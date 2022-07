Gia Lai: Tìm bị hại trong vụ nhiều người dân bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Theo điều tra của cơ quan công an, từ đầu tháng 6/2022 đến nay, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, sự thiếu hiểu biết và nhận thức hạn chế của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội đăng tuyển và gọi điện dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân đưa đi làm việc tại các tỉnh phía Nam, hứa hẹn bố trí công việc nhẹ nhàng với mức lương cao từ 18 triệu đến 20 triệu đồng/tháng hoặc từ 1.000 đến 1.500USD/tháng, khiến nạn nhân tin tưởng và mắc bẫy.



Sau đó, các đối tượng này chuẩn bị ô tô để đón và chở các nạn nhân đến khu vực biên giới để móc nối với các đối tượng đồng phạm khác đưa sang Campuchia rồi bán vào các công ty do người Trung Quốc làm chủ, nhằm thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Pui Phú và Pui Thái - 2 trong số 7 nạn nhân tại làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở về nhà từ Campuchia an toàn sau khi gia đình gửi tiền chuộc hoặc may mắn trốn thoát. Ảnh: H.L

Các đối tượng này còn ép buộc nạn nhân ký hợp đồng làm việc, áp đặt chỉ tiêu, bóc lột sức lao động khiến họ không thể thực hiện được. Khi không đạt chỉ tiêu, các đối tượng đánh đập, đe dọa tính mạng, sức khỏe, đồng thời yêu cầu gia đình nạn nhân đóng tiền chuộc từ 60 triệu đồng đến 150 triệu đồng thì mới thả về Việt Nam nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Hiện cơ quan công an đã xác định được 8 nạn nhân trong vụ án. Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đề nghị công an các huyện, thị xã, TP.Pleiku phối hợp cùng chính quyền các cấp thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết để tố giác tội phạm. Ai là người bị hại thì liên hệ Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai để cung cấp thông tin, tài liệu.

Như Dân Việt đã phản ánh trước đó, 7 thanh niên ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã nghe lời "dụ dỗ" vào làm việc trong TP.HCM với mức lương từ 18-20 triệu đồng. Tuy nhiên, các nạn nhân lại bị bán sang Campuchia. Tại đây, họ bị yêu cầu làm công việc trên máy tính, công việc là lập các tài khoản mạng xã hội để giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên, nhân viên các sàn đầu tư tài chính, nhân viên cơ quan nhà nước… nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam và người dân các nước khác nhưng không đáp ứng được yêu cầu.

Đến khi các nạn nhân muốn xin nghỉ việc thì bị hành hạ, đánh đập và yêu cầu nộp 100-150 triệu đồng tiền chuộc. Hiện tại, cả 7 nạn nhân đã được đưa trở về nhà an toàn sau khi gia đình nộp tiền chuộc hoặc may mắn trốn thoát.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Ia O đã khởi tố vụ án mua bán người. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Đức (32 tuổi, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán người.