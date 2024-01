Khởi tố, bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét với ông Nguyễn Nhân Chiến (nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) về tội Nhận hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Tội danh ông Nguyễn Nhân Chiến bị khởi tố nằm trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Theo Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an), quyết định khởi tố ông Chiến là động thái trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Nhân Chiến sinh năm 1960, quê quán tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 2/2015, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tháng 9 năm 2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh khoá XX. Đến tháng 12/2021, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Nhân Chiến từng "dính" thông tin lùm xùm "cả họ làm quan". Cuối năm 2020, khi còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bản thân ông cũng "dính" vào lùm xùm về thông tin liên quan đến việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định con trai Nguyễn Nhân Chinh (SN 1984) khi đó đang làm Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Trước dư luận mạnh mẽ, chỉ sau 13 ngày, ông Chinh đã phải rời vị trí kể trên và được điều động về công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và hiện nay ông Nguyễn Nhân Chinh đang làm Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) về tội Nhận hối lộ.



Cùng tội danh trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hạnh Chung, nguyên Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Nhường (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) bị Bộ Công an khởi tố tội Đưa hối lộ.

Phát hiện vợ cũ tử vong, chồng cũ nguy kịch trong nhà khóa trái cửa

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Tân An (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Cơ quan điều tra đã phân công cán bộ canh giữ đối với Nguyễn Minh Phong (SN 1981, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long) đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Người thân tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân. Nguồn: CAND

Theo kết quả điều tra, Phong và chị N.V.P. (SN 1981, ngụ cùng địa phương) từng là vợ chồng. Cuối năm 2023, cả hai ly hôn theo quyết định của tòa án.

Cả hai có con chung là cháu N.H.Ph. (SN 2007). Sau ly hôn, chị P. thuê nhà trọ sống riêng. Hằng ngày, Ph. ăn uống tại nhà cha ruột, đến tối về ngủ với mẹ ở nhà trọ gần đó.

Trưa 23/1, Ph. tan học về nhà trọ của mẹ thì thấy đóng cửa nên đến nhà cha ruột. Khoảng 50 phút sau, Ph. về đến nhà thì thấy cửa khóa trái bên trong. Ph. và hàng xóm đã gọi nhiều lần nhưng không có người trả lời. Cả hai phát hiện có mùi thuốc trừ sâu nên tri hô hàng xóm đến cạy cửa.

Thời điểm đó, chị P. và chồng cũ đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Chị P. đã tử vong, còn Phong bị thương nặng do vết thương vùng cổ và bụng.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện gần đó có con dao Thái Lan. Phong được đưa đi cấu cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Còn nạn nhân P. tử vong do thủng phổi, thủng tim, mất máu cấp, suy hô hấp cấp.

Bắt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Theo Trung tướng Xô, hành vi vi phạm của ông Quận được xác định liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm, vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ông Trần Đức Quận sinh năm 1967, tại huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Quận từng trải qua các vị trí: Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; Bí thư Thành ủy Đà Lạt. Cuối năm 2020, ông Quận được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Trước đó, liên quan đến dự án Đại Ninh, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị Bộ Công an khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về tội Nhận hối lộ.

Bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I) của Văn phòng Chính phủ, bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt 3 cán bộ thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

3 người bị bắt tạm giam là Lê Phước Long (sinh năm 1977), Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Lê Như Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1973), Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Ngô Văn Thành (SN 1973), Trưởng phòng. Trong chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã thực hiện khám xét nơi làm việc của 3 bị can trên để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt 3 cán bộ thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2016 đến 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã ký nhiều hợp đồng thực hiện các gói thầu tư vấn, khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn các huyện.

Liên quan tới các hợp đồng có một phần khối lượng công việc được giao khoán cho hộ ông Phan Văn Tài (ngụ phường 9, TP.Đà Lạt) và ông Trần Thanh Hoàng (ngụ phường 10, TP.Đà Lạt). Các chủ đầu tư đã ký các hợp đồng với trung tâm trên với tổng giá trị hơn 29,85 tỷ đồng và thanh toán 29,38 tỷ, còn lại hơn 470 triệu đồng.

Bị can Ngô Văn Thành.

Để "lấy" được số tiền chênh lệch trên từ Trung tâm ra, Ban Giám đốc của trung tâm này đã chỉ đạo Ngô Văn Thành hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu không đúng thực tế.

Từ năm 2016 đến năm 2019, Ngô Văn Thành đã trao đổi và nhờ Phan Văn Tài, Trần Thanh Hoàng lập 2 hộ kinh doanh cá thể rồi sử dụng giấy phép, giấy tờ liên quan, tài khoản ngân hàng. Ngô Văn Thành còn giả mạo chữ ký của ông Tài và ông Hoàng, lập tổng cộng 49 hợp đồng giao khoán tư vấn thiết kế, giám sát thi công các dự án công trình không đúng thực tế, tổng số tiền hơn 4,76 tỷ đồng.

Bị can Lê Như Nguyễn Thái Bình.

Sau khi trung tâm trên thực hiện thủ tục thanh lý các hợp đồng giao khoán công việc, thanh toán tiền cho hộ kinh doanh Phan Văn Tài và Trần Thanh Hoàng (vào tài khoản ngân hàng do Ngô Văn Thành quản lý) thì Ngô Văn Thành giữ lại 10% trong tài khoản. Số tiền còn lại Ngô Văn Thành rút tiền mặt tài từ khoản của ông Tài và ông Hoàng đem về giao cho ông Lê Như Nguyễn Thái Bình quản lý.

Sau khi có tiền mặt, ông Bình và ông Thành đã lập danh sách các khoản thu, chi số tiền nhưng không ghi nhận, hạch toán sổ sách của kế toán rồi báo cáo cho ông Lê Phước Long. Được sự đồng ý của ông Long, Bình và Thành đã thực hiện các khoản chi.

Cơ quan chức năng thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can.

Cách làm của 3 bị can đã gây thất thoát một phần chênh lệch nguồn thu, chi dịch vụ để trích lập và phân phối các quỹ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh, xử lý.

Kịp thời ngăn chặn vụ nghi bắt cóc nữ sinh 9 tuổi, truy bắt đối tượng tình nghi

Sáng 24/1, thông tin với Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Chí Cà (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) xác nhận, lực lượng chức năng đang tập trung truy tìm người lạ tiếp cận một học sinh 9 tuổi tại Trường Tiểu học xã Chí Cà với ý định bắt cóc cháu.

Lãnh đạo UBND huyện thăm hỏi, động viên và trao 5 triệu đồng của UBND huyện cho cháu Giàng Thị D, 9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học xã Chí Cà, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần do bị thương trong lúc chạy trốn khỏi đối tượng nghi bắt cóc.

Theo lời của ông Giàng Seo Sèng, bố của cháu D, trưa 22/1, cháu đang chơi cùng một số bạn thì bị một người lạ đến bắt đi. Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, ông Sèng đã truy đuổi đến khu vực Mốc 190, thôn Hậu Cấu, xã Chí Cà.

Bắt kịp đối tượng, ông đã vật lộn, giằng co với đối tượng và cứu được cháu D, còn đối tượng bỏ trốn vào rừng. Trong lúc vật lộn với đối tượng nghi bắt cóc, hai bố con đều bị thương, cháu D bị thương ở vùng đầu và ở bàn tay trái. Ngay sau khi sự vụ xảy ra, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần.

Trao đổi với Dân Việt, bà Vũ Thị Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Xín Mần cho biết, sau khi sự việc trên xảy ra, UBND huyện Xín Mần yêu cầu các y, bác sĩ chăm sóc chu đáo sức khỏe cho cháu, nhất là về tâm lý để cháu D sớm bình phục.

Ngoài ra, UBND huyện đã huy động các lực lượng chức năng bằng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ em. Huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn trong địa bàn huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự; các trường học cần tăng cường công tác giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, nhất là học sinh các xã biên giới, thông tin đến toàn nhà trường và đề nghị thầy, cô trong đơn vị tăng cường cảnh giác, nhắc phụ huynh đưa đón con đúng giờ, quán triệt học sinh không tiếp xúc với người lạ...

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần, hiện tình trạng sức khoẻ của cháu D đã ổn định, vết thương không chảy máu.

Công an huyện Xín Mần vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, vây bắt đối tượng nghi bắt cóc đang lẩn trốn.