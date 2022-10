TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Kẻ nhiễm HIV cắn công an; thông tin mới vụ học sinh lớp 9 bị đâm tử vong

Kẻ nhiễm HIV cắn công an

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 22/10, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Gia Nam (35 tuổi, ngụ tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đặc biệt, đối tượng Nam còn cắn vào tay 1 trinh sát khi bị vây bắt.

Trước đó, trưa ngày 19/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bảo Lâm phát hiện Trần Gia Nam mang theo ma túy và giao dịch với một số đối tượng trên địa bàn. Tuy nhiên, đối tượng này đã tháo chạy khi phát hiện lực lượng công an.

Đối tượng Trần Gia Nam bị bắt cùng tang vật của vụ án. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, Trần Gia Nam đã bị Công an huyện Bảo Lâm vây bắt ngay sau đó. Khi bị bắt, đối tượng này chống trả quyết liệt lực lượng chức năng và còn cắn vào tay một trinh sát. Trần Gia Nam bị khống chế cùng 5 gói nilon chứa khối lượng ma túy là 63,2076 gram.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nam khai nhận đã mua heroin cất giấu rồi chia nhỏ để bán kiếm lời. Đối tượng này cũng được xác định đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và nghiện ma túy nặng.

Chính vì vậy, Công an huyện Bảo Lâm nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành xét nghiệm nhanh và làm thủ tục đưa trinh sát bị thương đi khám và điều trị, xử lý chống phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm cùng lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện Bảo Lâm đã tới thăm hỏi, động viên trinh sát bị thương khi tham gia bắt đối tượng. Bên cạnh đó gửi lời động viên, biểu dương tới tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bảo Lâm đã dũng cảm khi thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm.

Thông tin mới vụ học sinh lớp 9 bị đâm tử vong

Ngày 22/10, nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã vận động được đối tượng gây án trong vụ học sinh lớp 9 bị đâm tử vong ở thị trấn Nam Ban ra đầu thú. Công an đã điều tra và xác định nguyên nhân ban đầu.

Được biết, đối tượng đâm em N.H.T.T. (học sinh lớp 9 Trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) là Nguyễn Văn Thanh (19 tuổi, ngụ thôn Tiền Lâm, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà).

Khu vực xảy ra vụ học sinh lớp 9 bị đâm tử vong ở Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Qua đấu tranh, Công an huyện Lâm Hà xác định, trưa ngày 11/10/2022, Nguyễn Văn T (14 tuổi, ngụ xã Đông Thanh) bị 1 nhóm thanh niên đuổi đánh ngoài cổng trường. T biết nhóm thanh niên đánh mình là do N.H.T.T gọi đến nên đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Việc này cũng được giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh hai học sinh đến hòa giải. Tuy nhiên, vụ việc vẫn được Nguyễn Văn T. kể cho anh là Nguyễn Văn Thanh biết.

Công an huyện Lâm Hà đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: CTV.

Đến trưa ngày 20/10, khi N.H.T.T đang đi học về từ trường THCS Từ Liêm 2 thì bị Nguyễn Văn Thanh đi ngược chiều dùng dao bấm đâm 1 nhát vào ngực trái, hông trái và lưng bên trái. N.H.T.T sau đó được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Nam Ban (huyện Lâm Hà) cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thanh đã bỏ trốn đến TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Vợ uống thuốc trừ sâu tự tử vì mâu thuẫn với chồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/10, UBND xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một người dân uống thuốc trừ sâu tự tử dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị A Dên (25 tuổi, trú tại thôn Ođeh, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa).

Theo thông tin ban đầu, gia đình chị Dên có một khoản nợ nên anh Mêk (chồng chị Dên) thường xuyên phải đi làm thuê để có tiền trả nợ.

Gia đình tổ chức hậu sự cho chị A Dên. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, chị Dên không đồng ý điều này mà muốn chồng phải đi làm công cho gia đình bên vợ. Từ đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Đến chiều tối 20/10, chị Dên đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau khi uống xong thấy sợ nên chị Dên đã chạy về nhà mẹ đẻ kể sự việc trên và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, đến khoảng 20h cùng ngày, chị Dên đã tử vong.

Theo UBND xã Ia Pết, gia đình chị Dên có 2 con nhỏ. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, xã đã cử cán bộ xuống tận nhà thăm hỏi, động viên gia đình.

Công an bắt 2 đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tráo tiền rất tinh vi

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), tối 21/10, Đội Hình sự Công an TP.Phan Thiết đã phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tráo tiền.

Đó là Nguyễn Văn Lợi (SN 1965, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Trần Kim Hồng (SN 1965, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nguyễn Văn Lợi, SN 1965, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều 21/10, cả 2 đối tượng này đến một tiệm tạp hóa ở khu vực ngã 2, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam để mua một chiếc bánh với giá 10.000 đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Chủ tiệm tạp hóa đã trả lại số tiền 190.000 đồng. Lợi dụng lúc chủ quán không để ý, Lợi đã nhanh tay bỏ tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng vào túi rồi nói với chủ tiệm là trả lại tiền thiếu 100.000 đồng. Chủ tiệm tạp hóa sau đó đã đưa tiếp 100.000 đồng.

Sau khi đối tượng đi thì chủ tiệm mới nhớ ra trên mạng xã hội đang cảnh báo tình trạng lừa đảo bằng hình thức tráo tiền.

Chủ tiệm tạp hóa cũng nhận ra người đàn ông có đặc điểm giống với người đàn ông trên mạng xã hội nên đã nói em trai đuổi theo được khoảng 200m thì phát hiện người đàn ông đang dừng bên đường nên đã đến rút chìa khóa xe và báo cho lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Trần Kim Hồng, SN 1965, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: CACC

Sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã báo cho Công an TP.Phan Thiết đến phối hợp điều tra và di lý 2 đối tượng về Công an TP.Phan Thiết. Tại đây, bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ lừa đảo với hình thức tương tự trên địa bàn TP.Phan Thiết.

Hiện, Công an TP.Phan Thiết đã mời những người bị 2 đối tượng này lừa đảo lên làm việc. Đồng thời, Công an TP.Phan Thiết kêu gọi những ai từng bị 2 đối tượng này lừa đảo xin liên hệ SĐT: 0982062113 hoặc đến trực tiếp đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Phan Thiết, số 28, đường Nguyễn Hội, TP.Phan Thiết để trình báo.

Nữ sinh 16 tuổi bị “giang hồ” gọi điện dọa giết cả nhà khi yêu cầu người tình có trách nhiệm với cái thai

Nữ sinh L.T. B.T (SN 2006) bị người tình chối bỏ trách nhiệm khi mang thai. Ảnh: GĐCC

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/10, ông Lương Văn Quan (ngụ tại thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An), cha ruột của nữ sinh L.T.B.T (SN 2006, học sinh Trường THPT Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết: Con gái của ông bỏ nhà đi theo 1 người tên T khoảng gần 2 tháng nay mới về nhà. Sau khi về đến nhà, gia đình phát hiện B.T có thai và đã đưa đi giám định.

Theo ông Quan, kết quả giám định cho thấy thai nhi của B.T chính là con của người tên T kể trên.

"Quá trình đàm phán với hai bên gia đình không thuận lợi, chúng tôi muốn T phải có trách nhiệm với B.T. Nhưng những ngày qua chúng tôi liên tục nhận được hàng chục cuộc gọi với những lời lẽ vô văn hóa. Thậm chí đòi giết hết cả gia đình chúng tôi. Gia đình hiện đang bất an mong cơ quan công an sớm vào cuộc", ông Quan nói với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa thông tin đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ tố cáo từ gia đình L.T.B.T.

"Đơn vị sẽ cho xác minh, làm rõ và có hướng xử lý tiếp theo", vị lãnh đạo này nói.