của cháu A: "Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên".

Lê Thành Công đã có 1 tiền án năm 2003, theo đó Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 15 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".