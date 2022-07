TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ông Nguyễn Đức Chung được giảm án; khởi tố “yêu râu xanh” hiếp dâm thiếu nữ

Ông Nguyễn Đức Chung được giảm án

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/7, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm sau khi xét kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 bị cáo khác trong vụ án liên quan vi phạm ở các gói thầu số hóa, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội.

Cụ thể, sau phiên sơ thẩm năm 2021, vụ án có 3 người kháng cáo gồm ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường – cựu Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến – cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ở bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị cáo Phạm Thị Thu Hường bị xử phạt 42 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù cũng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu lãnh đạo UBND TP.Hà Nội ban đầu kháng cáo kêu oan, tuy nhiên sau khi Viện Kiểm sát nêu quản điểm giải quyết vụ án, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã thay đổi kháng cáo kêu oan thành xin giảm nhẹ hình phạt. 2 bị cáo Hường, Tuyến thì xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm nhẹ phần trách nhiệm dân sự.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung được giảm án xuống còn 2 năm tù. Ảnh: P.D

Chiều hôm qua (12/7), căn cứ vào diễn biến xét xử, các tài liệu, chứng cứ tại phiên phúc thẩm, phía Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung và 2 nữ bị cáo; đề nghị không chấp nhận kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo Phạm Thị Thu Hường và Phạm Thị Kim Tuyến.

HĐXX nhận định, về các kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm có vi phạm là không có căn cứ.

Với các bị cáo Tuyến, tòa sơ thẩm xác định tội của bị cáo này là chính xác; mức án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù là phù hợp; với bị cáo Hường, mức án 42 tháng tù cũng là phù hợp.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng, 2 bị cáo thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên; tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, cả 2 bị cáo khai báo thành khẩn khai báo; đã tác động đến gia đình để khắc phục trách nhiệm.

HĐXX phúc thẩm sẽ xem xét thêm cho các bị cáo vấn đề này; chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Tuyếnn và đề nghị của bị cáo Hường, của các luật sư bào chữa cũng như quan điểm của vị đại diện Viện Kiểm sát để giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo.

HĐXX phúc thẩm cho biết sẽ giảm hình phạt cho bị cáo Tuyến nhiều hơn bị cáo Hường sau khi xác định vị trí, vai trò của 2 bị cáo trong vụ án.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Tuyến, bị cáo Hường đã bồi thường toàn bộ nên HĐXX sẽ ghi nhận, sửa ở bản án phúc thẩm.

Với các kháng cáo của bị cáo Chung, HĐXX xác định từ mối quan hệ quen biết vơi Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, với động cơ tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường tham gia gói thầu, ngay sau khi nhận email của Bùi Quang Huy, bị cáo Chung đã gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vào ngày 15, 16/5/2016 3 cuộc để chỉ đạo quyết liệt, sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã dừng gói thầu.

Hơn nữa bị cáo Chung còn yêu cầu phải đảm bảo tích hợp dữ liệu số hóa vào hệ thống dùng chung trong khi Thành phố chưa hoàn thành hệ thống này.



Bị cáo Chung còn giới thiệu Công ty Nhật Cường làm thí điểm số hóa, từ đó tạo lợi thế cho Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu.

HĐXX phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước; hành vi của bị cáo gây bức xúc trong xã hội, gây nguy hiểm cho xã hội. Xét thấy, bị cáo và người bào chữa trình bày, trong quá trình công tác bị cáo có nhiều thành tích, bằng khen, giấy khen, huy chương… Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai báo thành khẩn, thay đổi nhận thức nên bị cáo nhận được thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Việc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo phù hợp với quy định, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Từ các lẽ trên, HĐXX phúc thẩm quyết định, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung, Phạm Thị Kim Tuyến và đề nghị của bị cáo Phạm Thị Thu Hường xin giảm nhẹ hình phạt; không chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo Tuyến, Hường về trách nhiệm dân sự.

Áp dụng quy định, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 2 năm tù; tổng hợp với hình phạt 10 năm tù ở bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù, thời hạn từ 28/8/2020.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến 3 năm tù; bị cáo Phạm Thị Thu Hường 2 năm 8 tháng tù. Sửa trách nhiệm dân sự với Tuyến, Hường, ghi nhận bị cáo Tuyến nộp hơn 3,4 tỷ đồng, đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự; bị cáo Hường nộp 2,9 tỷ đồng, ghi nhận bị cáo Hường thực hiện xong nghĩa vụ dân sự.

Khởi tố “yêu râu xanh” hiếp dâm thiếu nữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/7, thông tin từ VKSND TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), cơ quan chức năng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Văn Hưng (SN 1980, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội " Hiếp dâm" theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố "yêu râu xanh" hiếp dâm thiếu nữ. Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Phạm Văn Hưng và cháu H.K.L (SN 2005, trú tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng làm tại một quán ăn trên địa bàn TP.Vĩnh Yên.

Vào tối 6/6, sau khi làm xong việc, Hưng và cháu H.K.L ngồi ghế hành lang của quán ăn nói chuyện.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cháu H.K.L đi vào phòng lấy đồ về. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đã đi theo cháu L vào phòng. Sau đó, Hưng chốt cửa phòng, đe dọa, dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu L đến cơ quan Công an thành phố Vĩnh Yên trình báo về việc bị đối tượng Hưng thực hiện hành vi hiếp dâm. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu H.K.L. chưa đủ 18 tuổi.

Hiện Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Nghi án người đàn ông sát hại người yêu vì nghĩ bị "bỏ bùa"

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 13/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Tân Quan, huyện Hớn Quản.

Nghi can bị tạm giữ. Nguồn: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Vũ Văn Lưu (SN 1973) nhận được tin nhắn của em trai ruột là Vũ Văn Như (SN 1981, trú tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước) với nội dung “anh ơi, tha lỗi cho thằng em bất hiếu này, có lẽ em đã bị bỏ bùa…, nên em không thể thoát ra khỏi...”.

Sau khi nhận tin nhắn nêu trên, anh Lưu điện thoại cho em trai nhưng không liên lạc được nên lập tức đến nhà Như để hỏi rõ chuyện. Khi đến nhà của em trai, anh Lưu phát hiện một người phụ nữ đã tử vong, sau đó trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tân Quan có mặt tại hiện trường nhà Vũ Văn Như để xác minh, bảo vệ hiện trường và tổ chức truy tìm đối tượng gây án. Qua xác minh, nạn nhân là chị T.H (SN 1991, trú ấp Xạc Lây, xã Tân Quan). Tại hiện trường, lực lượng công an tìm thấy 1 cây sắt, nghi là hung khí gây án.

Đến khoảng 8h20 sáng cùng ngày thì Vũ Văn Như ra đầu thú, khai nhận đã sát hại người yêu. Được biết, nạn nhân H và Vũ Văn Như sống với nhau như vợ chồng. Trước khi xảy ra sự việc giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Cựu đại tá biên phòng “lấy tính mạng khẳng định” việc bị ép “viết theo người hướng dẫn”

Như Dân Việt đã thông tin: Bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng cáo buộc khi làm Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 389 đã nhận hối lộ của "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu số tiền hằng tháng 60.000USD và 950 triệu đồng.

Khi về làm Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Thế Anh vẫn nhận của Hữu 10.000USD/tháng. Tổng cộng, cựu đại tá bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm buôn lậu 6,2 tỷ đồng và 560.000USD.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh kêu oan, nói không quen trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu. Ảnh: QP

Cáo trạng vụ án thể hiện, Thế Anh không trực tiếp nhận tiền mà cho em họ mình, bị cáo Nguyễn Văn An hằng tháng đi gặp Hữu lấy về rồi chuyển lại. Khi Hữu bị công an bắt, An được Thế Anh đưa 50 triệu đồng, tổ chức cho vượt biên sang Lào lẩn trốn.

Tại tòa ngày 13/7, bị cáo Thế Anh phủ nhận toàn bộ các cáo buộc trên, nói có nhiều lời khai theo hướng nhận tội của mình ở giai đoạn điều tra là do bị ép cung, viết theo "người hướng dẫn".

Trả lời Viện kiểm sát về việc ai ép cung, cựu đại tá đọc tên 1 điều tra viên, 2 kiểm sát viên và một người khác là Phó thủ trưởng. Tòa ngắt lời, yêu cầu Thế Anh "có chứng cứ bị ép cung phải đưa ra, nếu chỉ lời nói sẽ rất khó làm việc".

Bị cáo này đáp lại: "Nếu bị cáo chỉ ra nơi có bằng chứng như đại diện Viện kiểm sát hỏi, Viện kiểm sát và tòa có đến nơi làm rõ đúng sự thật khách quan cho bị cáo hay không?".

Theo Thế Anh, chính lời khai của anh ta là chứng cứ thể hiện bị ép cung và ngoài ra, cuốn sổ trích xuất bị can trong trại tạm giam là "chứng cứ rất quan trọng".

Lý do, ông ta cho hay bị tạm giam hơn 1 năm, được Cục Điều tra hình sự đưa đi lấy cung trong hơn 30 lần, đều có bút lục ghi lại nhưng trong sổ trích xuất chỉ thể hiện 9 lần đi cung. "Vậy 20 bút lục kia để đi đâu?", Thế Anh lập luận. Bị cáo này vì vậy đề nghị tòa triệu tập giám thị trại tạm giam, yêu cầu cung cấp cuốn sổ.

Phan Thanh Hữu nói có hối lộ cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, thêm rằng "không vu oan cho ai bao giờ". Ảnh: QP

Diễn biến khác, kiểm sát viên trình chiếu văn bản thể hiện Thế Anh có gọi điện cho Phan Thanh Hữu dù Thế Anh khẳng định không liên hệ với "trùm" buôn lậu. Cựu đại tá cho rằng văn bản này không khách quan. Luật sư của ông ta lập luận: "Văn bản này là đánh máy, ai cũng làm được".

Đại diện Viện kiểm sát giải thích, văn bản này do các công ty viễn thông cung cấp và được đánh giá, xem xét trước khi xác định là chứng cứ.

Thế Anh ngược lại, nói các dữ liệu cuộc gọi này "không khách quan" vì ông ta bị thu giữ, niêm phong 3 điện thoại, 1 USB nhưng khi mở niêm phong, bản thân không được có mặt nên có thể người khác bị tác động. Cựu đại tá khẳng định: "Hoàn toàn không liên lạc với Hữu".

Do Thế Anh sau đó từ chối trả lời, Viện kiểm sát công bố lời khai của nhân chứng thể hiện, cựu đại tá này liên hệ, nhờ họ giúp đưa bị cáo Nguyễn Văn An sang Lào lẩn trốn.

Trả lời HĐXX trước đó, Phan Thanh Hữu khẳng định "không vu oan cho ai bao giờ". Ông ta cho hay nhiều lần hối lộ đại tá Thế Anh trong quá trình buôn lậu 198 triệu lít xăng. Tại tòa án quân sự, ông Hữu là nhân chứng nhưng sẽ bị xét xử tại tòa án nhân dân theo thẩm quyền.

Vụ án mạng kinh hoàng 4 người thương vong ở Nghệ An: Nhiều người thoát chết vì điều bất ngờ

Thông tin mới nhất vụ án mạng kinh hoàng 4 người thương vong ở Nghệ An: Là người khống chế được hung thủ Lương Văn Thảo, nhưng đến giờ ông Vi Công Thu (SN 1964) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng lúc 4h sáng 12/7, tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ án khiến một người chết, 3 người bị thương.

Đối tượng Lương Văn Thảo. (Ảnh: Công an Nghệ An). Nguồn: Dân Trí

Ban đầu, ông Thu nghe được tiếng kêu cứu vang lên từ gia đình chị H.T.H và anh Vy Công Kiên ở cùng xóm nên vội chạy sang ứng cứu. Tuy nhiên, vừa bước ra cổng thì ông Thu phát hiện Thảo lao qua bờ rào của gia đình mình.

"Sau khi leo qua bờ rào, Thảo cầm bơm xe đạp và chiếc cân đánh liên tiếp vào người vợ tôi. Do bị đánh vào đầu gối nên vợ tôi nằm gục luôn tại chỗ", ông Thu nhớ lại.

Hung khí gây án của đối tượng Lương Văn Thảo bị gãy cán trong quá trình giằng co. (Ảnh: Công an Nghệ An). Nguồn: Dân Trí

Ngay lập tức, ông Thu cầm cây gậy ở gần đó đánh vào lưng Thảo rồi nhảy vào khóa tay đối tượng, ghì xuống nền đất. Sau khi khống chế được Thảo, ông Thu cùng người dân dùng dây thừng trói lại, đồng thời gọi công an xã đến làm việc.

Cũng theo ông Thu, trong quá trình gây án tại nhà anh Kiên, hung khí của đối tượng bị gãy cán, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ chồng ông.

"Thời điểm đó, nghe ông Thu tri hô nên một số người dân chạy đến trợ giúp, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng công an xã. Khi tôi đến nơi thì thấy mọi người rất bàng hoàng và náo loạn cả lên. May mắn thời điểm khống chế, hung khí của đối tượng Thảo sử dụng bị gãy cán nên vứt lại tại nhà anh Kiên", ông Bùi Đình Cảnh (hàng xóm) cho biết.

Trao đổi với PV, cán bộ Công an huyện Tân Kỳ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

"Hung khí mà đối tượng Thảo gây án có tính sát thương cao. Đây là loại rựa người dân thường dùng để phát nương rẫy. Rất may hung khí gây án gãy cán trong quá trình giằng co với anh Kiên, nếu không thì nhiều người còn gặp nguy hiểm", vị cán bộ này cho biết thêm.

Được biết, 3 nạn nhân bị thương trong vụ án nêu trên đang được theo dõi, chăm sóc tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Vinh.

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 4h sáng 12/7, đối tượng Lương Văn Thảo (SN 1983, ở xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái) đã cầm dao sang chém chú họ là ông Lương Văn Vỹ bị trọng thương.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng 4 người thương vong ở Nghệ An.

Chưa dừng lại, đối tượng này sau đó cầm dao sang nhà hàng xóm chém vợ chồng anh Kiên (SN 1976) và chị H.T.H (SN 1986) khiến chị H tử vong tại chỗ, anh Kiên bị thương nặng.

Sau đó, đối tượng này cầm cái bơm xe đạp sang nhà anh Vi Công Thu đánh vợ anh Thu là chị Lô Thị Hồng gục giữa sân.

Được biết, đối tượng Lương Văn Thảo từng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.