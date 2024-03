TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt kẻ nhiều lần xâm hại 1 bé gái; tin mới phiên xử vụ Vạn Thịnh Phát

Bắt kẻ nhiều lần xâm hại 1 bé gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/3, nguồn tin cho biết, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện bắt đối tượng Bùi Văn Trà (SN 1996, trú xã Trà Giang, Bắc Trà My) để điều tra hành vi xâm hại một bé gái mới chỉ 10 tuổi.

Đối tượng Bùi Văn Trà bị bắt khi đang lẩn trốn tại rẫy cà phê thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CAQN

Theo đó, ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận nguồn tin xâm hại tình dục đối với cháu M (SN 2014) xảy ra trong khoảng thời gian dài từ năm 2021 đến 2023 do Công an xã Trà Giang chuyển để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình kiểm tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn, thời gian xảy ra vụ việc đã lâu, thời điểm cháu M bị xâm hại còn quá nhỏ và bị nhiều lần nên ảnh hưởng tâm lý, hoàn cảnh gia đình cháu bé rất khó khăn, cha mẹ ly hôn, cha đi làm xa, cháu ở với bà nội, nhà xa khu dân cư, việc thu thập thông tin về vụ việc rất hạn chế.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết phức tạp, dư luận quan tâm, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My đã tập trung chỉ đạo, lập nhiều tổ công tác triển khai quyết liệt theo kế hoạch với nhiều nội dung thu thập tài liệu, chứng cứ với tiêu chí tích cực, khẩn trương và nhanh chóng. Khi xác định được đối tượng nghi vấn thì đối tượng không có mặt tại địa phương, bỏ trốn, không có thông tin.

Với tinh thần quyết tâm cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra viên, trinh sát xác định đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng, có thông tin 2 ngày sau đối tượng sẽ trốn sang Lào theo đường tiểu ngạch. Cơ quan CSĐT thành lập ngay tổ công tác trong đêm tức tốc lên đường làm nhiệm vụ để truy bắt đối tượng.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Bùi Văn Trà. Ảnh: CAQN

Với sự quyết tâm cao cùng sự phối hợp tích cực của Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nên tổ công tác đã nhanh chóng xác định được vị trí của đối tượng, qua đó sáng 5/3 đã kịp thời bắt giữ đối tượng Bùi Văn Trà khi đang lẩn trốn tại rẫy cà phê thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình đấu tranh đối tượng Bùi Văn Trà đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan bật khóc, nói cáo trạng buộc tội mình "không đúng"

Như Dân Việt đã thông tin: Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan đã thực hiện việc xét hỏi, công bố hành vi phạm tội của 84/86 bị cáo và ngày 11/3, tòa xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.

Lời khai của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tại tòa. Clip: PV

Trong vụ án, có 86 bị cáo bị đưa ra xét xử, nhưng chỉ có 79/86 bị cáo có mặt tại phiên tòa; 2 bị cáo vì lý do sức khỏe xin xét xử vắng mặt; 5 bị cáo bỏ trốn, bị truy nã và tòa xét xử vắng mặt.



Bị cáo Trương Mỹ Lan đứng trước bục khai báo trong sáng 11/3. "Không đúng" là câu trả lời của người phụ nữ khi chủ tọa hỏi: "Cáo trạng nêu hành vi vi phạm của bị cáo đúng hay không?".

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại TAND TP.HCM sáng 11/3. Ảnh: Lê Giang

Chủ tọa hỏi, hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo nắm từ 85 – 95% cổ phần tại SCB? Người phụ nữ này đáp: "Thưa không phải" và giải thích, ngay trong các bản tự khai tại cơ quan điều tra, bà đã "nói ngay từ đầu" là bản thân nắm 5% thôi, còn 30% là của cổ đông nước ngoài, bạn bè bà đứng tên, chưa bao giờ nắm 95%.

Chủ tọa tiếp lời, cáo trạng không xác định vào bản tự khai, mà xác định luôn là bị cáo nắm lượng lớn cổ phần. Bà Lan trình bày có nắm 4,9% cổ phần SCB và khi có công ty nước ngoài vào, họ yêu cầu gia đình bà phải nắm cao hơn nên bà cho 2 con gái đứng tên, mỗi người gần 5%, tổng của gia đình là gần 15%. Còn tổng số cổ phần của gia đình và bạn bè là bao nhiêu, bà Lan "chưa có thống kê".

Câu hỏi tiếp theo, chủ tọa cho hay những người đứng tên cổ phần tại SCB, gồm nhiều người làm của bị cáo Lan, đều khai là đứng tên "giùm cho" Trương Mỹ Lan? Trương Mỹ Lan cho hay, nhiều người "hoàn toàn không biết mặt tôi" và nếu "đứng tên giùm", phải là người không nghề nghiệp nhưng bạn bè bà toàn Việt kiều Australia, Canada...

"Không có công thức nào nói phải biết Lan mới đứng giùm cho Lan", thẩm phán Phạm Lương Toản nói.

Bị cáo Lan trình bày: "Khi bị bắt, tôi từng trình bày, có nói bạn bè vào giúp SCB cơ cấu thôi, "năn nỉ họ mới vào" nhưng cơ quan điều tra hỏi họ ở công ty gì thì "làm sao tôi nhớ nổi, xong rồi bảo hằng năm đi họp, họ không đi nhưng họ có đi họp". Bị cáo Lan cho rằng nội dung bà nắm 90% cổ phần SCB trong cáo trạng là không đúng và nêu quan điểm: "Nói sao để cơ quan điều tra hiểu lầm thì không biết".

Chủ tọa ngắt lời, cho hay bị cáo là người "hết sức cẩn thận trong câu chữ", các bản cung còn có sự chứng kiến của luật sư. Bà Lan cho hay: "Lời nói lúc bấn loạn, nhầm lẫn không không biết, còn phần nào tôi xác nhận với luật sư chắc chắn là đúng".

Chủ tọa tiếp tục câu hỏi về việc Trương Mỹ Lan thâu tóm cổ phần SCB nhưng người phụ nữ này khóc, nói: "Hội đồng đừng dùng từ thâu tóm được không, nghe câu đó tim tôi…".

Theo cáo trạng, giai đoạn 2012 - 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn, hơn 1 triệu tỷ đồng.

Trong đó, từ năm 2012 - 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến nay còn dư nợ hơn 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Từ 2018 đến 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 129.372 tỷ đồng.

Bà Lan bị cáo buộc để che giấu hành vi phạm tội, năm 2017 - 2018 đã 4 lần hối lộ tổng số 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn, khi đó là Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước.

Từ các hành vi trên, "Trương Muội" bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" theo luật 2015 và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo luật năm 1999.

Cáo trạng xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan là người điều hành Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn và nhỏ, trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì hoạt động "hệ sinh thái" doanh nghiệp khổng lồ này, bà Lan tìm cách thâu tóm SCB, nhằm biến ngân hàng này thành "công cụ" tài chính của mình.

Thông qua chiêu trò thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan sở hữu tới hơn 91,5% cổ phần SCB. Với tỷ lệ cổ phần gần như tuyệt đối, cộng thêm việc cài cắm nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, bà Lan nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng này, dù không đứng tên trong thành phần ban lãnh đạo.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Lê Giang

Từ việc chi phối SCB, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ vay, giải ngân 2.257 khoản/hơn 1 triệu tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022, còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi (nợ gốc 483.971 tỷ đồng, lãi/phí 193.315 tỷ đồng). Nợ gốc của bà Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc tại SCB.

Trong đó, từ ngày 1/1/2012 – 31/12/2017, Trương Mỹ Lan vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay.

Từ ngày 1/1/2018 – 7/10/2022, Trương Mỹ Lan tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc, và hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Ô tô khách bỏ chạy hàng trăm kilômét sau khi va chạm với xe máy khiến 2 thanh niên tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 11/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định được xe ô tô va chạm với xe máy dẫn đến tai nạn khiến 2 thanh niên ở tỉnh tử vong thương tâm.

Truy xuất qua hệ thống camera, lực lượng chức năng xác định được chiếc xe ô tô khách liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 người chết ở Thừa Thiên Huế đã chạy ra tới địa phận tỉnh Nghệ An. Ảnh: C.A.

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/3, tại km 9+500 quốc lộ 1A tránh TP.Huế đoạn qua địa phận phường Hương Hồ, TP.Huế, anh Lê Văn Giàu (22 tuổi, trú tổ dân phố Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ) chở theo anh Lê Văn Duy (22 tuổi, trú cùng địa chỉ) chạy trên tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế theo hướng Bắc – Nam.

Khi xe máy do anh Giàu điều khiển đi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với một xe ô tô chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Giàu tử vong ngay sau khi đưa đến bệnh viện và anh Duy cũng tử vong tại bệnh viện vào sáng 11/3.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp và Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như truy tìm chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn.

Phần đèn trước của xe khách bị vỡ, hư hỏng sau khi va chạm với xe máy khiến 2 thanh niên ở Thừa Thiên Huế tử vong. Ảnh: C.A.

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định chiếc ô tô liên quan vụ tai nạn là xe khách mang biển số tỉnh Nghệ An. Truy xuất qua hệ thống camera, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe khách này vừa chạy ra tới địa phận tỉnh Nghệ An.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với công an địa phương tại tỉnh Nghệ An đưa chiếc xe ô tô khách về Thừa Thiên Huế để phục vụ công tác điều tra.

Đăng tin sai về vụ nữ tài xế gây tai nạn là cháu Bộ trưởng, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/3, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh V.S.T. (SN 1986; trú Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vụ khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" với số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông, xảy ra vào ngày 5/3, tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Đăng tin sai sự thật về vụ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn ở phố Trần Cung là cháu Bộ trưởng, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: Công an Hà Nội

Người này đăng tải với nội dung: "Đã xác định chị đại được cho là con cháu Bộ trưởng T.L. Họ tên: TO Lan Hương, bài báo lại viết ngược tên là L.H.T. Người gây tai nạn, và được công an bảo vệ như vị vua vị tướng đây ạ mà dân bức xúc nhất, có link fb ở dưới ạ".

Nhà chức trách khẳng định đây là thông tin sai sự thật về người vi phạm trong vụ việc, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Công an Hà Nội.

Ngày 10/3, các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện Thanh Oai đã mời chủ tài khoản Facebook trên đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng tải sai sự thật của bản thân.

Y án tử hình cô gái phóng hỏa đốt nhà trọ khiến một thai phụ tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 11/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, tuyên y án tử hình với bị cáo Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú ở xã Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định) về các tội: “Giết người ” và “Hủy hoại tài sản”.

Diễn biến tại phiên phúc thẩm cho thấy, bị cáo đã nhận tội, đồng thời mong HĐXX xem xét các tình tiết là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng để giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội, không còn khả năng để giáo dục, cải tạo. Do đó, tòa quyết định bác kháng cáo.

Bị cáo Trần Thị Thanh Hải. Nguồn: Tiền Phong

Đầu tháng 9/2023, Hải bị TAND TP.Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên tử hình. Ngoài mức án phạt cao nhất, bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân tử vong, bị thương tổn về sức khoẻ, thiệt hại về tài sản, tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, năm 2016, Hải cùng chồng ra Hà Nội kiếm việc làm, rồi quen với anh Châu (30 tuổi) và nói dối chưa có gia đình. Sau đó, Hải và anh Châu phát sinh tình cảm nhưng đến tháng 2/2022, anh Châu quyết định chia tay.

Để níu kéo, Trần Thị Thanh Hải nói đã có thai, yêu cầu anh Châu phải có trách nhiệm.

Đầu tháng 3/2022, vì không muốn gặp Hải, anh Châu chuyển trọ đến phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), ở với đồng hương tên Việt.

Biết chuyện, Hải cho rằng anh Việt xúi giục, kích động Châu chấm dứt quan hệ với mình nên nảy sinh ý định đốt xe trả thù.

Cáo buộc cho rằng, khoảng 15h ngày 31/3/2022, Hải mua 30.000 đồng xăng đổ vào chai nhựa, đợi đến 18h cùng ngày mang sang nhà trọ Việt đang ở rồi nhờ người trong khu trọ cho vào để gặp bạn.

Khi vào được bên trong khu để xe ở tầng một, Hải đổ xăng đốt xe máy của anh Việt khiến lửa lan sang các xe khác, bốc cháy toàn bộ khu vực rồi lên tầng trên.

Phóng hỏa xong, bị cáo chạy ra ngoài, cởi bỏ áo khoác rồi bỏ về nhà.

Vụ hỏa hoạn khiến một phụ nữ 25 tuổi đang mang thai trong nhà trọ tử vong, 9 người khác bị bỏng người nhẹ 4%, người nặng 87%, 14 xe máy và nhiều tài sản hư hỏng.

Chỉ một ngày sau khi gây án, Trần Thị Thanh Hải bị cơ quan chức năng bắt tạm giam.