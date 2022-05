Truy tố đối tượng giết gái bán dâm vì nghi bị nhiễm HIV

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/5, tin từ Viện KNSD tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Lê Ngọc Phượng (SN 1963, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Phượng bị truy tố về tội "Giết người". Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Châu (SN 1952, trú huyện Ea Kar) cũng bị truy tố về tội "Chứa mại dâm".

Theo cáo trạng, ông Châu mở quán cà phê Vườn Quê (tại thôn 1A, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) và sử dụng 2 căn phòng cho các phụ nữ bán dâm.

Ngày 10/2/2021, tại quán Vườn Quê, bà N.T.K.O. (SN 1972, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) bã bán dâm cho Lê Ngọc Phượng. Hai người quan hệ nhưng không dùng bao cao su.

Sau lần mua dâm này, Phượng thấy sức khỏe có nhiều biểu hiện lạ. Nghi bị nhiễm HIV nên Phượng đi khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực 333 (huyện Ea Kar).

Ngày 9/5/2021, khi chưa có kết quả xét nghiệm, Phượng chuẩn bị đồ đạc để đi tỉnh Đắk Nông xin việc làm và có ý định tự tử nếu kết quả xét nghiệm dương tính với HIV.

Khi đến thị trấn Ea Kar, Phượng đến quán Vườn Quê và gọi bà O. đến để hỏi rõ. Khi vào phòng, Phượng nói không đến mua dâm mà hỏi: "Em có bị HIV không?". Bà O. tức giận nói: "Ừ tao bị HIV đấy, mày ngu thì cho mày chết!".

Sau khi giằng co qua lại, bị can Phượng dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người bà O. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2021, ông Châu đã sử dụng 2 căn phòng để cho các đối tượng mua bán dâm 6 lần, thu lợi bất chính 220.000 đồng.

Công an thông tin về vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/5, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh về vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra vào sáng cùng ngày.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: V.D

Theo Công an TX.Bến Cát, vào khoảng 7h sáng nay, 12/5, bà N. (SN 1945, ngụ KP.7, P.Chánh Phú Hoà, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đang ở nhà trông cháu thì N.V.H. (SN 1983, ngụ P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đến tìm con gái bà, chị N.T.X. để nói chuyện.

Lúc này, bà N. đi tắm. Khoảng 10 phút sau bà nghe thấy tiếng động, xô xát ở phòng khách. khi bà N. chạy tới thì phát hiện con gái bị H. dùng hung khí đâm phía sau lưng.

Quá sợ hãi, bà N. chạy lên gác kêu con rể là anh N.D.T. (chồng chị H.) để cầu cứu thì phát hiện anh T. đã nằm chết trên giường, cơ thể có nhiều vết thương. Bà N. tiếp tục đi xuống phòng khách thì thấy H. đang lên xe bỏ đi.

Chị X. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Cảnh sát sau đó đến nhà của N.V.H. ở KP.3, PMỹ Phước, TX. Bến Cát (tỉnh Bình Dương) để xác minh thì thấy cửa cổng khoá, bên trong có khói đen bốc lên mái nhà.

Nhận định đối tượng phóng hỏa đốt nhà nên cảnh sát dùng máy cắt sắt cắt khóa cửa cổng và cửa chính nơi ở của H. để giải cứu và dập lửa.

Khi vào được bên trong, cảnh sát phát hiện H. đã chết cháy trong tư thế nằm ngửa trên giường ở phòng ngủ, thi thể biến dạng.

Qua xác minh, H. và anh N.Đ.T. là bạn bè thân thiết với nhau, giữa 2 người có hùn hạp vốn mua bán đất.

Tài xế lái xe Mercedes truy sát, tông chết người ở Phan Thiết đã ra đầu thú

Chiều 12/5, trao đổi với Dân Việt, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, tài xế đã đến đầu thú với Công an TP.Phan Thiết. Sau đó Công an TP.Phan Thiết bàn giao đối tượng cho Công an Bình Thuận.



Phạm Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: BT

Hiện công an đang thực hiện các thủ tục pháp lý để xử lý tài xế lái xe Mercedes truy sát và tông chết người này theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, công an cũng khám nghiệm tử thi và đã làm việc với những người liên quan để thu thập chứng chứ phục vụ điều tra.

Nhiều người chứng kiến hiện trường vụ việc cho biết, khoảng gần 1 giờ sáng 12/5, do mâu thuẫn giao thông trước đó giữa một nhóm người đi xe Mercedes 7 chỗ màu trắng, mang biển số 30F - 168... trên đường Phạm Văn Đồng với một nhóm người khác.

Sau đó nhóm người trên xe xuống xin lỗi nhưng tài xế xe Mercedes vẫn chạy nhiều vòng truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát (bờ kè Phạm Văn Đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tại hiện trường. Ảnh: CTV

Chứng kiến cảnh kinh hoàng này, những người có mặt tại hiện trường đã cầm ly và ghế ném vào xe Mercedes màu trắng nhưng tài xế điều khiển ôtô vẫn lao lên lề, xoay vòng để truy đuổi theo những người này. Sau đó, xe Mercedes tông thẳng vào anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ Phan Thiết) khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây tai nạn, người đàn ông điều khiển xe Mercedes chạy khỏi hiện trường với tốc độ rất cao.

Đến 8 giờ 30 sáng 12/5, người điều khiển xe Mercedes đã liên lạc với Công an tỉnh Bình Thuận và cho biết sẽ ra trình diện. Ban đầu người này khai tên Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tạm trú ở Q.12, TP.HCM).

Theo phản ánh của nhiều người chứng kiến vụ việc, trước đó tối 11/5, Phạm Văn Nam đi cùng nhóm bạn 3 người đến một quán nhậu ở phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết. Sau đó, cả nhóm tiếp tục ra khu vực bờ kè là địa điểm ăn uống đêm ở TP. Phan Thiết thì xảy ra sự việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP.Phan Thiết và Công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.

Xét xử vụ cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/5, Tòa án nhân dân Hà Nội xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng Nguyễn Việt Hùng, nguyên cán bộ Hải quan TP.HCM; Lê Đình Thanh, nguyên cán bộ Cục Quản lý dược, Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó phòng thuộc Cục Quản lý dược và Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc hầu tòa về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch VN Pharma; Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Cty H&C và 7 bị cáo khác hầu tòa về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Trước đó, ông Hùng bị tuyên 17 năm tù; Cường nhận 20 năm tù do buôn bán thuốc giả.

Cảnh sát dẫn giải cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đến tòa. Clip: Nguyễn Hòa

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được áp giải tới tòa. Ảnh: Bách Thuận



Trong phần thủ tục, luật sư Trần Hồng Phúc bào chữa cho Phạm Hồng Châu đề nghị di lý bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế ra tòa. Bà Phúc cho rằng ông Quang có lời khai mâu thuẫn với 2 quy chế xét duyệt thuốc, cần xét hỏi trực tiếp tại tòa để làm rõ.

Tương tự, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy cũng đề nghị triệu tập ông Quang nhằm "làm rõ các nội dung, tình tiết vụ án". Theo vị này, việc ông Cao Minh Quang có mặt sẽ giúp giải thích sự mâu thuẫn về quy chế cấp duyệt thuốc, từ đó xác định chính xác tội danh của các bị cáo.

Ý kiến khác, luật sư của bị cáo Phan Anh Kiệt, nguyên Tổng giám đốc Công ty Dược Sài Gòn, đề nghị triệu tập điều tra viên Nguyễn Cường Minh. Lý do, ông Kiệt luôn kêu oan, nói bị điều tra viên Minh "dụ cung, mớm cung".

Trước những ý kiến trên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng phiên tòa xét xử nhiều ngày nên nếu cần thiết sẽ triệu tập những người liên quan sau, không cần thiết phải hoãn tòa để triệu tập. Hội đồng xét xử chấp thuận ý kiến này, tiếp tục xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2008-2010, Nguyễn Lê Xuân Khang (người Việt Nam quốc tịch Canada) bàn với Hùng việc lập hồ sơ các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada về Việt Nam xin cấp số đăng ký.

Số thuốc này bị cơ quan tố tụng xác định là giả, nhưng một số cán bộ của Cục Quản lý dược đã "thiếu trách nhiệm hoặc có động cơ cá nhân" nên làm trái công vụ trong quá trình thẩm định, xét duyệt. Hậu quả, có 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada đã được cấp số đăng ký.

Phía truy tố nêu quan điểm, có hơn 800.000 hộp thuốc tổng trị giá hơn 1,2 triệu USD được nhập tương đương 26 tỷ đồng nhưng được nâng khống thành hơn 2,5 triệu USD, tương đương 54 tỷ đồng. Tiếp đến, hơn 600.000 hộp thuốc giả sau đó được bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện… giúp các bị cáo thu lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Trương Quốc Cường khi phạm tội là Cục trưởng Cục Quản lý dược, đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao; thiếu giám sát dẫn đến việc có 6 trong 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 giá trị hơn 148 tỷ đồng được nhập khẩu, tiêu thụ.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị xác định là "người quyết định cuối cùng" việc cấp số đăng ký 7 thuốc giả. Ông Quang thừa nhận có trách nhiệm người đứng đầu và để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực mình quản lý. Cơ quan tố tụng cho rằng, ông Quang có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm nhưng do thời hạn điều tra đã hết nên sẽ làm rõ sau.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang. Ảnh: N.H

Ông Cao Minh Quang bị bắt tháng 3/2022 về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan.

Trong vụ án này, phía điều tra cáo buộc cuối năm 2005, WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra đại dịch cúm gia cầm ở người nên Bộ Y tế đề xuất dự trữ 30 triệu viên thuốc dù cả nước chỉ có 91 ca mắc trong giai đoạn 2003 - 2005.

Sau đó, có 4 doanh nghiệp được Bộ Y tế đặt hàng nhưng không có nội dung thương thảo về giá; biên bản làm việc không có chữ ký của công ty; đơn đặt hàng được Hội đồng Thẩm định gửi cho công ty ngay tại buổi kiểm tra khi chưa báo cáo lên Bộ trưởng.

Trong 4 doanh nghiệp trên, Công ty Dược Cửu Long mua 9,1 triệu USD tiền hàng và chỉ phải trả cho bên bán 5,2 triệu USD; còn lại 3,8 triệu USD doanh nghiệp này giữ lại nhưng không thể hiện trong báo cáo tài chính.

Phía điều tra cáo buộc ông Cao Minh Quang đã không kiểm tra, không đánh giá việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc tại Công ty Dược Cửu Long nên không phát hiện, thu hồi 3,8 triệu USD.

Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Lo lắng bị bắt, đối tượng vào đền để thắp hương

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng , sáng 12/5, Công an Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền đang điều tra làm rõ vụ việc. Đối tượng Đào Anh Tuấn (49 tuổi, ngụ 43/275 Lê Lợi, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) sử dụng súng uy hiếp nhân viên một ngân hàng định cướp tiền.

Nghi phạm Đào Anh Tuấn - đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng bị bắt

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 8 phút ngày 11/5, Đào Anh Tuấn cầm súng vào phòng giao dịch một ngân hàng ở số 72 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng uy hiếp nhân viên bảo vệ, giao dịch viên định cướp tiền. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng bị bắt, Tuấn vội vã rời khỏi phòng giao dịch khi chưa lấy được gì.

Rời phòng giao dịch, Tuấn đi vào ngõ 72 Lạch Tray rồi di chuyển vào ngõ 52 Lạch Tray. Tại các khu vực này, Tuấn thay quần áo rồi vào cả một đền nhỏ để thắp hương.

Sau khi thay quần áo, nghi phạm đi bộ về nhà ở số 43/275 Lê Lợi. Trước khi bị lực lượng Công an Q.Ngô Quyền bắt, Tuấn còn đi đón con và ăn cơm. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, Công an Q.Ngô Quyền ập vào bắt giữ Đào Anh Tuấn, thu một khẩu súng.

Theo lời khai ban đầu, Đào Anh Tuấn có vợ và 2 con. Do không có việc ổn định, làm ăn khó khăn, gia đình Tuấn phải vay mượn nhiều. Đến khi không có khả năng trả nợ, bị chủ nợ thúc ép, Tuấn mang theo khẩu súng mua từ lâu đi cướp ngân hàng.

Khi về nhà đón con, ăn cơm, Tuấn không nghĩ mình sẽ bị bắt chỉ sau 4 giờ gây án.