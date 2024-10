TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ném "bom xăng" vì "bị ngân hàng đòi nợ"; khởi tố vụ vận chuyển gần 100kg ma túy

Ném "bom xăng" vào các trụ ATM vì "bị ngân hàng đòi nợ"

Ngày 9/10, Bộ Công an thông tin về việc đối tượng Nguyễn Văn Bằng (SN 2000, trú tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) đã chế tạo 12 chai "bom xăng" và ném vào các trụ ATM tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Công an thị xã Sông Cầu cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Bằng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh nam thanh niên ném "bom xăng" vào ngân hàng. Ảnh cắt từ video. Nguồn: SKĐS

Quá trình điều tra xác định, do Bằng vay tiền online của một ngân hàng và chậm trả nên ngân hàng thanh lý hợp đồng vay cho bên thu hồi nợ.

Khoảng 4h sáng 3/10, sau khi sử dụng ma túy, nhớ lại việc bị nhân viên ngân hàng đến nhà thu nợ, Bằng nảy sinh bực tức nên đã mua xăng, chế tạo 12 chai “bom xăng”. Sau đó, Bằng điều khiển xe mô tô đến ném các chai bom xăng này vào các trụ ATM của 4 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Đến 9h30’ cùng ngày, Bằng bị lực lượng công an bắt giữ.

Bực tức khi bị nhân viên ngân hàng đến thu hồi nợ, Nguyễn Văn Bằng đã chế tạo 12 chai “bom xăng” và ném vào các trụ ATM của ngân hàng. Ảnh: Bộ Công an. Nguồn: SKĐS

Qua test nhanh, Võ Văn Bằng dương tính với ma túy đá.

Khởi tố đường dây mua bán gần 100kg ma túy từ châu Âu về Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Hữu Tuấn (SN 1995, ở tổ 8, khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai); Trần Ngọc Anh (SN 1995, ở phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998, ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo nhà chức trách, khoảng giữa tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Hải quan TP.Hà Nội phát hiện một lô 9 thùng hàng từ một nước ở châu Âu gửi về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, nghi vấn có chứa chất ma túy.

Cảnh sát xác định người nhận 9 thùng hàng trên là một nam giới ở TP.Hải Phòng. Ngày 19/7, một tổ trinh sát có mặt tại Hải Phòng để xác minh thông tin về đối tượng nghi vấn.



Tang vật vụ án. Ảnh: Đ.X.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát của Công an TP.Hà Nội bí mật giám sát tại nơi nghi phạm đến nhận hàng (ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong quá trình này, các trinh sát phát hiện thêm 3 đối tượng nghi vấn khác, xuất hiện tại ngõ 80 phố Đại Linh, phường Trung Văn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, tại trước cửa một khách sạn tại khu biệt thự liền kề Làng Việt kiều châu Âu (phường Mộ Lao, quận Hà Đông), tổ công tác đã bắt giữ Trương Hữu Tuấn khi đối tượng đang vận chuyển 9 thùng hàng từ ô tô vào khách sạn.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong 9 thùng hàng có 97,5kg ma túy tổng hợp, được đóng vào các túi hút chân không, ngụy trang trong các bịch rượu vang.

Tuấn khai số ma túy trên của một đối tượng anh ta không rõ lai lịch thuê ra Hà Nội nhận, với tiền công 7 triệu đồng. Theo kế hoạch, sau khi Tuấn nhận được hàng, sẽ có một người gọi điện thoại, yêu cầu chở số ma túy trên về khu vực Hà Đông, thuê 2 phòng nghỉ và chờ người hướng dẫn chở hàng giao cho khách.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội xác định Nguyễn Văn Tuấn được Trần Ngọc Anh rủ lên Hà Nội giám sát việc giao, nhận ma túy.

Theo lời khai của Ngọc Anh, đối tượng này được một người quen trên mạng thuê từ Bình Dương ra Hà Nội để mang theo một chiếc điện thoại với tiền công là 5 triệu đồng.

Ngọc Anh đồng ý rồi đi từ Bình Dương về nhà tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, theo chỉ đạo, Ngọc Anh đến khu vực Làng Việt kiều châu Âu để thuê nhà nghỉ. Tiếp đó, đối tượng đến công ty chuyển phát nhanh, tự nhận mình là Hùng và thông báo anh ta bị mất điện thoại nên hẹn sẽ có người đến kho của công ty chuyển phát nhanh để nhận hàng.



Nghẹt thở giải cứu thanh niên cầm dao ngồi trên lan can tầng 4 của nhà sách ở Cần Thơ

Trưa 9/10, lực lượng chức năng TP.Cần Thơ giải cứu thành công một nam thanh niên cầm dao ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 4 của nhà sách Phương Nam (đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Nam thanh niên cầm dao ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 4 của nhà sách Phương Nam. Ảnh: H.X

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường, từ hơn 11 giờ trưa cùng ngày, nam thanh niên nói trên mặc áo thun, quần jean, từ 18 - 20 tuổi, có biểu hiện không tỉnh táo, đặc biệt là cầm dao múa.

Do nhà sách Phương Nam nằm ở góc ngã tư đại lộ Hòa Bình và Ngô Quyền, lại vào giờ học sinh ra về nên rất đông người dân tụ tập chứng kiến.

Vụ nam thanh niên cầm dao ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 4 của nhà sách Phương Nam thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: H.X

Thông tin nam thanh niên cầm dao ngồi trên lan can tầng 4 của nhà sách Phương Nam có biểu hiện không bình thường nhanh chóng được trình báo đến lực lượng chức năng TP.Cần Thơ.

Sau đó, 3 xe cứu hộ chuyên dụng, thang nâng, đệm hơi cùng hàng chục cán bộ cảnh sát đến hiện trường triển khai công tác giải cứu thanh niên nói trên.

Tấm đệm được bơm đầy hơi bố trí dưới mặt đất đề phòng thanh niên nhảy xuống từ tầng 4 của nhà sách Phương Nam. Ảnh; H.X

Lực lượng chức năng TP.Cần Thơ giải cứu thành công một nam thanh niên cầm dao ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 4 của nhà sách Phương Nam. Ảnh: H.X

Clip: Giải cứu nam thanh niên cầm dao, có biểu hiện lạ trên tầng 4 của nhà sách Phương Nam (Cần Thơ). Ảnh: H.X

Đến 11 giờ 50, một tấm đệm được bơm đầy hơi bố trí dưới mặt đất đề phòng thanh niên nhảy xuống. Trong khi đó, một nhóm cảnh sát khác tiếp cận thanh niên này phía sau, nhanh chóng khống chế rồi đưa thanh niên này khỏi lan can.

Một chấp hành viên Thi hành án dân sự ở Đắk Lắk bị khởi tố vì nhận hối lộ

Ngày 9/10, theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tuyến (sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh), chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’Leo, về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 1 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Phạm Minh Tuyến, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’Leo, bị Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, Phạm Minh Tuyến bị cáo buộc đã nhận tiền hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án.

Cụ thể, vào ngày 22/11/2023, ông Tuyến được giao thi hành Quyết định thi hành án số 338/QĐ-CCTHADS của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’Leo.

Trong quá trình này, ông Tuyến đã thỏa thuận với ông T.M.T (trú tại xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo), người được thi hành án, để nhận một khoản tiền nhằm đẩy nhanh quá trình thi hành án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Tuyến đã yêu cầu và thỏa thuận nhận 20 triệu đồng từ ông T.M.T để đảm bảo việc thi hành án diễn ra thuận lợi.

Tuy nhiên, thực tế ông Tuyến chỉ nhận 17 triệu đồng vào hai đợt, ngày 8/1/2024 và ngày 8/4/2024.

Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực nghiệm hiện trường vụ con trai sát hại mẹ ruột ở Gia Lai

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai), nghi phạm sát hại mẹ ruột gây xôn xao dư luận.

Trước đó - ngày 26/9, người dân phát hiện thi thể bà L.T.V (60 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) chôn lấp trong vườn điều, trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra và rà soát các mối quan hệ của bà L.T.V.

Công an cho biết, bà V sống cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến, tại ngôi nhà cách hiện trường khoảng 200m. Trước khi xảy ra vụ án, cuộc sống sinh hoạt của bà không có dấu hiệu bất thường, nhưng cậu con trai đã rời khỏi địa phương sau đó.

Thực nghiệm hiện trường tái hiện quá trình phạm tội của Nguyễn Văn Tiến.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào chiều 18/9, Tiến đã liên hệ bán 5 con bò và 4 con dê với số tiền 45,5 triệu đồng. Ngày 19/9, Tiến mua 11 thẻ nạp game và một điện thoại trị giá 17 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.

Đến trưa 1/10, khi phát hiện Tiến ẩn náu tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM, công an đã bắt giữ đối tượng, thu giữ 2 điện thoại và 3 triệu đồng.

Bước đầu, Nguyễn Văn Tiến đã thú nhận hành vi sát hại mẹ ruột. Đối tượng Tiến khai nhận, sáng 18/9 cùng mẹ đi phát cỏ ở vườn điều. Khi nghỉ trưa, đối tượng xin mẹ tiền để đi chơi nhưng mẹ không cho và la mắng. Bực tức, Tiến đã dùng dao rựa chém nhiều nhát vào mặt và đầu của bà L.T.V khiến bà tử vong tại chỗ.

Sau đó, Tiến gọi người đến bán hết bò và dê trong nhà. Đến khoảng 17 giờ chiều, Tiến đào hố trong vườn điều để chôn thi thể mẹ. Hôm sau, Tiến dùng tiền mua thẻ game và điện thoại rồi bỏ trốn.