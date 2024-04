Khởi tố 2 Giám đốc về hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông N.Đ.H.C (SN 1990, trú số 23 Khúc Hạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH trục vớt Quang Thọ về hành vi "trốn thuế".

Ông N.Đ.H.C (áo trắng), Giám đốc Công ty TNHH trục vớt Quang Thọ đã bị khởi tố về hành vi “trốn thuế”. Ảnh: CAQN

Đồng thời, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà H.T.X.T (SN 1969, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước và Đ.T.D (SN 1990, trú tổ 83, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nguyên kế toán Công ty TNHH trục vớt Quang Thọ về hành vi "mua, bán trái phép hoá đơn".

Bà H.T.X.T - Giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước và Đ.T.D - nguyên kế toán Công ty TNHH trục vớt Quang Thọ bị khởi tố về hành vi "mua, bán trái phép hoá đơn". Ảnh: CAQN

Qua điều tra ban đầu, xác định bà H.T.X.T cùng với bà Đ.T.D đã có hành vi bán trái phép 5 tờ hoá đơn GTGT cho N.Đ.H.C với số tiền 5.316.769.654 đồng, thu lợi bất chính với số tiền 531.000.000 đồng; N.Đ.H.C đã có hành vi trốn thuế với tổng số tiền là 1.595.030.896 đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.