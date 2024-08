TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố tài xế xe bán tải tông 3 người chết; bắt Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM

Khởi tố tài xế xe ô tô bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/8, một lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe bán tải có liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Tài xế xe bán tải được xác định là Trần Doãn Tùng (49 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Theo một đoạn camera hành trình do người dân ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải mang biển kiểm soát 47C - 286.03 do tài xế Tùng điều khiển đã vượt một ô tô phía trước nên lao thẳng vào xe máy do chị Quách Thị L. (36 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar) điều khiển chở chồng và con trai. Hậu quả, cả 3 nạn nhân trên xe máy văng vào lề đường, tử vong tại chỗ.

Khởi tố tài xế xe ô tô bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong (trong ảnh là hiện trường vụ tai nạn).

Nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ tai nạn được cơ quan chức năng nhận định do người điều khiển xe bán tải vượt không đảm bảo an toàn.

Như trước đó Dân Việt đã thông tin, vào lúc 6h52 ngày 2/8, tại km140+400 Quốc lộ 26, thuộc xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, ông Trần Doãn Tùng (SN 1979, trú thôn Tân Xuân, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) điều khiển xe ô tô bán tải BKS 47C-286.03 lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng từ huyện Krông Pắk đến thành phố Buôn Ma Thuột.

Quá trình lưu thông đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 47F1-476.48 do ông Vũ Văn Hợi (SN 1983, trú Ea Đar, huyện Ea Kar) điều khiển chở theo vợ là bà Quách Thị Loan (SN 1988) và con là Vũ Kiệt.

Hậu quả, cú tông mạnh khiến cả 3 người trong cùng gia đình đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Bắt Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/8, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Minh Hiệp - nguyên Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM; quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Thân - Giám đốc Công ty Vạn Phát về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an đã bắt Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM Đinh Minh Hiệp. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển thai khu công nghệ cao TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và các đơn vị có liên quan...

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Hiếp dâm con gái mới 7 tuổi của bạn sau cuộc nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/8, Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ksor SiLêm (36 tuổi, trú xã Ia Hiao, huyện Ea H’leo) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, vào trưa 22/7, Ksor SiLêm đến nhà rẫy của ông K.B. (40 tuổi, trú Buôn Bung Tang, xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo) để nhậu.

Bé gái 7 tuổi bị bạn nhậu của bố hãm hiếp, bóp cổ đến bất tỉnh.

Sau chầu nhậu, vợ chồng ông K.B. đi làm thuê cho người dân trong vùng và để con gái là cháu R. (7 tuổi) nằm ở nhà xem điện thoại.



Phát hiện ông bà K.B. đi vắng, chỉ còn bé gái ở nhà, Ksor SiLêm lại gần mượn cháu R. điện thoại thì cháu bé không cho.

Tức giận, Ksor SiLêm nói lớn: "Mày không cho tao coi điện thoại là tao bóp cổ mày". Nói xong, đối tượng dùng tay phải bóp vào cổ cháu R. rồi thực hiện hành vi xâm hại cháu bé. Cho đến khi cháu bé bất tỉnh, đối tượng mới dừng hành vi lại.

Đối tượng Ksor SiLêm nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em. Ảnh Công an huyện Ea H'leo.

Khoảng 16h cùng ngày, ông K.B. cùng vợ đi làm về thấy con gái nằm giữa nhà trong trạng thái thở thoi thóp, sùi bọt mép, cổ có vết bầm tím, cơ quan sinh dục chảy máu vội bế con đi cấp cứu và trình báo công an.

Đối tượng Ksor SiLêm sau đó đã rời khỏi hiện trường, bỏ trốn vào một buôn gần đó.

Đến ngày 31/7 Ksor SiLêm đã bị Công an huyện Ea H'leo bắt giữ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H'leo, đối tượng Ksor SiLêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bắt giam người đàn ông giết người vì nghĩ mình bị nói xấu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Văn Hai (SN 1999, trú xã Lìa, huyện Hướng Hóa) về tội "Giết người".

Bắt giam người đàn ông ở Quảng Trị giết người vì nghĩ mình bị nói xấu. Trong ảnh là cây rựa mà Hai đã dùng để chém ông Kh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 18/7, sau khi đi làm rẫy về, Hồ Văn Hai nằm ở nhà thì nghĩ đến việc có nhiều người hay nói xấu mình, trong đó có anh Hồ Văn C. (SN 1997, trú thôn Kỳ Tăng, xã Lìa).

Càng nghĩ, Hai càng tức giận nên xuống bếp lấy một cây rựa rồi sang nhà tìm anh C với ý định chém chết anh C.

Khi đến nơi, Hai không gặp anh C. mà gặp ông Hồ Văn Kh. (SN 1953, bố của C.) nên Hai suy nghĩ sẽ dùng rựa chém chết ông Kh. để trả thù anh C.

Khi thấy ông Kh. đang đi đến khu vực giữa sân nhà, Hai liền đi theo và dùng rựa chém vào vùng cổ và đầu của ông Kh.

Bị Hai chém, ông Kh. kêu cứu, dùng tay để chống đỡ và giật được cây rựa trên tay của Hai.

Không dừng lại ở đó, Hai chạy qua ngôi nhà bên kia đường và lấy một cái cuốc, một cây thuổng cầm theo để quay lại tiếp tục đánh, chém ông Kh.

Khi Hai cầm cuốc và thuổng đến trước nhà ông Kh. thì thấy nhiều người nên đã vứt cuốc và thuổng lại.

Sau đó, người thân và nhân dân địa phương đã khống chế, đưa Hai đến Công an xã Lìa để trình báo. Ông Kh. được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.