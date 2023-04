TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Kẻ biến thái" sàm sỡ cô gái trẻ; bị đánh chết sau mâu thuẫn rủ bạn đi nhậu

Cô gái bất ngờ bị "kẻ biến thái" lao tới sàm sỡ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/4, trên mạng xã hội đang lan truyền một clip ghi lại cảnh cô gái bị sàm sỡ.

Hiện trường cô gái bị "kẻ biến thái" sàm sỡ. Clip: ĐH

Theo hình ảnh mà camera ghi lại được, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/4, tại một ngôi nhà trong đường Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện và lao đến sàm sỡ cô gái. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, một cô gái khi vừa lái xe máy vào trong nhà và đang định quay lại khóa cửa thì phát hiện một nam đối tượng mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm tiến vào.

Đối tượng này đã đi đến phía cô gái rồi bất ngờ dùng tay phải sàm sỡ vùng ngực cô gái. Quá bất ngờ trước diễn biến này, nạn nhân cúi người rồi giữ tay đối tượng lại nhưng gã nhanh chóng đẩy tay cô gái ra rồi rời khỏi hiện trường.

Về phần nạn nhân, sau khi bị sàm sỡ, cô gái đã ngay lập tức đóng cửa ngôi nhà lại, di chuyển xe về vị trí đỗ và không quên quay lại quan sát. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận khi được chia sẻ. Được biết cô gái bị sàm sỡ là người đi thuê trọ tại ngôi nhà.

Lãnh đạo Công an phường Khương Đình cũng cho biết đang cho xác minh, làm rõ thông tin.

Bị đánh chết sau mâu thuẫn rủ bạn đi nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thanh (SN 1972, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người".

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Theo điều tra, vào khoảng 20h ngày 1/4, Thanh và anh N.H.T (SN 1980, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đến quán bi-a trên đường Bùi Hiển (phường Hòa An) để đánh bia và uống bia.

Do thua và lại thấy anh T quá say nên nói nhiều, Thanh thanh toán tiền và nghỉ chơi, ra ngoài. Ra khỏi quán, anh T rủ Thanh tiếp tục đi uống bia. Thanh từ chối vì thấy anh T đã quá say nên bảo anh T về nhà nghỉ.

Thanh lái xe máy đi về. Anh T cũng điều khiển xe máy đuổi theo sau. Lo hai người đánh nhau nên anh V.Đ.P. (SN 1999, trú phường Hòa An) và anh T.V.Q. (SN 2001, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là những người cùng chơi bi-a chạy xe máy theo sau.

Khi đến đường Bắc Sơn (phường Hòa An), anh T đuổi kịp Thanh và 2 người cãi nhau, xô xát. Anh P và anh Q vào can ngăn, khuyên anh T về nhà. Anh T không nghe, liên tục áp sát và khiêu khích Thanh đánh nhau.

Do bực tức, Thanh nắm cổ áo và đánh vào vùng mặt, đầu anh T khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Thanh đưa anh T vào vỉa hè nằm và gọi điện thoại cho cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến nơi thì anh T đã tử vong.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thanh về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người".

Tháo dỡ nhà gỗ triệu đô trái phép trong biệt phủ của đại gia ở Quảng Ngãi

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 3/4, sau một thời gian dài tìm kiếm, chủ nhân căn nhà gỗ không phép ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là ông Nguyễn Hồng Sơn đã tìm được thợ và thực hiện tháo dỡ công trình.

Một người thợ đang hỗ trợ tham gia để tháo dỡ căn nhà. Ảnh: Công Xuân

Quan sát của PV Dân Việt vào sáng cùng ngày, cùng với thợ, để tháo dỡ những trụ gỗ "khủng" của căn nhà còn có phương tiện xe cẩu được huy động tham gia.

Với tốc độ như hiện nay, một số người thợ cho biết, chỉ vài hôm nữa, công trình nhà gỗ của ông Sơn sẽ được tháo dỡ hoàn thành.

Được biết trước đó vào gần cuối năm 2022, qua kiểm tra, cơ quan chức năng TP.Quảng Ngãi xác định, trên diện tích đất nông nghiệp hơn 620m2 trong biệt phủ nằm ngay trung tâm TP.Quảng Ngãi, thuộc tổ 5, phường Chánh Lộ, ông Nguyễn Hồng Sơn đã cho làm công trình nhà gỗ đồ sộ trái phép, gồm tầng bán hầm, tầng 1 và 2, với tổng diện tích xây dựng trên 900m2.

VIDEO THÁO DỠ NHÀ GỖ QUÝ TRIỆU ĐÔ XÂY KHÔNG PHÉP TRONG BIỆT PHỦ Ở QUẢNG NGÃI.

Phương tiện xe cẩu huy động tham gia tháo dỡ. Ảnh: Công Xuân

Tập kết gỗ tháo dỡ. Ảnh: Công Xuân

Một góc hiện trường nhà gỗ đang được tháo dỡ. Ảnh: Công Xuân

Cùng với lập biên bản vi phạm, các cấp ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ nhân nhà gỗ trái phép, phải tháo dỡ toàn bộ công trình trên phần diện tích vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Diễn biến mới nhất vụ đối tượng cầm khúc gỗ đánh người phụ nữ cùng xóm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Hoàng (53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) để điều tra về tội "Giết người".

Bị can Huỳnh Văn Hoàng (53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) bị tạm giam để điều tra về tội giết người. Ảnh: CACC

Nạn nhân là bà Trần Ngọc Phượng (68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

Khoảng 17 giờ ngày 27/3, sau khi uống nhiều rượu, ông Hoàng đi từ ngoài đường về nhà. Khi ngang qua qua nhà bà Trần Ngọc Phượng (68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo), ông Hoàng lên tiếng chửi thề. Bà Phượng đứng bên trong sân nhà phản ứng.

Lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát, ông Hoàng đánh trúng nạn nhân ngã xuống mặt đường. Dù bà Phượng không còn khả năng kháng cự nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục cầm đoạn cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu bà.

Vụ việc trên được camera của nhà người dân ghi lại.

Theo UBND xã Tân Hương, mỗi lần uống rượu ông Hoàng thường hay gây sự với xóm làng. Tháng 8/2021, ông Hoàng đã dùng cây đánh gãy tay một phụ nữ trong xóm.

Cảnh sát mật phục bắt kẻ đi xe máy SH có 4 tiền án, gây ra 7 vụ cướp liên tỉnh

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ngày 2/4 đã mật phục, bắt giữ Lý Trung Hiếu (SN 1989, ở Long Biên, Hà Nội) khi đối tượng đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ 59 tuổi.

Đến khi bị bắt quả tang, Lý Trung Hiếu đã gây ra 7 vụ cướp liên tỉnh. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, ngày 31/3, cảnh sát nhận tin báo về việc một phụ nữ 61 tuổi đang đi xe máy trên đường Thánh Thiên (TP.Bắc Giang) và bị một nam thanh niên điều khiển xe SH đi cùng chiều, áp sát cướp một dây chuyền vàng rồi bỏ chạy.

Cùng ngày, một phụ nữ 52 tuổi trình báo khi đang đi xe máy ở TP.Bắc Giang cũng bị một người chạy SH, giật mất dây chuyền vàng trên cổ.

Công an TP.Bắc Giang cho hay sau khi nhận các tin báo đã tiến hành mật phục, bắt quả tang Lý Trung Hiếu vào chiều muộn ngày 2/4.

Khai với cảnh sát, Hiếu thừa nhận trong các ngày 31/3 và 2/4, bản thân gây 3 vụ cướp giật tại Bắc Giang còn từ 23 – 25/3 đã 4 lần cướp giật tại Bắc Ninh.

Hiếu là người có 4 tiền án về các tội "Cướp giật tài sản, Đua xe trái phép, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Mua bán trái phép chất ma túy"; cùng 2 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản. Đối tượng hiện vẫn nghiện ma túy.