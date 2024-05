TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm án; tin mới vụ cô gái ở Hà Nội bị đâm chết

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm với 11 bị cáo có kháng cáo trong vụ án đưa – nhận hối lộ, vi phạm đấu thầu xảy ra tại Công ty Việt Á và một số bộ, ngành, địa phương.

Án phúc thẩm xác định, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Công ty Việt Á đã thông đồng với nhiều người tại Học viện Quân Y, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế để chiếm đoạt quyền sở hữu kit test Covid-19.

Nộp thêm 1 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù.

Sau đó Việt bán kit test với giá cao tại 19 tỉnh thành và nhiều cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng, gồm 402 tỷ đồng của nhà nước. Do đó, bị cáo Việt bị tòa sơ thẩm phạt 29 năm tù, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị xác định nhận hối lộ 2,25 triệu USD của Phan Quốc Việt, rồi tạo điều kiện cho Công ty Việt Á thực hiện hành vi vi phạm. Ông Long bị phạt 18 năm tù, bị cáo này cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cấp phúc thẩm cho rằng, bị cáo Nguyễn Thanh Long có chuỗi hành vi vi phạm, gồm can thiệp để sản phẩm kit test từ của Nhà nước thành của Việt Á; hiệp thương giá kit test cao hơn thực tế; tác động lãnh đạo một số tỉnh để Việt Á bán sản phẩm.

Tại tòa phúc thẩm, cựu Bộ trưởng xuất trình thêm tình tiết mới, trong đó có việc nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung vụ án, thay cho Phan Quốc Việt. Ông có bệnh án thể hiện bị huyết áp và hội chứng ngừng thở…

Ông Long còn là giáo sư, tiến sĩ có nhiều đóng góp cho y tế nước nhà, phòng chống HIV; nâng tầm quan hệ giữa ngành y tế của Việt Nam và một số nước; từng đào tạo hơn 50 tiến sĩ; có công trong phòng chống dịch bệnh…

Cấp phúc thẩm thấy có căn cứ nên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Long để cựu Bộ trưởng "yên tâm cải tạo", sớm trở về xã hội, sửa chữa lỗi lầm. Tòa tuyên, ông Long được giảm từ 18 năm tù xuống còn 17 năm tù.

Phan Quốc Việt bị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Với Phan Quốc Việt, cấp phúc thẩm xác định anh ta giữ vai trò tổ chức, thực hiện chuỗi sai phạm và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn. Việt được ghi nhận là người "có đóng góp" trong việc đẩy lùi dịch bệnh tại một số địa phương.

Tuy nhiên, Việt có tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh để phạm tội và phạm tội nhiều lần. Bản án 14 năm tù vì vi phạm đấu thầu và 15 năm tù vì đưa hối lộ, tổng 29 năm tù cấp sơ thẩm đã tuyên cho Việt là đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, không thể giảm hơn nên cấp phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ của Việt.

Mức án phúc thẩm của các bị cáo:

1. Bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á): Y án sơ thẩm, phạt 14 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu; 15 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 29 năm tù.

2. Bị cáo Vũ Đình Hiệp (phó TGĐ Công ty Việt Á): Y án sơ thẩm, phạt 7 năm tù tội vi phạm quy định đấu thầu; 8 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Tội nhận hối lộ:

3. Bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế): 17 năm tù (được giảm 1 năm).

4. Bị cáo Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương): 12 năm tù (được giảm 1 năm).

5. Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Bộ Y tế): Y án sơ thẩm, 14 năm tù.

6. Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế): 6 năm 3 tháng (được giảm 9 tháng).

7. Trần Thị Hằng (cựu nhân viên Việt Á): Y án sơ thẩm, 30 tháng tù.

8. Ngụy Thị Hậu (cựu phó phòng Tài chính kế toán, CDC tỉnh Bắc Giang): 30 tháng cho hưởng án treo (sơ thẩm án tù).

9. Trần Thanh Phong (cựu Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Hải Dương): Được miễn trách nhiệm hình sự (sơ thẩm 24 tháng cho hưởng án treo).

10. Lê Thị Hồng Xuyên (cựu nhân viên CDC Hải Dương): 24 tháng cho hưởng án treo (sơ thẩm án tù).

11. Nguyễn Trường Giang (TGĐ Công ty VNDAT): Y án sơ thẩm, 30 tháng tù.

Tìm thấy thi thể nghi phạm vụ cô gái ở Hà Nội bị đâm hàng chục nhát dao tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 17/5, Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, cho biết Công an phường Nhật Tân vừa xác minh danh tính một tử thi trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 14/5, anh N.P.H. đến Công an phường Nhật Tân trình báo việc nhận được thông tin từ anh Nguyễn Văn Dũng (ở phường Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết đã vớt được một xác chết nghi là người nhà của anh H. (thông qua chiếc sim điện thoại của nạn nhân).

Công an quận Tây Hồ cùng Công an phường Nhật Tân, Công an huyện Sóc Sơn và anh H. đã đến hiện trường, xác nhận danh tính người tử vong là em trai ruột anh H., tên N.H.T., quê Vĩnh Phúc.

Cô gái ở Hà Nội bị đâm hàng chục nhát dao tử vong. Ảnh: Chụp từ clip.

Nhà chức trách cho biết, người đàn ông tử vong trên đang trong diện điều tra của Công an huyện Sóc Sơn do có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng 13/5 tại huyện Sóc Sơn.

Công an quận Tây Hồ đã bàn giao hồ sơ, tang vật, nạn nhân cho Công an huyện Sóc Sơn thụ lý giải quyết theo quy định.

Trước đó, ngày 13/5, lãnh đạo UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng. Một nam thanh niên đâm cô gái hàng chục nhát dao.

Theo lãnh đạo xã Minh Trí, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h50 cùng ngày, tại khu vực đường dẫn ra hồ Đồng Đò, huyện Sóc Sơn.

Một nam thanh niên niên mặc áo màu trắng, quật ngã, ghì chặt cô gái mặc đồ màu đen ra giữa đường. Nam thanh niên này sau đó dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát vào người cô gái.

Mặc cho cô gái giẫy dụa, kêu la, van xin, nam thanh niên này vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát. Sau đó, có một thanh niên khác từ trong nhà chạy ra can ngăn nghi phạm nhưng bất thành. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Ngồi hút thuốc trên lan can cầu, nam thanh niên rơi xuống sông tử vong

Sáng 17/5, lãnh đạo UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân và chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam thanh niên Nguyễn Trí H (25 tuổi, trú thôn Lam Thuỷ, Hải Hưng).

Người dân, chính quyền địa phương tìm kiếm thanh niên rơi xuống sông khi ngồi hút thuốc trên lan can cầu Mơ Ước ở Quảng Trị. Ảnh: CTVC

Trước đó, khoảng 15h ngày 16/5, sau khi uống nước mía ở quán ven đường, H ra cầu Mơ Ước (thôn Kinh Duy, Hải Hưng) và ngồi lên lan can cầu để hút thuốc lá. Tư thế ngồi của H cheo leo, quay lưng vào lòng cầu, chân không chạm mặt cầu.

Vì tư thế ngồi không vững, H không may rơi xuống sông Vĩnh Định rồi tử vong.

Nhận được tin báo, người dân, chính quyền địa phương đến hiện trường tìm kiếm, sau đó bàn giao thi thể H cho gia đình mai táng.

Thi thể thanh niên được tìm thấy, đưa về nhà lo mai táng. Ảnh: CTVC

Được biết, H từng đi bộ đội, sau khi xuất ngũ thì làm việc ở TP.Đà Nẵng. Thời gian gần đây, H trở về quê phụ giúp gia đình thu hoạch lúa và gieo trồng vụ mới.

Phía gia đình cho biết, H không ăn chơi đua đòi, không nợ nần, tâm lý ổn định nên không có chuyện H nhảy cầu tự tử như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Bênh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết đã bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với A Tuẽnh (29 tuổi, ngụ thôn Kon Rơ Bang I, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



A Tuẽnh tại nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TP.Kon Tum). Nguồn: CAND

Trước đó, khoảng 22h ngày 12/5, sau khi đi uống rượu về nhà thì A Tuẽnh thấy cha ruột là A Thoan (SN 1967) đang đánh mẹ là bà Y Hrưi (SN 1967) và bà Y Hrưi bỏ chạy ra ngoài.

Bức xúc dồn nén lâu ngày vì cha thường xuyên uống rượu, đánh đập mẹ, A Tuẽnh đã dùng tay, chân đánh cha ruột vào nhiều vị trí trên mặt, ngực và bụng. Thấy cha ngã xuống đất, chảy máu, A Tuẽnh bế cha lên giường rồi về phòng ngủ.

Khoảng 30 phút sau, A Tuẽnh qua phòng kiểm tra thì phát hiện cha đã tử vong nên báo cho người trong gia đình biết. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân giấu kín và không hợp tác với cơ quan chức năng.

Đến sáng 13/5, Công an TP.Kon Tum nhận được tin báo của Công an xã Vinh Quang về vụ việc chết người nên cử lực lượng đến hiện trường thuyết phục, vận động gia đình nạn nhân cho khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình cương quyết từ chối, cản trở không cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm, Công an TP.Kon Tum cùng chính quyền và người có uy tín tại địa phương đã kiên trì giải thích, vận động, thuyết phục gia đình nạn nhân tuân thủ quy định pháp luật. Đến trưa 14/5, gia đình đã đồng ý cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Kon Tum tiếp tục xử lý theo quy định.

Rơi thang máy tự chế làm 7 người bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 17/5, Công an huyện Lạng Giang (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đang tiến hành khám nghiệm, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người bị thương.

Các nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Văn T (SN 1971); Nguyễn Thị T (SN 1975); Nguyễn Văn L (SN 1988); Nguyễn Văn Viện (SN 1988); Nguyễn Văn K (SN 1975); Tạ Quốc Toản (SN 1981); Nguyễn Văn C, (SN 1991), cùng trú tại huyện Lạng Giang.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Nguồn: VOV

Vào khoảng 10h30 ngày 17/5, tại công trình xây dựng nhà chị Nguyễn Thị N (SN 1983), ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang có 7 người thợ xây sử dụng thang máy tự chế (dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng) đi từ tầng 4 xuống tầng 1, khi đi đến tầng 2 (cách mặt đất khoảng 3m) thì thang máy bị rơi tự do, dẫn đến 7 người bị thương, đã được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, điều trị.

Hiện Công an huyện Lạng Giang tiến hành khám nghiệm, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đồng thời qua vụ việc trên, Công an huyện Lạng Giang cũng khuyến cáo đến người lao động luôn phải có trách nhiệm, ý thức và nghiêm túc tuân thủ các quy định về các biện pháp an toàn lao động. Luôn đặt các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lên hàng đầu tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.