Kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển tiền cho kẻ giả danh công an

Bị kẻ lạ giả danh công an dọa dẫm có liên quan đến một vụ ma túy, vì quá sợ hãi, cụ bà đã mang 70 triệu đồng đến Phòng giao dịch Viettel để chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. May mắn là sự việc này đã được giao dịch viên phát hiện và báo tin ngay cho cơ quan công an.