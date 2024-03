TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố kẻ đột nhập vào nhà hiếp dâm cô gái; tin mới phiên xử vụ Vạn Thịnh Phát

Khởi tố kẻ đột nhập vào nhà hiếp dâm cô gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn T (SN 1989, trú thôn Cu Dông, xã Húc, Hướng Hoá) về tội hiếp dâm.

Ảnh mang tính minh họa.

Trước đó, vào rạng sáng 22/10/2023, sau khi uống rượu say, Hồ Văn T đã đột nhập vào nhà chị S (SN 1997, trú cùng xã Húc). Thấy chị S nằm ngủ trên giường nên T đã thực hiện hành vi hiếp dâm chị S.

Khi T đang thực hiện hành vi thì chị S phát hiện. Sau đó, T bỏ về nhà.

Vụ việc được chị S trình báo lên Công an xã Húc. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hướng Hoá đã vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan công an, Hồ Văn T cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, Hồ Văn T đang có tiền án, tiền sự về tội tàng trữ chất ma tuý.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài để làm gì?

Dù bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát phủ nhận cáo trạng, nhưng Trương Khánh Hoàng, cựu lãnh đạo SCB này cho hay bà Lan từng chiếm đoạt tiền của SCB rồi chuyển ra nước ngoài để đầu tư, thậm chí thẻ tín dụng nước ngoài của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan cũng do ngân hàng chi trả. Nội dung được bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB khai tại tòa sáng 12/3.

Ông Hoàng thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết, là giúp Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt 182.842 tỷ đồng của SCB. Cụ thể, bị cáo Hoàng đã tham gia họp tại Hội sở SCB theo triệu tập của Trương Mỹ Lan rồi nhận lệnh phải giải ngân cách khoản vay, giúp người phụ nữ rút tiền của ngân hàng. Đổi lại, Trương Khánh Hoàng nhận lương cao, từ 130 – 500 triệu đồng/tháng và tiền thưởng lễ tết lên tới 5 tỷ đồng kèm 10,3 triệu cổ phần (trị giá 103 tỷ đồng).

Trương Khánh Hoàng khai giúp Trương Mỹ Lan chuyển tiền từ SCB ra nước ngoài.

Tại tòa, Hoàng khai Trương Mỹ Lan là chủ thực sự của SCB, có thẩm quyền quyết định mọi việc tại đây. Quá trình công tác, anh ta phải chịu chỉ đạo của Lan, rút tiền từ SCB chuyển vào các tài khoản chỉ định và thậm chí chuyển tiền ra nước ngoài nhiều lần.

Việc chuyển tiền ra nước ngoài cho Trương Mỹ Lan được Hoàng tóm tắt, những người làm việc trong nhóm bà Lan sẽ trao đổi với Hoàng về số tiền cần chuyển; Hoàng trao đổi lại với khối quốc tế của SCB. Nhóm này sau đó làm hồ sơ, để Hoàng ký.

Anh ta cho hay không rõ các chi tiết các lần chuyển tiền ra nước ngoài cũng như số tiền được chuyển nhưng từng có lời khai chi tiết ở giai đoạn điều tra.

Ngoài ra, vợ chồng Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ khi ở nước ngoài sẽ dùng thẻ tín dụng để chi tiêu. Hoàng cũng là người chịu trách nhiệm dùng tiền của SCB, hoàn trả cho các thẻ tín dụng này.

Dù tất cả người của SCB nói phải rút tiền của ngân hàng cho Trương Mỹ Lan, người phụ nữ khẳng định không có việc này.

Trong chiều qua (11/3), đại diện Viện kiểm sát công bố lời khai của Hoàng, thể hiện bị cáo biết bà Lan đầu tư cùng đối tác nước ngoài bằng hình thức đặt cọc với số tiền lớn và khi chuyển cho đối tác nước ngoài có thông qua Cục Phòng chống rửa tiền.

Tiền sau khi chuyển ra nước ngoài sẽ được bà Lan đầu tư dự án, đồng thời bà Lan sẽ hủy phần đặt cọc ở Việt Nam. Nhiều lần như vậy nên số tiền bà Lan chuyển ra nước ngoài là rất lớn.

Về tiền bà Trương Mỹ Lan chuyển ra nước ngoài dùng làm gì, bị cáo Trương Khánh Hoàng không biết, việc này toàn quyền Trương Mỹ Lan quyết định.

Cáo trạng vụ án thể hiện, Trương Mỹ Lan xây dựng mạng lưới các "công ty vỏ bọc" tại các lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế" để phục vụ đầu tư. Chúng cũng được sử dụng với danh nghĩa "nhà đầu tư nước ngoài" để đứng tên cổ phần hoặc quản lý tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan tại nước ngoài.

Về tiền rút ra khỏi SCB, cơ quan tố tụng xác định Trương Mỹ Lan dùng để phục vụ mục đích cá nhân như mua hoặc đầu tư các dự án bất động sản; duy trì hoạt động của các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát; trả nợ cá nhân…

Vụ cha dượng đánh đập dã man bé trai ở Bình Phước: Giám định thương tích nạn nhân

Dân Việt ngày 12/3 đã đăng bài: "Bình Phước: Công an vào cuộc điều tra vụ cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi". Nội dung bài báo phản ánh những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 2 phút. Trên clip thể hiện một người đàn ông dùng tay quăng bé trai vào phòng khách. Sau đó, người này dùng chân đạp thẳng vào người cháu bé, dùng tay đánh vào đập liên tiếp vào người đầu…mặc cho cháu bé nằm dưới nền nhà khóc lóc, van xin thảm thiết.

Lê Đức Thắng đang ghi lời khai tại Công an TP.Đồng Xoài. Ảnh: C.A.Đ.X

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 8/3, trên địa bàn phường Tân Thiện. Người bị bạo hành trong clip là cháu Lê Tấn A. (9 tuổi, ngụ khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tân Thiện. Người có hành vi đánh đập dã man cháu A. là Lê Đức Thắng (42 tuổi, cha dượng của cháu A.).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé trai bị đa chấn thương phần mềm, đến ngày 11/3 cháu A đã được xuất viện trong tình trạng đa chấn thương.

Công an TP.Đồng Xoài đã tạm giữ đối tượng Thắng để điều tra vụ việc. Ảnh: C.A.Đ.X

Tối 12/3, trả lời PV Dân Việt, ông Đỗ Quang Hải - Trưởng Công an phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài - cho hay: Ngay trong buổi sáng 12/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm - trật tự xã hội (CSĐTTP-TTXH) Công an TP.Đồng Xoài đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp đối tượng Lê Đức Thắng.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy Thắng đang dạng chân đá thẳng vào người cháu A. đang nằm kêu khóc dưới nền nhà.

Đồng thời, Công an TP.Đồng Xoài đã yêu cầu Công an phường Tân Thiện giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, đưa đối tượng Thắng và các bên liên quan về Công an TP.Đồng Xoài để tiến hành xác minh.

Tại Công an TP.Đồng Xoài, Lê Đức Thắng khai: Sở dĩ có hành vi bạo hành, đánh đập dã mang cháu A. là vì cháu A. đã "lấy điện thoại di động của tôi để chơi game, lên mạng".

Sau khi sự việc xảy ra, trong ngày 12/3, mẹ con cháu A. đã phải thuê nhà trọ, không dám về nhà…

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Xoài điều tra và xử lý theo quy định.

Công an TP.Đồng Xoài đã làm thủ tục đưa cháu Lê Tấn A. đi giám định thương tích tại cơ quan giám định pháp y, để xác định mức độ thương tật. Từ đó, mới có cơ sở để xử lý vụ việc theo đúng quy định của luật pháp.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cháu Lê Tấn A. bị cha dượng hành hung. Và lần hành hung này, khiến cháu bị thương tích nặng nhất.

Bắt một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì lừa đảo chạy án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với ông Lê Hải (SN 1970, trú phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), hiện là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên.

Liên quan vụ án và cùng tội danh nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Phú Hoàng Duy (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên).

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cách đây gần 3 tháng, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm TAND tỉnh Phú Yên, bị cáo Phú Văn Hùng (SN 1999, trú phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa) bị xử phạt tù chung thân về "Tội mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Lê Hải. Ảnh: CAPY



Cùng tội danh trên, vợ của Phú là Lê Thị Xuân Thảo (SN 2002, trú phường Hòa Hiệp Bắc, TX.Đông Hòa, Phú Yên) lãnh án 20 năm tù. Do bị cáo Thảo lâm bệnh nặng, đang điều trị, nên sau phiên xử sơ thẩm, người phụ nữ này tiếp tục được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau phiên tòa, Thảo sử dụng Facebook cá nhân bày tỏ buồn chán khi dính lao lý thì Nguyễn Đức Thiên (SN 1994, trú xã Diêm Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) liên hệ với Thảo, hứa hẹn sẽ chạy án để giảm nhẹ hình phạt.

Đối tượng Phạm Phú Hoàng Duy. Ảnh: CAPY

Khi Thảo đồng ý, Thiên đã liên lạc với Phạm Phú Hoàng Duy (khi đối tượng này đang tạm trú ở phường 3, quận 8, TP.HCM) để trao đổi thông tin chạy án. Duy đã liên hệ với Trần Quang Long (SN 1978, trú phường Hoa Lư, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) để bàn bạc, kết nối với người quen là Lê Hải (cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, từng nhiều năm công tác tại Viện KSND tỉnh Phú Yên).

Ngày 2/3, Lê Hải đề nghị Duy liên hệ Thảo lấy 600 triệu đồng để đi Đà Nẵng lo chạy án. Nghi ngờ bị lừa nên Thảo chủ động đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tố giác tội phạm.

Đến trưa 7/3, khi Thảo đến một quán cà phê ở phường 7 (TP.Tuy Hòa) để giao 600 triệu đồng cho Duy, thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Phạt chủ tiệm bánh mì ở Sóc Trăng 90 triệu đồng, buộc trả tiền viện phí cho 153 người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/3, nguồn tin cho biết, UBND TP.Sóc Trăng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bánh mì T.H. có địa chỉ tại đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP.Sóc Trăng số tiền 90 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh 4 tháng.

Cơ sở bánh mì gây ngộ độc cho 153 người ở Sóc Trăng ngoài việc chịu phạt, chi trả viện phí còn phải ngừng kinh doanh 4 tháng. Ảnh: An An

Ngoài ra, chủ cơ sở bánh mì này còn phải chi trả số tiền viện phí hơn 384 triệu đồng cho 153 người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì do cơ sở mình cung cấp.

Lỗi xử phạt được nêu rõ là cơ sở bánh mì T.H. đã có hành vi vi phạm hành chính là nhập khẩu, sản xuất, chế biến cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm…

Theo kết quả kiểm nghiệm, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm cho 153 người sau khi ăn bánh mì là do vi sinh vật Salmonellaspp phát hiện trong thịt nguội.

Như Dân Việt đã thông tin: Hồi cuối tháng 1, nhiều người đến mua bánh mì tại cơ sở bánh mì T.H. để ăn, nhưng sau đó phải nhập viện điều trị với các triệu chứng vì sốt cao và tiêu chảy…

Công an TP.Sóc Trăng cùng đoàn liên ngành của địa phương đã kiểm tra tại cơ sở bánh mì T.H.; đồng thời tạm giữ 94 kg chà bông thịt heo không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, đoàn đã kiểm tra, lấy mẫu pate gan, thịt nguội, chà bông tại 2 điểm sản xuất, kinh doanh của hiệu bánh mì này gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm.