TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng dao đâm con trai nguyên Trưởng Công an xã; đang uống cà phê thì bị chém

Tạm giữ đối tượng dùng dao đâm con trai nguyên Trưởng Công an xã

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 14/9, thông tin từ UBND xã Hòa Khánh Nam (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đối tượng dùng dao đâm nam thanh niên ở vùng vai, cổ gây thương tích nặng phải đi cấp cứu. Công an xã đang lấy lời khai để làm rõ hành vi phạm tội.

Đối tượng áo đen tên thường gọi "Lưu Vong" cầm dao đâm con trai nguyên Trưởng Công an xã Hòa Khánh Nam (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nhập viện. Ảnh: Thiên Long

Camera an ninh ghi lại sự việc. Clip: Thiên Long

Theo camera ghi lại, gần 18 giờ ngày 13/9, tại quán cà phê ven lộ thuộc ấp Xuân Khánh (xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa) có nhóm người ngôi uống cà phê khá đông. Lúc này người đàn ông tên thường gọi Lưu Vong (ngụ cùng xã) đứng dậy đi đến chỗ ông Văn Văn L, nguyên Trưởng Công an xã Hòa Khánh Nam để đòi nợ.

Chưa kịp trả lời, đối tượng này liền tát vào mặt anh L. Con trai anh L tên là C (chủ quán cà phê) thấy cha vô cớ bị đánh liền chạy sang đánh lại một cái rồi chạy vào trong.

Đối tượng lập tức lao theo và xảy ra xô xát hai bên. Ngay lập tức, đối tượng rút con dao giấu trong túi quần vung lên đâm liên tục trúng vai, cổ anh C khiến anh này bị chấn thương té xuống đường.

Đâm xong, đối tượng chụp con dao nhọn, dài bước ra lộ quay lại khiêu khích gia đình ông L nếu bước ra sẽ chém hết. Đối tượng còn lớn tiếng chửi, sau đó đuổi theo vào tận nhà khi anh C được mọi người chở đi cấp cứu Bệnh viện Xuyên Á Củ Chi (TP.HCM).

Do vết thương khá nặng, nạn nhân nhập viện để điều trị các vết đâm, theo bác sĩ rất may chỉ trúng phần mềm trên cơ thể.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát này do ông L có vay tiền gần 100 triệu đồng hẹn đến ngày trả, nhưng chưa có tiền dẫn tới đối tượng tìm tận nơi hành hung.

Dân địa phương cho biết, một số tụ điểm đá gà qua mạng vẫn lén lút hoạt động vùng ven tuyến sông, không ít thanh niên tham gia dẫn đến nợ nần. Đối tượng "Lưu Vong" có tiếng côn đồ ở khu vực này.

2 người đang uống cà phê thì bị chém trọng thương

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm đối tượng dùng dao tự chế tấn công làm 2 người nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều 10/9, ông N.T.N. (ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) và ông N.H.P. (ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) đang uống cà phê tại quán một quán ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng mang theo dao tự chế tấn công.

Hậu quả, ông P. bị đa chấn thương, ông N. bị nhiều vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng được người dân đưa đi cấp cứu.

Các đối tượng liên quan tới vụ án đang bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: VOV

Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Sau 9 giờ, lực lượng điều tra xác định và bắt giữ K' Sa Mo là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong vụ việc, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Sau đó, lực lượng trinh sát hình sự tiếp tục tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại. Nhận thấy không thể tiếp tục lẩn trốn nên 7 đối tượng liên quan tới vụ án ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận, do trước đó có mâu thuẫn với ông N. và ông P., nên K’ Sa Mo đã rủ cả nhóm chuẩn bị hung khí đến địa điểm trên để gây án.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: VOV

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng đang bị bắt giữ, ra đầu thú, gồm: K' Sa Mo (47 tuổi), ngụ TP.Cần Thơ; Trương Văn Tuấn Thanh (23 tuổi), Nguyễn Vũ Trường (29 tuổi), Trần Văn Thắng (26 tuổi), Quách Võ Văn Lộc (20 tuổi), Nguyễn Nhựt Minh (24 tuổi), Lê Hoàng Hưng (24 tuổi), Nguyễn Vũ Khanh (35 tuổi), cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Công an tỉnh Hậu Giang kêu gọi người dân biết thông tin, hoặc đối tượng liên quan thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự; đồng thời, yêu cầu các đối tượng gây án ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an Đà Lạt làm việc với nữ diễn viên Nam Thư về vụ lộ hình ảnh

Ngày 14/9, nguồn tin cho biết bà Trần Thị Nam Thư (diễn viên Nam Thư, 37 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) đã đến TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) làm việc với cơ quan chức năng địa phương liên quan đến việc diễn viên này tố cáo hai homestay phường 8 và phường 9 làm lộ hình ảnh của người này khi lưu trú tại địa phương.

Diễn viên Nam Thư. Nguồn: NLĐO

Trước đó, vào tháng 8/2024, nữ diễn viên Nam Thư có gửi đơn đến UBND TP.Đà Lạt liên quan đến một tài khoản mạng xã hội tên Z.D làm lộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cùng một số thông tin liên quan đến đời tư. Cơ quan này đã chuyển đơn đến Công an TP.Đà Lạt xử lý theo quy định.

Vào tháng 4/2024, nữ diễn viên và ê kíp đã thuê các phòng lưu trú tại homestay M.H. ở phường 8 (TP.Đà Lạt) do người đàn ông tên L. làm chủ. Đến khi thanh toán tiền thì đoàn của Nam Thư lại thanh toán tiền vào tài khoản của người phụ nữ tên A.V. (27 tuổi, ở Đà Nẵng).

Bà A.V. sau đó dùng mạng xã hội đăng tải những thông tin quan hệ tình cảm, số tài khoản ngân hàng, hình ảnh của diễn viên Nam Thư lên mạng xã hội khiến dư luận "dậy sóng".

Theo xác minh của cơ quan chức năng, homestay có địa chỉ tại phường 8, TP.Đà Lạt liên quan đến vụ việc đã đóng cửa, dừng hoạt động còn cơ sở ở phường 9 đã đổi tên lẫn đổi chủ mới.

Ngoài vụ tố cáo ở TP.Đà Lạt, Nam Thư còn tố cáo một quán ăn ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng làm lộ hình ảnh của cô và bạn bè khi đến đây ăn cơm. Kết quả người làm lộ hình ảnh này - là nhân viên của quán ăn đã bị phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty của Nam Thư cũng bị cơ quan chức năng TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính vì tổ chức họp báo không phép để làm rõ những tố cáo trên mạng xã hội.

Khởi tố giám đốc người nước ngoài rút tiền két sắt công ty "bỏ túi" hơn tỷ đồng

Ngày 14/9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kim Tae Sung (quốc tịch Hàn Quốc, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH MTV A.I.P (trụ sở tại quận Sơn Trà) với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm tranh và các tác phẩm nghệ thuật.

Từ tháng 2/2023 đến 1/1/2024, Kim Tae Sung được chủ sở hữu công ty tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành mọi hoạt động và quản lý toàn bộ tài sản công ty.

Kim Tae Sung tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Do dính vào nợ nần, mất khả năng chi trả và cần tiền sinh hoạt, Kim Tae Sung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản bằng cách rút tiền trong két sắt của công ty nhiều lần để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Sự việc bại lộ, chủ sở hữu công ty đã có đơn tố cáo hành vi của Kim Tae Sung đến công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã tiêu hết số tiền "khủng" từ nhận hối lộ

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố cựu 4 quan chức tỉnh Bắc Ninh ra trước Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tội "Nhận hối lộ" trong vụ án liên quan đến các gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC là người bị cáo buộc "Đưa hối lộ trong vụ việc". Ngoài 5 người bị cáo buộc "Đưa, Nhận hối lộ" nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng truy tố 8 người khác gồm 1 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và 7 người khác.

Cơ quan truy tố cáo buộc, quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tuyến huyện ở Bắc Ninh theo hình thức đấu thầu rộng rãi, các bị can thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá đã thực hiện các hành vi đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để Công ty AIC, Công ty thuộc hệ sinh thái AIC, các công ty thuộc nhóm Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 dự án xây Bệnh viện đa khoa, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48,6 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh khai nhận hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3 tỷ đồng liên quan 6 gói thầu xây dựng Bệnh viện đa khoa, ngoài ra các dịp lễ, Tết, Nhàn còn tặng ông Chiến tổng 10 tỷ đồng. Ảnh: AIC

Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị cáo buộc "Nhận hối lộ" từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Theo cơ quan truy tố, Nguyễn Nhân Chiến là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2011 đến năm 2015, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh từ năm 2015 đến năm 2020.

Khoảng giữa năm 2013, trước khi thực hiện 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài thì Trần Văn Tuynh – cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng y tế, Nguyễn Hạnh Chung – cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, Lã Tuấn Hưng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng, đã đến gặp Chiến đề nghị cho Đặng Tiên Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (đã mất năm 2021), Lã Tuấn Hưng hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xin vốn TPCP bổ sung để tiếp tục triển khai các dự án dở dang, trong đó có 6 dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Nhóm này có trao đổi, sau khi được phê duyệt phân bổ nguồn vốn bổ sung thì cho nhóm Công ty Sông Hồng của Phong, Hưng được trúng thầu các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tuyến huyện nêu trên.

Trước đề nghị này, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đồng ý, chỉ đạo các ông Tuynh, Chung, Hưng báo cáo lại nội dung này với ông Nguyễn Tử Quỳnh – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tiến Nhường – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Ông Tuynh sau đó đã tiếp tục báo cáo và được Quỳnh, Nhường đồng ý.

Khi Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị ông Tuynh về việc hỗ trợ xin nguồn vốn bổ sung cho tỉnh Bắc Ninh và xin được trúng thầu 6 gói thầu thiết bị y tế của 6 dự án nêu trên.

Nguyễn Nhân Chiến hiện đã nộp 14 tỷ đồng, trong đó 4 tỷ đòng hưởng lợi, 10 tỷ đồng tự nguyện nộp khắc phục. Ảnh thời ông Nguyễn Nhân Chiến còn công tác/Báo Bắc Ninh

Ông Tuynh đã trao đổi, thống nhất với Nhàn, Hưng, sau đó báo cáo ông Nguyễn Nhân Chiến về việc phân chia cho Công ty AIC trúng 3 gói thầu, Công ty của Lã Tuấn Hưng trúng 3 gói thầu và được Chiến đồng ý.

Hậu quả nhóm của Công ty Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng và nhóm Công ty AIC được phân chia, trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế của 6 dự án Bệnh viện đa khoa tuyến huyện tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 48,6 tỷ đồng.

Sau khi đã quyết toán các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tuyến huyện nêu trên, vào dịp lễ, Tết các năm 2015, 2016, 2017, Nhàn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Chiến, tổng 3 tỷ đồng.

Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng đã đưa tiền cho bị can Tuynh để ông này chuyển cho ông Chiến 5 lần, tổng số 1 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, tổng số tiền ông Nguyễn Nhân Chiến đã nhận để tạo điều kiện cho các công ty của Phong, Hưng và Công ty AIC trúng thầu 6 gói thầu trên là 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra, ông Nguyễn Nhân Chiến khai nhận trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2020 và các dịp lễ, Tết hàng năm, Nhàn nhiều lần gặp, đưa cho ông Chiến quà là tiền mặt với tổng số 10 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố nêu quan điểm, số tiền này không liên quan đến việc thực hiện 6 gói thầu tại 6 dự án Bệnh viện đa khoa tuyến huyện nêu trên.

Về số tiền đã nhận hối lộ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh khai đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Quá trình điều tra, theo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ông Nguyễn Nhân Chiến thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, tích cực vận động gia đình nộp tiền thay để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án.

Theo đó, bị can Chiến đã nộp 14 tỷ đồng, trong đó 4 tỷ đồng là tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu, 10 tỷ đồng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án.