TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đến phòng trọ đâm chết người; truy tìm 4 con cá sấu xổng chuồng ở công viên

Mâu thuẫn, đến phòng trọ đâm người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/10, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang lấy lời khai đối với Trương Văn Thanh (53 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết xảy ra tại TP.Vũng Tàu.

Đối tượng Trương Văn Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: VKS Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều 11/10, Thanh đi xe đạp đến trước phòng trọ của ông T.Q.H. (61 tuổi, ngụ phường 12, TP.Vũng Tàu) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó.

Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, ông H. cầm gậy sắt và 1 con dao Thái Lan để tấn công Thanh nên Thanh chạy ra ngoài lấy sợi dây xích dùng để chống trộm đánh nhau với ông H.

Trong lúc giằng co, Thanh đã cướp được con dao trên tay ông H. và cảnh cáo ông H. không được xông đến đánh Thanh nữa. Tuy nhiên, ông H. vẫn tiếp tục lao vào nên bị Thanh dùng dao đâm trúng người.

Sau khi bị đâm, ông H. bỏ chạy vào sân vườn nhà gần đó, do chảy nhiều máu nên đã gục xuống và tử vong.

Đến chiều tối cùng ngày, Thanh nhận được tin ông H. đã tử vong nên đã đến trụ sở Công an thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để tự thú.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Truy tìm 4 con cá sấu xổng chuồng ở công viên

Ngày 13/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang (Sở NNPTNT) đã có báo cáo về vụ việc cá sấu ở Công viên văn hóa An Hòa (thuộc phường An Bình, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) xổng chuồng. Theo đó, địa phương đã bắt lại được hai trong số sáu con cá sấu xổng chuồng.

Hồ nước công viên văn hóa An Hòa có diện tích khoảng 7ha, độ sâu khoảng 5m; phía xung quanh hồ có nhiều quán bán thức uống giải khát.

Theo lãnh đạo công viên văn hóa An Hòa, nơi đây có nuôi khoảng 44 con cá sấu phục vụ du khách tham quan, mỗi con có trọng lượng từ 8-24kg.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chuồng nuôi cá sấu của đơn vị xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa. Do đó, cách đây khoảng ba ngày, có sáu con cá sấu đã xổng chuồng.

"Đơn vị hiện đã bắt lại được hai con, mỗi con có chiều dài khoảng 1m và nặng 15-18kg. Chúng tôi đang phối hợp với phường An Bình và Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp để bắt bốn con còn lại, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách" - lãnh đạo Công viên văn hóa An Hòa cho hay.

Người đàn ông mất tích sau cuộc nhậu, sau 3 ngày phát hiện tử vong dưới kênh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/10, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết, vừa phối hợp các cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân ông L.Q.N (41 tuổi, ngụ xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) được tìm thấy sau 3 ngày mất tích. Nguyên nhân vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.

Thi thể nạn nhân L.Q.N (41 tuổi, ngụ Bình Dương) nổi lên gần cầu Ông Lân, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Ngày 10/10, anh L.Q.N từ Bình Dương đi tìm đến gia đình người chú ở xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) ở chơi. Đêm đó, trong nhà tổ chức tiệc nhậu có 3 người, họ nhậu tới khuya mới kết thúc.

Thi thể L.Q.N (41 tuổi, ngụ Bình Dương) phát hiện nổi lên gần cầu Ông Lân, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Sáng hôm sau, mọi người kêu anh N. dậy để ăn uống thì phát hiện anh này không nằm ngủ trên giường. Lo lắng nên gia đình đi tìm kiếm và điện về Bình Dương nhưng đều không nhận được thông tin về anh N.

Khoảng 8 giờ ngày 13/10, một số thanh niên đi giăng lưới bắt cá đoạn kênh Ông Lân, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa phát hiện tử thi nổi lên trôi trên mặt nước.

Vớt đưa lên bờ, nhận dạng đây là anh N người bị mất tích nhiều ngày trước đó.

Thanh niên 21 tuổi bất ngờ lấy xe mô tô đặc chủng của CSGT tháo chạy khỏi chốt kiểm tra nồng độ cồn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/10, thông tin từ Công an TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị này đang làm việc với 1 thanh niên lấy xe mô tô đặc chủng của CSGT rồi nổ máy tẩu thoát khỏi chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn.

CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập chốt kiểm tra độ cồn trên quốc lộ 51. Ảnh: Tiến Trần

Theo đó, khoảng 20h ngày 12/10, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi, phường Phước Hưng.

Tại đây, CSGT đã dừng xe máy biển số 73K1 - 243.22 do anh V.Đ.K. (35 tuổi, tạm trú ở TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm lái chở theo 1 thanh niên tên C. (21 tuổi, quê Cà Mau).

Qua kiểm tra, anh K. vi phạm nồng độ cồn nên lực lượng CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa lập biên bản vi phạm. Lúc này, C. đứng gần bên bất ngờ phóng lên xe mô tô đặc chủng của CSGT, nổ máy bỏ chạy.

Ngay sau đó, Công an TP.Bà Rịa phối hợp lực lượng chức năng điều tra, truy bắt C. và truy tìm xe mô tô đặc chủng của CSGT.

Đến rạng sáng 13/10, lực lượng chức năng bắt giữ được C. tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và thu hồi được xe mô tô đặc chủng của CSGT tại khu đất hoang gần đó.

Triệt xóa băng nhóm chuyên dụ dỗ người dân phê ma túy rồi lừa bán qua Campuchia

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện, triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có dấu hiệu tội phạm mua bán người trên địa bàn.



Cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Như Ý (SN 1997, quê An Giang, có 1 tiền án); Lương Xuân Đại (SN 1976, quê tỉnh Yên Bái, 5 tiền án) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1996, quê An Giang, 1 tiền án).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tang vật các đối tượng dùng để trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các đơn vị phát hiện Ý cùng đồng bọn có hành vi mua bán người. Với thủ đoạn là tìm những người có nhu cầu làm việc tại Campuchia, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo nạn nhân sử dụng ma túy, dụ dỗ công việc nhẹ với mức lương cao…

Khi các nạn nhân sập bẫy, Ý tổ chức đưa người đến cửa khẩu biên giới để bán vào các công ty hoạt động lừa đảo, với giá bán từ 20 đến 30 triệu đồng/người.

Trường hợp các nạn nhân thay đổi ý định không đi thì nhóm của Ý sẽ bắt, giam giữ nạn nhân, cắt cử người canh gác. Nếu chống cự sẽ bị trói, đánh đập chờ đến ngày đưa qua Campuchia bán.

Ngoài ra, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trao thưởng 8 triệu đồng cho 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán người; bắt, giữ người trái pháp luật; cướp tài sản; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, do đối tượng Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn thực hiện.