Cục An ninh mạng điều tra người chế ảnh bôi nhọ SEA Games 31

Ngày 12/5, Cục An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao - Bộ Công an (A05) cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh đối tượng "chế ảnh" áp phích của SEA Games 31 và tung ảnh lên các diễn đàn.

Ảnh gốc và ảnh bị sửa lại lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, các đối tượng này đã lấy hình ảnh tấm áp phích cổ động cho SEA Games 31 và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cố tình viết sai chính tả, từ "Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" thành "Đại hội Thể thao Đông Lam Á lần thứ 31". Dòng chữ "Welcome to" được sửa thành "Welcom to".

Sau đó, đối tượng đăng các bức ảnh chế này lên một số diễn đàn mạng xã hội, làm nhiều người hiểu nhầm công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam kém, viết sai chính tả áp phích...

"Bước đầu, chúng tôi đang điều tra, xác minh nguồn thông tin nào tung ra những bức ảnh này. Qua rà soát ban đầu thấy được những bức ảnh này đăng trên nhiều diễn đàn trên mạng xã hội, trong đó có những trang thường xuyên chống phá", Cục An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao cho biết.

Qua sự việc, Cục An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao cũng khuyến cáo người dân tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, không lan truyền những thông tin, hình ảnh không được kiểm chứng.