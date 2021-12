Góc khuất của tân Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Tuổi thơ sóng gió, học cách sống tự lập từ nhỏ

Chung kết Miss Grand International 2021 đã diễn ra vào tối qua (4/12) tại Thái Lan. Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Đại diện của Việt Nam đã xuất sắc giành vương miện Miss Grand International 2021 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Với thành tích này, người đẹp sinh năm 1998 đã làm nên lịch sử chưa hề có trước đó khi trở thành cô gái Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi nhan sắc lớn thứ 5 thế giới.

Ngay sau khi chung kết Miss Grand International 2021 khép lại, thông tin và hình ảnh của Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng.

Hé lộ góc khuất cuộc sống của Tân Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. (Ảnh: FB Miss Grand International)

Ít ai biết rằng, Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 từng có một tuổi thơ không may mắn, thiếu thốn tình cảm gia đình khi cô không sống cùng bố mẹ ruột. Được biết, khi Thùy Tiên lên 4 tuổi, bố mẹ của cô đã quyết định "đường ai nấy đi", không còn chung sống với nhau nữa.

Sau đó, Thùy Tiên đã sống cùng dì ruột và dần dần học cách sống tự lập. Chia sẻ về gia đình, Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 từng tâm sự, cô sống thiếu tình cảm gia đình và bản thân không phải là nàng công chúa sống trong lâu đài màu hồng. "Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập", người đẹp bày tỏ.

Cuộc sống xa vòng tay của bố mẹ nhưng Thùy Tiên vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực hết mình. Cô đã không ngại làm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí như lễ tân khách sạn, người mẫu ảnh...

Trao đổi với PV Dân Việt về hoàn cảnh gia đình của Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết: "Tôi thực sự rất thương Thùy Tiên khi từ nhỏ cô ấy đã trải qua biến cố cuộc sống, gia đình rạn nứt và không sống cùng bố mẹ. Theo năm tháng, cô gái ấy đón nhận mọi chuyện với góc nhìn lạc quan và tinh thần sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Thùy Tiên vẫn học tập giỏi, phấn đấu học đại học như bạn bè cùng trang lứa".

Đường dây đánh bạc khủng 87.600 tỷ đồng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá: Quy mô chưa từng có

Theo Công an TP.HCM, đường dây tổ chức đánh bạc này được thực hiện trên không gian mạng, do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM triệt phá được với số tiền ước tính lên đến gần 87.000 tỷ đồng.

Các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng ở hai trang web có địa chỉ Swift... và Naga... (cả hai trang web này cũng được hình thành qua nhiều lần thay đổi và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evo...) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì băng nhóm này được hưởng lợi càng cao.



Từ trái sang Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý và Phạm Thị Mai Ngân được biết đến là những người cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc "khủng" này. Ảnh: Công an cung cấp



Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Khi có nhiều người chơi thì băng nhóm này sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Nguồn tin riêng của phóng viên Dân Việt ngày 5/12 cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 39 người trong đường dây đánh bạc hơn 87.600 tỉ ở TP.HCM.

VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan CSĐT về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 39 đối tượng để điều tra về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn thông qua "tiền ảo".

Đây là các đối tượng chính tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở quy mô đặc biệt lớn, có số lượng tiền giao dịch tương đương 87.600 tỷ đồng (chỉ tính số tiền mà các đối tượng đánh bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây này. Hiện tại, Công an TP.HCM đang phối hợp với VKSND TP cùng cấp củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Công an TP.HCM đã tạm giữ 13 đối tượng chính, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan; lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỉ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy cùng hơn 2,9 tỷ đồng tiền mặt và các tài liệu như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

Cô gái đi "cắt" duyên âm bị "thầy cúng" cưỡng dâm đến mang thai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/12, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đức Liên (51 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) về tội “Cưỡng dâm”. Bị can Liên được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.



Bị can Văn Đức Liên. Nguồn: CAND

Ngoài ra, Công an huyện Thăng Bình đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt hành chính Văn Đức Liên về hành vi hành nghề mê tín dị đoan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 1990 đến nay, ông Liên tự học đạo "Năm Ông" rồi dùng các tập vở ghi chép các câu kinh, chú và vẽ các hình bùa phép. Sau đó, ông Liên rèn một con dao gọi là "dao lệnh", tự đặt thợ làm một con dấu mực đỏ in hình một người ngồi khoanh gối lại gọi là "ấn", mua một chuỗi hạt, gồm nhiều hạt nhựa và gỗ được xâu lại với nhau. Ông Liên để tất cả các thứ này cạnh bàn thờ ở trong nhà và gọi khu vực này là "điện".

Sau đó ông Liên tự nhận chữa "căn", là bệnh do phụ nữ bị "người âm" đeo bám nên không có người yêu và chữa cho trẻ em có chứng khó ngủ, khóc đêm. Khi có người đến nhờ chữa bệnh, ông Liên niệm kinh chú để "người âm" nhập vào người, lên đồng rồi bắt mạch, phán bệnh, vẽ bùa chú đốt bỏ vào một chai nước cho "người bệnh" uống, vẽ bùa bắt mang theo người.



Đối với phụ nữ, ông này cũng vẽ bùa, đốt vào ly nước cho bệnh nhân uống sau đó dùng "dao lệnh" đập lên người làm phép, bắt bệnh nhân cởi bỏ trang phục để xoa thuốc lên người.

Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2021, ông Văn Đức Liên lợi dụng việc chữa bệnh "căn" đã nhiều lần quan hệ tình dục với một nạn nhân nữ (SN 2000) dẫn đến người này có thai.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Một người từ Hà Nội vào Quảng Trị sửa cột viễn thông tử vong, dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 5/12, nguồn tin của PV Dân Việt tại Sở Y tế Quảng Trị xác nhận, có một bệnh nhân đã tử vong sau khi nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào sáng hôm qua (4/12), kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.V.T đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xử lý an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sau đó được đưa về địa phương. Ảnh: N.V

Theo đó, vào 10h sáng 4/12, bệnh nhân tên T.V.T có dấu hiệu khó thở, đau ngực dữ dội nên nhập viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân khai 41 tuổi, trú tại Hà Nội, vào tỉnh Quảng Trị công tác, sửa chữa thiết bị tại một cột viễn thông tại xã Linh Hải, huyện Gio Linh. Đến 12h, bệnh nhân tử vong. Kết quả khám sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương xử lý, đảm bảo an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chiều cùng ngày, thi thể bệnh nhân T.V.T được đưa về địa phương.

Đi cùng bệnh nhân T là N.V.M (32 tuổi, trú Nghệ An) cũng mắc Covid-19, hiện đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Sáng 5/12, ông Dương Đức Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã triển khai công tác phòng dịch, nơi 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 làm việc. Ban đầu đã xác định có 20 người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân.

Người phụ nữ bị phát hiện trốn nã nhiều năm sau khi vác dao rượt chém mẹ chồng "hờ"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã tiến hành bắt truy nã đối với Lê Thị Kim Tư (SN 1980), cư trú xã Đông Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Thị Kim Tư.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 12/2001, Tư cùng chồng là Nguyễn Kim Phụng bị Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện. Sau đó, vào giữa năm 2002, Tư bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù (còn chồng của Tư là Phụng bị phạt 6 năm tù) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lúc này do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên Tư được hoãn thi hành án và được đưa về Kiên Giang để cơ quan chức năng quản lý người bị kết án tù đang tại ngoại.

Đến năm 2005, khi con của Tư đủ tuổi để Tư đi chấp hành án theo quy định của pháp luật thì cũng là lúc Tư bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Tòa án tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã. Sau gần 20 năm bỏ trốn, Tư bôn ba khắp nơi rồi đến tỉnh Tiền Giang thay tên, đổi họ và sống chung với người đàn ông khác như vợ chồng (tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông).

Thời gian gần đây, do xảy ra mâu thuẫn, Tư dùng dao rượt chém mẹ chồng “hờ” thì bị Công an xã mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tư hiện nguyên hình là tội phạm trốn truy nã nên bị bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Tư cho Tòa án nhân dân ra quyết định đưa đi chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy theo thẩm quyền.