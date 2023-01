TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tuyên án vụ AIC; bắt nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong nhà nghỉ

Tuyên án vụ AIC

Sáng 4/1, TAND TP.Hà Nội sau 15 ngày xét xử và nghị án tuyên quyết định sơ thẩm trong vụ án Công ty AIC vi phạm đấu thầu gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại Bệnh viện Đồng Nai.

Bản án xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC muốn trúng thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đồng Nai nên gặp, nhờ bị cáo Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy giúp đỡ.

Cựu Bí thư Đồng Nai, bị cáo Trần Đình Thành bị phạt 11 năm tù vì nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng.

Thông qua ông Thành, bị cáo Nhàn và người trong AIC tiếp xúc với các lãnh đạo khác gồm Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế; Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư.

Được nhóm trên "tạo điều kiện", Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đồng Nai với giá cao hơn thị trường. Sau đó, nhóm AIC hối lộ các bị cáo Thành, Thái mỗi người 14,5 tỷ đồng; Vũ 14,8 tỷ đồng.

Viện kiểm sát đánh giá hành vi trên là "minh chứng điển hình cho lợi ích nhóm", thể hiện sự móc ngoặc, thông đồng giữa doanh nghiệp và người có thẩm quyền.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người khác đã trốn ra nước ngoài, bị xét xử vắng mặt.

Tại phần xét hỏi, tranh tụng, các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thừa nhận việc nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng từ Nguyên Thị Thanh Nhàn, khai nhận thức AIC là công ty lớn và uy tín, có nhiều "mối quan hệ" lại có công xin vốn Trung ương cho tỉnh nên mới "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp này tham gia, trúng thầu.

Cựu Bí thư Trần Đình Thành giải thích chỉ đạo "tạo điều kiện" cho AIC trên tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, không có ý "ưu ái đặc biệt". Vị này cho hay 14,5 tỷ đồng nhận từ Nhàn đã "mang đi làm từ thiện". Cựu Chủ tịch Đồng Nai thì khai cũng nhận 14,5 tỷ đồng nhưng "đã đưa cho vợ đóng tiền học cho con".

Tòa án nhận định hành vi của các bị cáo.

Một bị cáo khác cũng nhận hối lộ là Phan Huy Anh Vũ, thừa nhận cầm 14,8 tỷ đồng từ AIC. Tuy nhiên, ông ta cho rằng đây là "quà cảm ơn" vì chỉ nhận sau khi AIC đã trúng thầu.

Ông Vũ còn bị xác định phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" bởi thông đồng cùng Công ty AIC và đơn vị lập hồ sơ thầu. Việc này giúp AIC trúng thầu sai quy định.

Do các hành vi trên cả 36 bị cáo trong vụ án đều bị phạt tù, gồm 8 người vắng mặt. Về dân sự, tòa án xác định Công ty AIC xin bồi thường 152 tỷ đồng nhưng tài sản đảm bảo không đủ nên chỉ ghi nhận một phần. Do vậy, Công ty AIC, bị cáo Nhàn, Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga cùng phải bồi thường.

Nhóm Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, Bồ Ngọc Thu phải nộp tiền thu lời bất chính, ghi nhận họ đã nộp số tiền này. Các doanh nghiệp "quân xanh" trong vụ cũng phải nộp lại tiền bất chính.

Mức án tòa sơ thẩm phạt các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, 16 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (bị cáo đang bỏ trốn); tổng cộng 30 năm tù.

2. Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC, 12 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (bị cáo đang bỏ trốn), tổng hợp 25 năm tù.

3. Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, 11 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

4. Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

5. Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 9 năm tù về "Nhận hối lộ" và năm về tội 10 "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp 19 năm tù.

Nhóm phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng":

6. Hoàng Thị Thuý Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, 12 năm tù.

7. Đỗ Văn Sơn, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC (bị cáo đang bỏ trốn), 6 năm tù.

8. Hoàng Thế Quỳnh, nhân viên AIC, 4 năm tù.

9. Hoàng Tiến Thu, nhân viên AIC, 3 năm tù.

10. Nguyễn Quang Minh, nhân viên AIC, 30 tháng tù.

11. Nguyễn Tấn Sỹ, kỹ sư Công ty CP Tri thức và Công nghệ cao quốc tế, 30 tháng tù.

12. Lê Chí Tuân, trưởng nhóm hồ sơ Ban quản lý dự án 1 Công ty AIC, 3 năm tù.

13. Lê Thị Hương, Phó ban Kế toán Công ty AIC, 36 tháng tù.

14. Lưu Văn Phương, nhân viên Công ty AIC, 30 tháng tù.

15. Nguyễn Công Tiến, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới, 5 năm tù.

16. Ninh Văn Sinh, chuyên viên thẩm định giá Công ty Thế hệ mới, 4 năm tù.

17. Nguyễn Thị Dung, Tổng giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam, 3 năm 6 tháng tù.

18. Vũ Quang Ngọc, cựu Phó giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam, 3 năm 6 tháng tù.

19. Phan Minh Trí, Trưởng phòng Hành chính Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, 6 năm 6 tháng tù.

20. Cao Thị Tám, cựu Trưởng phòng thuộc Trung tâm Tư vấn xây dựng, Sở Xây dựng Đồng Nai, 36 tháng tù treo.

21. Phan Thành An, cựu Trưởng phòng Quản lý dự án, đấu thầu, Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai, 36 tháng tù treo.

22. Lê Lâm Đồng, cựu nhân viên Phòng quản lý dự án, đấu thầu, Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai, 30 tháng tù treo.

23. Nguyễn Thành Thái, nhân viên Trung tâm tư vấn xây dựng Đồng Nai, 3 năm 6 tháng tù.

24. Ngô Quang Vinh, kỹ sư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai, 3 năm 6 tháng tù.

25. Nguyễn Thị Nhung, cựu Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai, 4 năm 6 tháng tù.

26. Chu Văn Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Đồng Nai, 36 tháng tù treo.

27. Nguyễn Thị Sen, cựu Giám đốc Công ty CP Thiết bị y tế và môi trường (bị cáo đang bỏ trốn), 30 tháng tù.

28. Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty MOPHA (bị cáo đang bỏ trốn), 4 năm tù.

29. Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty Nha khoa Việt Tiên (bị cáo đang bỏ trốn), 4 năm tù.

30. Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (bị cáo đang bỏ trốn) 30 tháng tù.

31. Lê Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Công ty TNT, 3 năm tù.

32. Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Tạ Thiên Ân, 30 tháng tù.

33. Đỗ Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa (bị cáo đang bỏ trốn) 5 năm tù.

34. Nguyễn Văn Bằng, cựu Giám đốc Công ty Tâm Hợp, 30 tháng tù treo.

Người phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ":

35. Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, 3 năm 6 tháng tù.

Người phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng":

36. Trịnh Huy Cường, Trưởng phòng quản lý xây dựng, Sở Xây dựng Đồng Nai, 30 tháng tù treo.

Bắt nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong nhà nghỉ

Tối 3/1, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một cô gái tử vong tại một nhà nghỉ.

Nhà nghỉ - nơi cô gái tử vong.

Thông tin mới nhất: Chiều 4/1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã phối hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt giữ đối tượng Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột). Đây là nghi phạm trong vụ cô gái chết bất thường trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Khánh Xuân.

Nghi phạm bị bắt giữ vào sáng 4/1, khi đang ở nhà chị gái tại phường Khánh Xuân. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong trong vụ việc này là P.N.A.T. (20 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân). Tuấn và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau.

Vào chiều 2/1, cả hai cùng vào một nhà nghỉ gần đường tránh tây TP.Buôn Ma Thuột để đặt phòng và ở lại qua đêm.

Đến trưa 3/1, đối tượng Tuấn lấy xe máy rời nhà nghỉ trước. Đến chiều cùng ngày, nghi sự việc chẳng lành, chủ nhà nghỉ lên mở khóa phòng để kiểm tra thì phát hiện T. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Camera ghi lại cảnh 2 người thương vong nghi do bị truy sát

Ngày 3/1, người nhà của nam thanh niên tên Nguyễn Hoàng L (24 tuổi, ngụ tại phường Hưng Định, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an về việc anh L tử vong nghi do bị đuổi đánh.



Camera ghi lại cảnh hai thanh niên thương vong nghi bị nhóm thanh niên truy đuổi.





Camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên tấn công bạn anh L.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 3/1, gia đình anh L nhận được tin báo rằng nam thanh niên này đã tử vong do tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Văn Tiết (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).

Khi người nhà đến thì lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm rồi bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Tuy nhiên, do nghi ngờ cái chết của anh L không phải do tai nạn, nên phía gia đình anh L đã quay lại hiện trường và trích xuất camera nhà dân ở khu vực đó.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng 1 giờ 11 phút anh L điều khiển xe máy chở theo một người bạn lao vào bên đường và đâm vào gốc cây. Người bạn bị văng ra sau nhưng vẫn còn tỉnh táo, còn anh L ngã xuống vỉa hè bất tỉnh.

Ngay lúc đó có hai chiếc xe máy chạy đến, một nhóm thanh niên (khoảng 3 người) lao xuống dùng hung khí tấn công người bạn của anh L. Trước khi rời đi, nhóm thanh niên còn chỉ trỏ chửi bới.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Hiện tại người bạn của anh L vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Theo gia đình anh L, họ nghi ngờ nhóm thanh niên này truy đuổi anh L cùng người bạn mới xảy ra tai nạn.

Được biết, tối 2/1 anh L cùng một số người bạn đi dự tiệc tại một quán nhậu trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

Thông tin mới nhất: Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một đã bắt được một nghi phạm tham gia truy sát hai thanh niên trong rạng sáng 3/1.



Nam thanh niên bị bắt là Trần Vũ Đạt (19 tuổi, quê ở Sóc Trăng), đây là nghi phạm trực tiếp dùng dao đâm bị thương một trong hai nạn nhân.

Trong sáng 4/1, lực lượng công an đã đưa Đạt đến hiện trường vụ việc để xác định lại hiện trường.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai Đạt để làm rõ nguyên nhân vì sao xảy ra vụ việc này.

Hai thanh niên còn lại tham gia vào vụ việc này vẫn đang được cơ quan công an truy tìm. Cơ quan điều tra thông báo hai thanh niên còn lại nhanh chóng ra trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Bắt 4 Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang

Ngày 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau một thời gian nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện vi phạm ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D.

Nhà chức trách đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là các lãnh đạo, đăng kiểm viên ở Trung tâm đăng kiểm này để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác nắm tình hình trong lĩnh vực phương tiện cơ giới đường bộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số xe ô tô đưa đón công nhân bị đục số khung, số máy nhưng vẫn được đăng kiểm, lưu hành.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D là đơn vị thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, có địa chỉ tại huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang có biểu hiện sai phạm.

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt 5 bị can, trong đó có lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D.

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành triệu tập, làm việc với lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên của Trung tâm đăng kiểm trên.

Kết quả cho thấy, từ tháng 3/2021 đến nay, lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên của Trung tâm có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm.

Ngày 29/12, các đối tượng gồm: Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến, đều là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D và Trương Ngọc Tân là nhân viên đăng kiểm của Trung tâm này đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xin đầu thú, khai nhận hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm với số tiền nhiều tỷ đồng.

Bước đầu, nhóm đối tượng này thừa nhận đã thống nhất thu tiền hối lộ của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng; cá biệt có trường hợp lên đến tiền triệu. Số tiền trên sau đó được chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận đã thống nhất từ trước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để điều tra, xác minh.

Cũng trong ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan và thu giữ hơn 500 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án như máy tính, sổ sách, tài liệu ghi chép có liên quan. Hai đối tượng liên quan trong vụ án đã nộp 1 tỷ 450 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngày 3/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can trên. Các lệnh và quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã được VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn ngày 4/1/2023.

Truy nã hotgirl từ Huế vào Đà Nẵng buôn ma túy

Ngày 4/1, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Mai Diễm Phương (25 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Đối tượng Nguyễn Mai Diễm Phương.

Theo điều tra, Phương từ TP.Huế vào Đà Nẵng tìm việc làm nhưng lại thường xuyên tụ tập ở các tụ điểm ăn chơi và sử dụng trái phép ma túy.

Để có tiền tiêu xài, Phương nhận ma túy bán lẻ cho các con nghiện.

Ngày 24/4/2022, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) triệt xóa đường dây ma túy lớn, và xác định Phương là một trong các "chân rết" của đường dây này.



Ngày 16/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận này đã khởi tố bị can đối với Phương về hành vi nêu trên. Tuy nhiên, Phương đã bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu hoặc liên hệ gặp điều tra viên Phạm Hoàng Dũng, thụ lý hồ sơ, thông qua số điện thoại 0905.356.479.