TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng; phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng mới

Miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng

Như Dân Việt đã thông tin: Nội dung được công bố chiều 5/1 tại Kỳ họp bất thường lần 2 của Quốc hội khóa XV. Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ với các ông: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam.

Với 484 đại biểu tham gia biểu quyết, có 476 người đồng ý miễn nhiệm các ông Minh, Đam; 5 người phản đối và 3 người không bỏ phiếu.

Các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn được thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội.

Cũng trong hôm nay, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn.

Nội dung tờ trình được xây dựng trên cơ sở đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV của ông Phạm Bình Minh, ông Lê Minh Chuẩn và ý kiến của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn.

Tại Quốc hội khóa XV, ông Phạm Bình Minh là đại biểu Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu còn ông Lê Minh Chuẩn là đại biểu Đoàn Quảng Ninh.

Kết quả biểu quyết cho thôi đại biểu với các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Phạm Bình Minh 64 tuổi, quê Nam Định, có trình độ thạc sĩ luật pháp và ngoại giao. Trước khi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Minh là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

Ông Phạm Bình Minh từng giữ chức Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4/2021, ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Với ông Lê Minh Chuẩn, ngày 30/12/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng ý để ông Chuẩn từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ông Vũ Đức Đam 60 tuổi, quê Hải Dương, từng giữ vị trí Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2008 – 2011. Từ năm 2013, ông Đam được bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ông Đam thôi Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai người được đề nghị phê chuẩn chức Phó Thủ tướng gồm ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Ông Trần Hồng Hà (trái) và ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn giữ vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đ.X

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, các Đại biểu Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm. Kết quả, 481 đại biểu đồng ý phê chuẩn các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang được giữ vị trí Phó Thủ tướng.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967 tại Tây Ninh, là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV. Ông là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí và có thời gian dài công tác tại quê hương Tây Ninh.



Giai đoạn 2010 - 2019, ông Quang công tác tại Tây Ninh và lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Năm 2019, ông Trần Lưu Quang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và 2 năm sau, ông được giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Còn ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963 ở Hà Tĩnh, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khoá XIV.

Ông Hà từng giữ các vị trí Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường), Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường rồi năm 2008 được giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giai đoạn 2009 –2010, ông Trần Hồng Hà được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và sau đó quay lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông giữ chức Bộ trưởng tại đây từ năm 2016 đến nay.

Trước khi phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Từ loạt bài của Dân Việt ở Quảng Trị: 2 cán bộ chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của dân lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/1, TAND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Trí Ba - cán bộ địa chính xã Hải Phúc (nay là xã Ba Lòng, huyện Đakrông) và Đào Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông.

HĐXX TAND huyện Đakrông tuyên án 2 bị cáo Đào Ngọc Thạch và Nguyễn Trí Ba. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2018, Nguyễn Trí Ba và Đào Ngọc Thạch đã lạm dụng công vụ được giao trong việc tiếp nhận, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, thực hiện nghĩa vụ tài chính để được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cả hai đưa ra thông tin nghĩa vụ tài chính về đất mà các hộ gia đình ở xã Ba Lòng phải nộp vào ngân sách cao hơn quy định của Nhà nước, trực tiếp thu tiền, trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chiếm đoạt tiền chênh lệch của ông Nguyễn Thọ Tâm 12 triệu đồng.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 4 và 5/10/2016, Đào Ngọc Thạch có 2 lần khác chiếm đoạt tài sản của 2 hộ dân Nguyễn Văn Thầm và Phan Nguyên với tổng số tiền 18.874.980 đồng.

Khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2019, Nguyễn Trí Ba có 4 lần chiếm đoạt số tiền dưới 2 triệu đồng của 4 hộ dân Đinh Văn Huế, Đinh Văn Giáp, Hồ Văn Bòn và Đào Thị Thủy với tổng số tiền là 6.971.511 đồng.

Hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Ảnh: Ngọc Vũ.

Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, ảnh hưởng đến trật tự trị an địa phương.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo. Trong quá trình công tác, 2 bị cáo có nhiều thành tích.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND huyện Đakrông đã tuyên phạt Đào Ngọc Thạch 18 tháng tù giam; Nguyễn Trí Ba 24 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ 15% thu nhập sung vào công quỹ Nhà nước.

Trước đó, ngày 26/8/2021, Báo Dân Việt có bài viết: Quảng Trị: Nhận tiền làm sổ đỏ cho dân, nhiều năm sau bỗng sực nhớ rồi... trả lại(?).

Bài viết phản ánh sự việc như cáo trạng nêu. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh.

Ớn lạnh lời khai của kẻ chém người đàn ông dã man

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/1, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án tử hình về tội "giết người" đối với bị cáo Trần Huy (36 tuổi, quê Lâm Đồng).



Trần Huy là đối tượng gây ra vụ án "thi thể lìa đầu ở quận 7", gây xôn xao dư luận.

Theo bản án, Huy thuê 1 căn nhà trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 để ở. Tại đây có hàng xóm là ông H.H.V và ông T.Q.T.

Trần Huy tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Đ.T.

Khoảng 16h ngày 26/9/2021, Huy cầm một con dao lê dài 32,5cm đến nơi ông V nuôi gà tại đầu hẻm đường Trần Xuân Soạn.

Thấy ông V ngồi trên ghế, Huy hỏi "T ở đâu". Ông V trả lời không biết. Huy cầm dao đâm, chém liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực ông V cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Nghe tiếng la lớn của ông V, hai người ở gần đó chạy đến xem thì thấy ông V nằm dưới đất, còn Huy ngồi ở phía đầu ông V nên cả hai hoảng sợ bỏ chạy.

Huy tiếp tục cầm dao cắt lìa đầu ông V rồi đến nhà ông T để tìm giết ông T. Khi đến nơi, Huy dùng dao, gạch đập vỡ kính nhà ông T và 2 căn nhà khác.

Đến 17h30 cùng ngày, Công an quận 7 đã có mặt khống chế bắt giữ được Huy. Tại cơ quan điều tra, Huy khai "do ma quỷ sai khiến, ảo giác nên giết ông V".

Ngoài ra, Huy khai nhận mình không có mâu thuẫn gì với ông V và ông T.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố Huy tội giết người với tính chất man rợ, giết nhiều người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Quá trình khai báo tại tòa, Huy nhiều lần mô tả lại hành vi man rợ của mình khiến những người có mặt tại phiên tòa cảm thấy ớn lạnh, bức xúc. Còn Huy thì không lý giải được hành động tội ác của mình.

Chị gái của Huy cũng xác nhận với Hội đồng xét xử việc Huy chưa từng có bệnh sử về tâm thần.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã gây ra tội ác man rợ nên tuyên án tử hình.

Cựu Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai lĩnh án tù

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/1, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử và tuyên án ba bị cáo trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai nhận mức án 10 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Lựu, cựu Phó Chánh Văn phòng 6 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, kế toán Văn phòng 5 năm tù giam.

3 cựu cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai bị tuyên phạt hơn 21 năm tù. Ảnh: L.K

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Quang vắng mặt không có lý do.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai đã đề nghị mức án từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Quang; bị cáo Nguyễn Thị Lựu bị đề nghị mức án từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù; bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi bị đề nghị mức án 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2013-2016, ông Nguyễn Thế Quang, bà Nguyễn Thị Lựu và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi đã lập dự toán kinh phí của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai trùng dự toán kinh phí 7 biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán riêng) và được cấp tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng. Sau khi được cấp dự toán trùng, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Gia Lai đã chi hết số tiền này.

Viện KSND tỉnh nhận định, bị can Nguyễn Thế Quang là thủ trưởng đơn vị, đã ký vào các văn bản chứng từ liên quan có tính chất quyết định đến việc dự toán kinh phí trùng, chi phí kinh phí trùng sai trái, gây thiệt hại cho ngân sách. Do vậy, bị can Quang có vai trò cao nhất trong vụ án.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Lựu biết rõ 7 biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán ngân sách nhưng vẫn tham mưu cho bị can Quang lập dự toán kinh phí cấp trùng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bị can Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi phát hiện việc đưa 7 biên chế của Đoàn ĐBQH vào lập dự toán ngân sách cho Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh là sai và đã loại ra. Tuy nhiên, bị can Lựu không đồng ý mà yêu cầu bị can Vi phải tiếp tục đưa 7 biên chế này vào để lập dự toán xin cấp kinh phí. Bản thân bị can Vi tuy biết rõ việc làm này là sai trái nhưng thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Lựu.

Đối với trách nhiệm người đứng đầu HĐND tỉnh, bị cáo Quang không báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai biết việc lập dự toán trùng 7 biên chế của Đoàn ĐBQH. Mặt khác, bị can là thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình về sử dụng biên chế, kinh phí được giao. Do đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai không đề nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai giai đoạn từ 2013-2016.

Qua giám định thiệt hại, cơ quan chức năng xác định, 3 bị cáo trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Đối với khắc phục thiệt hại, Nguyễn Thế Quang nộp hơn 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Thị Lựu nộp hơn 1,1 tỷ đồng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi nộp 65 triệu đồng để khắc phục hậu quả.