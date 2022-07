Nhiều lần hiếp dâm con riêng của người tình

Chiều 11/7, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Sinh (SN 1991) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Các lệnh bắt giam và khởi tố trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Lê Văn Sinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh. CACC)

Trước đó, tối 9/7, Lê Văn Sinh đã có hành vi hiếp dâm cháu NT.N (SN 2009) tại một khu một khu chòi trông coi công trình thi công ở thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải (TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Biết được sự việc đau lòng này, sáng 10/7, chị N.T.Ng (SN 1994), ngụ tại phường Đài Sơn (TP.Phan Rang - Tháp Chàm), mẹ của cháu N, đã làm đơn tố cáo Sinh đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận đơn, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và qua xét hỏi ban đầu, đối tượng Lê Văn Sinh thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Sinh cũng khai nhận đã có nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. từ năm 2021 đến nay.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.





Hà Nội xử phạt người đưa thông tin thất thiệt liên quan đến Tập đoàn Vingroup

Chiều 11/7, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở TTTT Hà Nội vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Vingroup.



Theo đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an đã xác định chủ tài khoản mạng xã hội zalo "Hoàn Tô" là Tô Vĩ Hoàn, sinh ngày 21/01/1984 ở Quảng Ninh, hiện cư trú tại Chung cư Vinhom Gardenia, 16 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mạng xã hội xuất hiện tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: CMH

"Tô Vĩ Hoàn đã thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ.

Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ, Thanh tra Sở TTTT Hà Nội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Ngày 11/7/2022, ông Tô Vĩ Hoàn đã chấp hành nộp phạt theo quy định", đại diện Sở TTTT Hà Nội thông tin.

Theo Sở TTTT Hà Nội, thời gian gần đây, trên mạng Internet xuất hiện nhiều thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán, Sở TTTT Hà Nội lưu ý người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên môi trường mạng Internet.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 11/7, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng Bộ Công an đã xác minh, làm rõ, chuyển hồ sơ sang Sở TTTT Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật đối với với Tô Vĩ Hoàn (SN 1984, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Theo ông Tô Ân Xô, đây là trường hợp có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến Tập đoàn Vingroup, ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán.



Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành khác đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh.

Bộ Công an cũng vừa ra khuyến cáo, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an khẳng định, những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt; tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đại tá biên phòng buộc em họ trốn vì sợ lộ “nhận tiền bảo kê” xăng lậu

Như Dân Việt đã thông tin: Cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đại tá Nguyễn Thế Anh sẽ hầu tòa ngày mai (12/7) với cáo buộc "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Theo cáo trạng, trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu quen bị cáo Thế Anh khi người này là Phó cục trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được biệt phái sang giữ chức Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BP

Năm 2019, Hữu nhờ Thế Anh "giúp đỡ" buôn lậu xăng sang Campuchia và được đồng ý. Đổi lại, ông ta chi cho vị đại tá 30.000USD kèm 100 triệu đồng mỗi tháng, kéo dài trong 5 tháng.

Đầu năm 2020, Hữu đặt vấn đề tiêu thụ xăng lậu tại Việt Nam. Thế Anh do vậy đã yêu cầu hằng tháng phải cho mình 60.000USD và 950 triệu đồng.

Phan Thanh Hữu đồng ý, chi số tiền này liên tục trong giai đoạn từ tháng 3 – tháng 8/2020. Sau đó, do Thế Anh về làm Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang nên số tiền bị rút xuống, còn 10.000USD/tháng.

Viện kiểm sát cáo buộc, Thế Anh nhận hối lộ từ Hữu trong 16 tháng liên tiếp với tổng số 6,2 tỷ đồng và 560.000USD.

Trong các lần nhận tiền, Thế Anh không ra mặt mà nhờ em họ mình, bị cáo Nguyễn Văn An (ở TP.HCM) đi lấy thay. Ngày 15 hằng tháng, An sẽ liên hệ với Hữu để "lấy đồ cho Thế Anh". Tiền được đóng theo cọc 100USD hoặc 500.000 đồng, để trong túi nylon đen, buộc gọn sao cho vừa cốp xe Air Blade của An.

Tháng 9/2020, An gọi điện, muốn sang "lấy đồ" nhưng Hữu nói do Thế Anh đã về Kiên Giang nên không muốn chi tiền nữa. Được báo cáo vấn đề này, Thế Anh lập tức gọi Hữu "làm việc". Sau đó, số tiền hối lộ hằng tháng được giảm từ 60.000USD kèm 950 triệu đồng xuống 10.000USD/tháng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, Nguyễn Văn An sau khi nhận tiền sẽ kiểm đếm, cất trong két hoặc gửi ngân hàng. Khi Thế Anh có mặt tại TP.HCM, An sẽ đưa tiền cho anh ta ở sân bay hoặc ngoài đường.

Phía điều tra xác định, An không hưởng lợi gì trong việc nhận hối lộ giúp anh họ. Chỉ vài lần, Thế Anh đưa tiền cho An để "mua sữa cho cháu".

Tháng 3/2021, khi Phan Thanh Hữu bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt nên Thế Anh gọi điện, hẹn gặp An tại Phú Quốc. Vị đại tá đưa 50 triệu đồng và yêu cầu em họ "đi lánh nạn một thời gian do liên quan đến nhận tiền đưa hối lộ… nhưng không được sang Campuchia".

Bị cáo An vì vậy ra đầm tôm của Lê Hùng Phong (anh rể Thế Anh) ở Sóc Trăng trốn. Đến cuối tháng, Phong bị công an bắt nên An "dạt" về TP.HCM, thuê khách sạn ở và tìm cách làm hộ chiếu nhằm sang Lào.

Nguyễn Thế Anh khi đó gọi điện cho một người bạn ở Lao Bảo (Quảng Trị), nhờ "tìm việc cho đứa em" và được đồng ý. Ông ta liền yêu cầu An di chuyển tới đây.

Bị cáo An khi đó gọi điện cho vợ, bảo đưa 2 con ra khách sạn ở cùng một đêm, chia tay để hôm sau sang Lào. Ngày 2/4/2021, An bắt xe khách từ bến An Sương tới Lao Bảo, được người quen của Thế Anh giới thiệu vượt biên đi "nấu cơm cho đội trồng rừng".

Do không có hộ chiếu và sợ bị phát hiện, An phải thuê xe ôm kèm người dẫn đường băng rừng hết 10 triệu đồng. Đến nơi, người này lấy sim rác gọi điện về thông báo cho vợ và Thế Anh. Nguyễn Văn An ở trong lán trại khoảng một tháng rưỡi, bị công an Lào bắt ngày 19/5/2021 và bàn giao về Việt Nam.

Vụ án có 14 bị cáo, gồm 4 người thuộc lực lượng Cảnh sát biển là Lê Văn Minh, cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Lê Xuân Thanh, cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu Cảnh sát biển; Lưu Thế Đức, cựu thiếu tá, Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Có 5 bị cáo thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng gồm Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang; Phạm Văn Trên, cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Văn Hùng, cựu thượng tá, Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Thanh Lâm, cựu trung tá, Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng.

Các bị cáo khác không thuộc quân đội gồm Lê Văn Phương, cựu thượng tá, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh và nhóm thuộc các đơn vị dân sự: Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An, Phạm Hồ Hải, Cao Phước Hoài.

Dự kiến, vụ án sẽ được xét xử công khai trong 3 ngày tại trụ sở Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô dưới sự điều hành của Thẩm phán, thượng tá Nguyễn Hồng Phong.

Xử vụ Nguyễn Đức Chung: Bị buộc bồi thường hơn 3 tỷ đồng, cựu Chánh Văn phòng Sở KHĐT Hà Nội kể khổ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (11/7), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên làm việc xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và 2 người khác trong vụ can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa.

Trình bày trước tòa vào chiều cùng ngày, bị cáo Phạm Thị Thu Hường – cựu Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (1 trong 3 bị cáo kháng cáo ở vụ án) bày tỏ, rằng mong muốn Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm xem xét thêm phần trách nhiệm dân sự đối với mình.

Trước đó, bị cáo Hường xin giữ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì các lý do sức khỏe yếu, tích cực khắc phục hậu quả. Nữ bị cáo cũng cho rằng: "Mức án sơ thẩm của bị cáo quá nặng so với hành vi phạm tội".

Theo bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên, với trách nhiệm của mình, tòa buộc Phạm Thị Thu Hường phải chịu bồi thường hơn 3 tỷ đồng. Trước phần trách nhiệm dân sự này, theo bị cáo Hường, trong vụ án Hường không được hưởng lợi gì, thực tế quá trình điều tra đã chứng minh.

Cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nói gia đình khó khăn, bản thân là lao động chính, chồng thì là lao động tự do (bán bia hơi), 2 con còn nhỏ (1 cháu sinh năm 2008, 1 cháu sinh năm 2010) và còn đang phải đi ở nhờ nhà của em trai.

Nữ bị cáo Phạm Thị Thu Hường xin giảm nhẹ phần trách nhiệm dân sự bởi lo lắng vượt quá khả năng bồi thường. Ảnh: TTXVN

"Với lỗi của mình trong vụ việc, chắc chắn phải có trách nhiệm bồi thường nhưng trách nhiệm bị cáo phải bồi thường quá nặng so với khả năng bị cáo khắc phục được… Đề nghị HĐXX xem xét lại cho bị cáo" – bị cáo Hường trình bày.

Nữ bị cáo nói, ở phía góc độ nhận thức của mình, bị cáo Hường nghĩ Bùi Quang Huy – Giám đốc Công ty Nhật Cường là người hưởng lợi (hiện đang bỏ trốn), mặc dù trong bản án sơ thẩm có để cho bị cáo này quyền khởi kiện ông Bùi Quang Huy nhưng bị cáo Hường cho rằng "rất khó".

Khai về nội dung vụ án, Hường khai được phân công nhiệm vụ là Tổ phó Tổ chuyên gia xét thầu đối với 2 gói thầu số hóa năm 2016, 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư.

Bị cáo Hường khai, vào buổi giao ban ngày 6/5/2016, khi bắt đầu vào giao ban thì ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội có hỏi bị cáo này và bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến – cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội về thời gian mở gói thầu.

Khi nhận được câu trả lời từ bị cáo Hường, ông Tứ nói không mở thầu nữa "theo yêu cầu của Chủ tịch".

"Chỉ đạo giữa cuộc họp, chúng tôi đã dừng họp để ra ngoài giải quyết" – bị cáo Hường khai.

Với bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến, người này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ở phiên sơ thẩm, bị cáo Tuyến bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Tuyến là Tổ trưởng Tổ chuyên gia xét thầu đối với 2 gói thầu số hóa năm 2016, 2017, bị cáo buộc đã thực hiện chỉ đạo của ông Tứ, đã cùng với Hường tham mưu, soạn thảo văn bản tạm dừng công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số hóa năm 2016, trình cấp trên ký trái quy định.

Bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến nói quá trình vi phạm không cố ý, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Ảnh: TTXVN

Quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu sửa đổi đối với gói thầu số hóa năm 2016, Tuyến lợi dụng chức vụ, quyền hạn là lãnh đạo Tổ chuyên gia, phòng chuyên môn theo chỉ đạo của Tứ, đã đưa thêm yêu cầu kết quả số hóa phải cập nhật hệ thống dữ liệu dùng chung, trong khi TP.Hà Nội chưa có hệ thống dùng chung.

Bị cáo này còn bị cáo buộc trực tiếp thỏa thuận, thông đồng với nhà thầu trong việc lập, điều chỉnh, bổ sung một số các tiêu chí kỹ thuật đã được áp dụng… sử dụng hồ sơ mời thầu gói thầu năm 2016 mà Liên danh Nhật Cường – Đông Kinh đã trúng thầu, đang thực hiện hợp đồng để tổ chức đấu thầu, tạo lợi thế cho liên danh nêu trên trúng thầu gói thầu năm 2017…

Tại tòa hôm nay, khai về việc tham mưu, soạn thảo văn bản tạm dừng công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số hóa năm 2016, bị cáo Tuyến cũng khai nhận được chỉ đạo từ ông Tứ như bị cáo Hường đã trình bày. Theo bị cáo Tuyến, ông Tứ chỉ đạo tạm dừng mở thầu theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Trình bày về việc sử dụng hồ sơ mời thầu gói thầu năm 2016 mà Liên danh Nhật Cường – Đông Kinh đã trúng thầu, đang thực hiện hợp đồng để tổ chức đấu thầu, tạo lợi thế cho liên danh nêu trên trúng thầu gói thầu năm 2017, bị cáo Tuyến khai, các nội dung năm 2017 cũng sẽ thực hiện như 2016.

Bị cáo Tuyến cho biết, gói thầu năm 2017 khi xem xét lại mức độ, khối lượng công việc, yêu cầu vẫn như gói 2016 nên xem xét chỉnh sửa thông tin liên quan khối lượng, phù hợp với quy mô năm 2017 rồi lấy từ hợp đồng, hồ sơ mời thầu năm 2016.

Nữ bị cáo này tại tòa cũng thừa nhận trách nhiệm của mình, nhận thức được các hành vi vi phạm nhưng cho rằng quá trình vi phạm hoàn toàn không cố ý, mong HĐXX phúc thẩm xem xét cho mình.

Hai thanh niên hiếp dâm bé gái 13 tuổi sau cuộc nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/7, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Phi Long (22 tuổi) và Nguyễn Đình Vũ (17 tuổi, cùng ngụ xã Ea Wy, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hai bị cáo tại phiên phúc thẩm vụ hiếp dâm. Nguồn: Dân Trí

Theo cáo trạng, vào chiều 23/9/2021, Long cùng Vũ và một số người bạn, trong đó có A (tên nạn nhân đã thay đổi, 13 tuổi), tổ chức ăn nhậu tại khu rẫy tại xã Ea Wy.

Quá trình ăn nhậu, Long nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục với A nên đã trao đổi với Vũ. Đến khoảng 18h cùng ngày, sau khi nhậu xong, Vũ điều khiển xe máy chở A còn Long điều khiển xe máy đi theo.

Trên đường về, Long ra tín hiệu với Vũ và cùng dừng xe trước một căn nhà hoang rồi đưa A vào bên trong. Tại đây, mặc cho cháu A ra sức chống cự nhưng cả hai vẫn thực hiện hành vi đồi bại.

Sau sự việc, cháu A đã kể lại sự việc với gia đình và đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 31/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Phi Long 19 năm tù giam, Nguyễn Đình Vũ 13 năm tù giam cùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Sau đó, 2 bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án cấp sơ thẩm đối với 2 bị cáo trên.