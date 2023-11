TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng đổ xăng đốt vợ bầu; tin mới vụ 1 phụ nữ "làm loạn" trụ sở công an

Nghi án chồng đổ xăng đốt vợ đang mang bầu

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 26/11, một lãnh đạo xã Ea Tân (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi người chồng đổ xăng, châm lửa đốt vợ đang mang thai và cơ quan công an đang phối hợp điều tra.

Theo vị lãnh đạo xã, đơn vị cũng mới nắm bắt được thông tin do phía gia đình này hoàn toàn giấu kín, không trình báo và cũng đang ở viện để chăm sóc sản phụ.

"Sơ bộ vụ việc giữa đôi vợ chồng có mâu thuẫn, người vợ đang mang thai 33 tuần bị chồng đổ xăng đốt và phải đi cấp cứu. Vụ việc được xác định xảy ra tại địa bàn thôn Thanh Cao của xã Ea Tân", vị lãnh đạo xã cho hay.

Còn theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vào chiều 23/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.P.O. (21 tuổi, ngụ xã Ea Tân, huyện Krông Năng) trong tình trạng bị bỏng xăng độ I,II,III và đang mang thai tháng thứ 8.

Thời điểm nhập viện, mẹ của bệnh nhân O. tiết lộ, bệnh nhân bị chồng dùng xăng đổ lên người, châm lửa đốt vào chiều 22/11. Sau đó, bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột) cấp cứu và tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua kiểm tra, thai phụ O. bị bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, cánh tay, lưng và đùi. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thai phụ đã được chuyển xuống TP.HCM tiếp tục điều trị thương tích.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chiều 26/11, Công an thành phố Hải Phòng thông tin về vụ việc xảy ra tại trụ sở Công an xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) ngày 25/11.

Người phụ nữ vào trụ sở công an xã "làm loạn". Ảnh cắt từ clip. Nguồn: PLO

Cụ thể, sáng 25/11, Công an xã An Đồng tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của chị Lê Thị Th (26 tuổi, trú tại Song Nga, Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa) về việc bị hai người trong Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe ở thôn Vĩnh Khê, xã này chửi bới, lăng mạ.

Đến khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, người phụ nữ này điều khiển ô tô 36A-522... vào trụ sở Công an xã An Đồng, đứng giữa sân chửi bới. Đồng thời, người này còn đạp đổ một số xe máy, ném gạch đá ra sân, dùng điện thoại quay video. Hậu quả, làm hai xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Theo cơ quan Công an huyện An Dương, quá trình làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Th có biểu hiện thần kinh không ổn định. Công an huyện An Dương đã bàn giao Lê Thị Th cho gia đình quản lý, tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 26/11, ông Đoàn Văn Kham, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) xác nhận, vừa xảy ra một vụ cháy nhà bán trú trường học trên địa bàn, khiến 1 học sinh thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ cháy nhà bán trú trường học đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Ảnh: Người dân cung cấp). Nguồn: Nhân Dân

Theo báo cáo ban đầu của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26/11, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở bản Nà Khoang (điểm trung học cơ sở), xã Mường Và, huyện Sốp Cộp đã xảy ra cháy nhà bán trú trường học.

Trước khi xảy ra vụ cháy có 5 học sinh bán trú đang ở bên trong nhà bán trú. Khi phát hiện xảy ra cháy, có 4 học sinh lớp 8 và lớp 9 đã kịp thời đập cửa kính thoát ra ngoài. Còn 1 học sinh lớp 9, trú tại bản Huổi Dương, xã Mường Và do không kịp thoát ra ngoài, đã tử vong trong phòng ở bán trú.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp đã cử lực lượng Công an huyện và các ngành chức năng khẩn trương phối hợp các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã Mường Và và người dân tổ chức chữa cháy. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, được biết: Huyện đã chỉ đạo công an huyện cử tổ công tác vào địa bàn ổn định tình hình, khắc phục hậu quả ban đầu. Đồng thời, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đưa số học sinh của trường về ở tạm tại các phòng học, nhà văn hóa của xã, bản gần đó.

Trước mắt, nhà trường đã tổ chức quyên góp quần áo ấm từ các trường học trên địa bàn để cho các em tại đây giữ ấm, tạm thời ổn định tâm lý sau vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Về tổng thiệt hại do đám cháy gây ra cũng đang được huyện thống kê.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (SN 2001, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người.

Cường và Trí là 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nằm trên đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).



Trước đó, khoảng 13h45 ngày 22/11, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đi xe máy đến chi nhánh Ngân hàng BIDV nằm trên đường Ngũ Hành Sơn.

Khi vào bên trong phòng giao dịch, Trí và Cường đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Trước thái độ hung hãn, manh động của các đối tượng, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là nhân viên bảo vệ T.M.T đã kiên quyết ngăn chặn, chống trả quyết liệt.

2 bị can cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong tại Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Gặp phải sự ngăn cản quyết liệt, không khoan nhượng của những người có mặt tại đây, 2 đối tượng dù chưa lấy được tài sản, nhưng vẫn buộc phải tìm cách thoát ra ngoài và bỏ chạy.

Khi vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí; còn Nguyễn Mạnh Cường nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, ông T.M.T lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, khi bị ông T. áp sát, Cường dùng dao quay lại tấn công và gây thương tích nặng cho nạn nhân, sau đó bỏ trốn khỏi địa điểm gây án.

Ông T.M.T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và qua đời sau đó,

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An tổ chức chốt chặn, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh ngân hàng.

Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường, khi đối tượng đang lẩn trốn tại một địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game… nên nợ nần tiền bạc.

Trước đây cả hai không quen biết, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều.

Khoảng đầu tháng 11/2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu), sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/11, thông tin từ người nhà đại úy Trần Hoàng Ngôi - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) bị đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc" cho biết, hiện nay sức khỏe đại úy tạm ổn, có lúc tỉnh và ăn được ít cháo.

Đại úy Ngôi đang được chăm sóc tại buồng hồi tỉnh sau mổ, khoa Gây mê hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: H.X

Hiện đại úy Ngôi đang được chăm sóc tại buồng hồi tỉnh sau mổ, khoa Gây mê hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Vài ngày qua, có nhiều người thân, đồng nghiệp ở Vĩnh Long đến thăm. Tuy nhiên, do sức khỏe còn yếu nên hạn chế tiếp xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đại úy Ngôi là con trai út và là trụ cột trong gia đình. Cha mẹ đại úy hiện đã hơn 70 tuổi, riêng người cha là thương binh 4/4. Ngoài công việc cơ quan, đại úy còn làm vườn phụ giúp cha mẹ.

Liên quan đến vụ đại úy Ngôi bị đứt lìa 2 chân sau khi truy bắt "cát tặc", đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký văn bản gửi các đơn vị công an toàn tỉnh, kêu gọi chung tay hỗ trợ cho đại úy Ngôi.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sẽ làm thủ tục cho đại úy Ngôi hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, sẽ tiếp tục bố trí công việc để đại úy tiếp tục công tác trong ngành.

Trước đó, khuya ngày 23/11, Công an huyện Trà Ôn phân công 4 cán bộ, chiến sĩ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Đại úy công an bị đứt lìa hai chân do bị cuốn vào chân vịt ghe khai thác cát trái phép. Trong ảnh: Ghe khai thác cát trái phép của nhóm "cát tặc". Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trong quá trình tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện ghe gỗ không số hiệu do 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu nên ra lệnh dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng ngoan cố, không chấp hành lệnh dừng phương tiện nên các cán bộ, chiến sĩ bắn chỉ thiên. Ngay sau đó, các đối tượng đã lao ghe vào tàu của tổ tuần tra nên 4 cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông.

3 cán bộ, chiến sĩ leo lên được ghe của nhóm đối tượng. Riêng đại úy Ngôi bị cuốn vào chân vịt ghe khai thác cát trái phép dẫn đến đứt lìa 2 chân.

Một trong hai đối tượng bỏ trốn đã bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Sau vụ việc, cả 2 đối tượng bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó. 2 đối tượng bị bắt là Cao Văn Huyền (44 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Đăng Khoa (21 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Về phía đại úy Ngôi đã được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ đã hội chẩn và kết luận phải phẫu thuật gấp. Do vết thương rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái.