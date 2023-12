TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nổ lớn ở Ninh Bình, 2 người chết; bắt nghi phạm giết người phụ nữ, cướp tài sản

Nổ lớn ở Ninh Bình, 2 người phụ nữ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xác nhận vụ nổ lớn ở Ninh Bình tối 7/12, tại xã Văn Hải (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) khiến hai người tử vong, một người bị thương do chế pháo trái phép dẫn đến cháy nổ.

Thông tin cụ thể vụ nổ lớn ở Ninh Bình khiến 2 người tử vong: Khoảng 17 giờ ngày 7/12, tại một gia đình xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn đã xảy ra vụ cháy nổ gây hậu quả làm hai người chết và một người bị thương.

Hiện trường vụ nổ lớn ở Ninh Bình khiến 2 người tử vong, xác định do chế pháo lậu. Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 16/11/2023, Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1996, trú tại khối 1, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) có ký hợp đồng thuê lại nhà ông Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1987, xóm Tây Thổ, xã Văn Hải) với mục đích để ở.

Vụ nổ lớn ở Ninh Bình khiến nhiều nhà dân xung quanh bị hư hỏng. Ảnh: CTV

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Bình Minh cho biết: Tuy nhiên, khi xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Linh biết cách thức chế tạo pháo nổ nên đã thuê chị Mai Thị X và chị Lương Thị G (xã Kim Mỹ) làm công việc lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo, đóng gói đơn hàng pháo để Linh bán. Đối tượng Nguyễn Văn Linh chưa có tiền án.

Trong quá trình chế pháo thì xảy vụ nổ lớn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Kim Sơn đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Linh.

Vụ nổ lớn cũng làm nhiều nhà dân xung quanh bị nứt nhà, nhiều mảng tường, mái tôn văng ra xa do áp lực từ vụ nổ.

Bắt nghi phạm giết người phụ nữ, cướp tài sản

Ngày 8/12, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ án giết người, cướp tài sản ở thị xã Sa Pa.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh thời điểm nghi phạm giết người phụ nữ, cướp tài sản đi nhờ xe của nạn nhân. Nguồn: Lao Động

Theo tài liệu điều tra vụ giết người, cướp tài sản: Khoảng 17h30 ngày 5/12, Công an thị xã Sa Pa nhận được tin báo của anh H.A.G (SN 1993) về việc phát hiện mẹ đẻ là bà Cư Thị D (SN 1969, trú tại thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa) chết trên đồi thuộc khu vực tổ 2, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định, trên vùng đầu nạn nhân có nhiều vết thương. Trên người và xung quanh không có tài sản và vật dụng gì. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã bị giết hại với mục đích cướp tài sản.

Từ những manh mối ít ỏi còn sót lại ở hiện trường, công an đã tăng cường rà soát, xác minh các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đồng thời kiểm tra hàng trăm đối tượng nghiện ma túy, thanh niên thường xuyên đi lang thang trên địa bàn.

Các trinh sát cũng tiến hành rà soát các cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn cùng hơn 1.000 camera an ninh, camera từ nhà dân. Qua đó, đã tìm được nơi đối tượng bán xe máy của nạn nhân tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, tổ công tác đã dựng được chân dung của đối tượng nghi vấn là Lò Văn Ngân (SN 1988, trú tại xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Đây là con nghiện ma túy lâu năm và đã có 2 tiền án.

Sau 48 giờ truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng Lò Văn Ngân khi hắn đang chạy trốn tại khu vực biên giới thuộc phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lò Văn Ngân khai nhận do nghiện ma tuý nên đã đi nhờ xe máy của bà Cư Thị D từ hướng tỉnh Lai Châu sang thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Khi đến khu vực vắng vẻ, đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi cướp đi 1 xe máy, 1 điện thoại và 410.000 đồng.

Một phụ nữ nhảy lầu 8 bệnh viện xuống tử vong

Theo nguồn tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 8/12, tại khoa Nội tổng quát ở tầng 8 Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Thời điểm đó, bà V.T.C.H (sinh 1979, có tiền sử bệnh trầm cảm) đã nhảy từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện.

Hiện trường vụ nhảy lầu chiều 8/12. Nguồn: VOV

Vụ việc khiến bà H tử vong tại chỗ. Gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi.

Hiện lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Thông tin mới vụ phát hiện bộ hài cốt trong bể phốt ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 6/12, ông Nguyễn Văn Q. (ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đi tìm con chó của gia đình. Khi đến bể nước bỏ hoang nhiều năm trong khu vườn không có tường rào, ông lo con chó có thể rơi vào đó nên lại gần kiểm tra.

Bể phốt nhà vệ sinh nơi phát hiện bộ xương nữ giới ở thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh: ND

Các cơ quan chức năng đã lấy toàn bộ mẫu vật trong bể phốt nhà vệ sinh để tìm danh tính nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Đại

Tại đây, ông Q. phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn bên trong bể nước. Ngay sau đó, ông Q. đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Khu vườn nhà ông Nguyễn Văn Q, nơi phát hiện bộ xương nữ giới. Ảnh: Nguyễn Đại

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, bộ xương người là nữ giới, đã tử vong nhiều năm trước.

Sáng 8/12, PV Dân Việt đã có mặt để ghi nhận hiện trường nơi phát hiện bộ xương nữ giới.

Một người dân sống ở thôn Pháp Cổ cho biết, tại thôn Pháp Cổ gần khu vực phát hiện bộ xương người có hai người phụ nữ mất tích nhiều năm, đến nay chưa tìm thấy tung tích.

Người dân sống ở thôn Pháp Cổ cho biết, tại thôn Pháp Cổ gần khu vực phát hiện bộ xương người có hai người phụ nữ mất tích nhiều năm, đến nay chưa tìm thấy tung tích. Ảnh: Nguyễn Đại

Trường hợp thứ nhất là chị N.T.T (khoảng 38 tuổi), đã lập gia đình, cư trú cách khu vực phát hiện bộ xương người khoảng 200m.

Theo người dân cho biết, vào năm 2010 chị T bị mất tích, đến nay chưa tìm thấy tung tích. Lúc đó, người dân và các cơ chức năng chỉ tìm thấy chiếc xe máy của chị T tại khu vực bờ đầm cách nhà chị T khoảng 1km.

Trường hợp thứ hai là chị C (chưa lập gia đình), cũng trú gần khu vực phát hiện bộ xương người.

Theo người dân, rất có thể bộ hài cốt này là của 1 trong số 2 phụ nữ trên.

Theo một nguồn tin của Dân Việt, hiện nay cơ quan công an đã lấy mẫu ADN của người thân 2 phụ nữ bị mất tích tại thôn Pháp Cổ để xem bộ hài cốt này có phải là 1 trong số 2 phụ nữ bị mất tích cách đây nhiều năm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tài xế điều khiển xe đầu kéo lao vào lực lượng cảnh sát giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Khởi (SN 1973, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ" - điều khiển xe đầu kéo lao vào lực lượng cảnh sát giao thông.

Theo điều tra ban đầu vụ tài xế điều khiển xe đầu kéo lao vào lực lượng cảnh sát giao thông: Khoảng 8h25 ngày 23/11, Đội cảnh sát giao thông – trật tự (Công an quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện xe đầu kéo BKS 43C-066.45, kéo theo rơ-moóc do ông Khởi điều khiển đang đỗ ngược chiều.

Đối tượng Nguyễn Đức Khởi - tài xế điều khiển xe đầu kéo lao vào lực lượng cảnh sát giao thông - tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Tổ tuần tra yêu cầu ông Khởi xuất trình giấy tờ theo quy định, nhưng tài xế này bất hợp tác, tiếp tục cho xe di chuyển khoảng 1km thì mới dừng lại.

Lúc này, dù lực lượng tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng ông Khởi không chấp hành, bỏ lên cabin, tiếp tục nổ máy.

Bất ngờ, tài xế này điều khiển xe chuyển hướng, lao thẳng vào xe chuyên dụng của lực lượng tuần tra đang đỗ tại vị trí cách đầu trục bánh trước bên trái khoảng 3m.

May mắn, tổ công tác đã phản ứng kịp thời tránh được nên không va chạm với xe đầu kéo.

Theo thiếu tá Phan Thanh Sơn, điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe đầu kéo với kích thước và trọng tải lớn chuyển hướng về tổ tuần tra của Nguyễn Đức Khởi là rất nguy hiểm.

"Hành vi có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng và sức khỏe của lực lượng thực thi công vụ. Đây cũng là bài học cho các tài xế xem thường tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ", thiếu tá Phan Thanh Sơn cho hay.