Công an Nghệ An bắt khẩn cấp đối tượng lừa bán thuốc điều trị ung thư, chiếm đoạt 400 triệu đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/6, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Trần Đức Tiến (SN 1999, trú tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Trần Đức Tiến. Ảnh: Công an Nghệ An

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai tiếp nhận trình báo của anh N.T.L (SN 1972, trú tại thành phố Vinh) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 54 triệu đồng, khi đặt mua thuốc điều trị bệnh ung thư trên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, công an xác định có một số bị hại đã bị đối tượng trên lừa đảo bằng hình thức tương tự. Đối tượng này bán thuốc khan hiếm để điều trị bệnh ung thư trên mạng xã hội. Công an thị xã Hoàng Mai cử tổ công tác trực tiếp đến tỉnh Phú Thọ, bắt khẩn cấp đối tượng Trần Đức Tiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Đức Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã hack tài khoản Facebook "Đồng Thị Chiên" để sử dụng, rao bán các loại thuốc điều trị bệnh ung thư trên mạng xã hội và được anh N.T.L liên hệ đặt mua. Sau đó, đối tượng đã lừa anh L. chuyển số tiền 54 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Với thủ đoạn như trên, Tiến đã lừa đảo một số bị hại với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ tấn công bằng súng tại Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ngày 15/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk có Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng.

Hiện trường vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thiếu tướng Lê Vinh Quy nêu rõ, rạng sáng 11/6, các nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công manh động vào trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm 8 cán bộ xã, Công an xã hy sinh và bị thương, đồng thời cướp đi tính mạng của 3 người dân trên địa bàn tỉnh; để lại những đau thương mất mát vô cùng to lớn, gây hoang mang, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là những hành vi tội ác man rợ, mất nhân tính, rất đáng lên án và cần được đấu tranh, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định, nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng trong quần chúng nhân dân; thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình các đồng chí đã hy sinh để góp phần làm vơi đi nỗi đau của người ở lại; quan tâm, động viên các đồng chí bị thương, đang điều trị để nhanh chóng ổn định sức khỏe, tinh thần.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...

Đồng thời, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự; tích cực, chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cách mạng, cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không tin, không nghe theo kẻ xấu.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, truyền thống đoàn kết trên dưới một lòng, lực lượng Công an tỉnh nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Cựu Chủ tịch Bamboo bị xử phạt vì xúc phạm Chủ tịch Sacombank

Như Dân Việt đã thông tin: Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội vừa gửi công văn đến Ngân hàng Sacombank để trả lời về việc giải quyết đơn phản ánh của ngân hàng đề nghị xem xét, xử lý Facebooker "Thang Dang" về hành vi đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín, hình ảnh của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, Sở đã làm việc với ông Đặng Tất Thắng – chủ tài khoản Facebook "Thang Dang" để làm rõ nội dung do Sacombank phản ánh. Ông Thắng từng là Chủ tịch Hãng hàng không Bamboo Airway.

Ông Đặng Tất Thắng bị xử phạt vì xúc phạm Chủ tịch Sacombank.

Thanh tra Sở sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Tất Thắng do đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank.

Ông Thắng bị xử phạt căn cứ theo điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định về việc cấm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Ông Đặng Tất Thắng từng là lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn FLC và Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Vị này từ nhiệm khi phía ông Dương Công Minh tiếp quản hãng hàng không này.

Tại Đại hội thường niên 2023 của Sacombank, một cổ đông đã chất vấn HĐQT Sacombank về việc không chia cổ tức nhiều năm nay dù ngân hàng liên tục có lợi nhuận lớn qua các năm.

Lãnh đạo Sacombank giải thích lý do chưa chia cổ tức vì ngân hàng vẫn đang nỗ lực để sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngân hàng theo phê duyệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Sau khi tái cơ cấu thành công ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận để lại các năm trước đó.

Ông Đặng Tất Thắng sau đó viết lên trang cá nhân của mình: "Làm ngân hàng dù ở bất cứ đâu trên thế giới này là lãi nhất rồi mà cổ đông không được chia cổ tức trong 7 năm thì đúng là Chủ tịch Ngân hàng Sacombank là người bất tài, anh này với mình còn là người không có đức…".

Danh tính tài xế tông CSGT ở Hà Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Hà Nam có thông tin chính thức về vụ việc xe đầu kéo gây tai nạn khiến một cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực huyện Thanh Liêm.

Cụ thể, trưa 14/6, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nam, trong đó có đồng chí thiếu tá Lương Thanh Tuấn, cán bộ Phòng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại Km 122+700 QL21A thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Hình ảnh xe đầu kéo sau tại hiện trường vụ việc.

Thiếu tá Tuấn đã bị xe ô tô đầu kéo BKS 89C-279.74 sơ mi rơ moóc 89R - 018.54 do Trần Văn Luyến (SN 1980, trú tại xã Tân Hưng, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đâm gây thương tích khá nặng, dù được đồng đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Thiếu tá Lương Thanh Tuấn đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Được biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó như Dân Việt thông tin, trưa ngày 14/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Theo đó, xe đầu kéo khi đi trên đường 494 (Thanh Liêm, Hà Nam) đã lao thẳng vào một chiếc xe con bên đường và đâm trúng một cán bộ cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.

Lào Cai: Phát hiện thi thể nam giới trong tư thế ngồi, cởi trần gần bờ kè sông Hồng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (15/6), lãnh đạo UBND phường Lào Cai (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện 1 thi thể nam giới.

Khu vực phát hiện thi thể nam giới tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Ảnh: N.H

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng 15/6, tại tổ 5, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, người dân bàng hoàng phát hiện 1 nam giới đã tử vong trong tư thế ngồi, cởi trần.

Nạn nhân được xác định là Ph.V.Th. (SN 1985), trú tại tổ 13, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.