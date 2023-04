Xe chở dưa lật vào vách núi ở Phú Yên, 4 người tử vong

Ngày 3/4, đại diện UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày, trên đường ĐT643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Vụ tai nạn làm 4 người chết, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trung Thi



Vào thời điểm trên, chiếc xe tải 73H-00942 chở dưa hấu lưu thông theo hướng Tây - Đông để đưa đi tiêu thụ. trên xe có 9 người.

Khi xuống dốc, bất ngờ chiếc xe bị lật úp vào vách núi tại km3+600 đường ĐT643. Theo thông tin từ hiện trường, ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã đưa 6 người đi cấp cứu; tuy nhiên, 1 người đã tử vong.

Tiếp đó, lực lượng cứu hộ đã đã tìm cách cứu 3 người đang mắc kẹt trong xe nhưng 3 người này đã tử vong.



Lực lương cứu hộ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Văn Khoa



Trong số 5 người đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, có 2 người đang bị thương nặng.

Hiện tại, các cơ quan chức năng địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.