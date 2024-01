Thông tin mới nghi án chồng giết vợ và con trai rồi đắp chăn cùng nằm ngủ

Chiều 4/1, tin của PV Dân Việt cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường nghi án chồng giết vợ và con trai ở xã Ba Nang, huyện Đakrông.



Vợ chồng Hồ Văn Ban mới có 1 người con gần 1 tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà của vợ chồng Hồ Văn Ban cũng là hiện trường nghi án chồng giết vợ và con trai ở Quảng Trị. Ảnh: N.V

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai của nghi phạm là người chồng, vì người này đang được cấp cứu tại bệnh viện. Lý do được tiết lộ là người chồng đã uống nước có chất tẩy rửa, khả năng là xà phòng sau khi vợ và con trai gần 1 tuổi của mình tử vong.

Người này sau khi bị lực lượng chức năng khống chế thì được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá để cấp cứu.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nghi án chồng giết vợ và con trai ở xã Ba Nang. Ảnh: N.V

Trước đó, gần 3h ngày 4/1, nghe tiếng la hét tại nhà của Hồ Văn Ban (SN 1997, trú thôn Ra Lây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), người dân, công an, biên phòng, chính quyền địa phương đến kiểm tra.

Ông Hồ Văn My – Chủ tịch UBND xã Ba Nang kể, khi đến nơi, ông thấy Hồ Văn Ban đắp chăn nằm ngủ cùng vợ và con trai. Thấy trên chăn có nhiều vết máu, nghi vấn có án mạng nên lực lượng chức năng kéo chăn ra thì phát hiện vợ và con trai của Ban đã chết, trên người có nhiều vết thương và máu.

Vợ của Ban là Hồ Thị Đ (SN 2000) và con là Hồ Văn C (gần 1 tuổi).

Khi bị lực lượng công an, biên phòng địa phương khống chế, Hồ Văn Ban không chống đối.

Theo ông My, có khả năng Hồ Văn Ban đã dùng gậy gỗ đánh chết vợ, con của mình.

Cũng theo ông My, ngày 3/1, Ban chở vợ con về nhà ngoài ở xã Tà Long để nhổ sắn. 16 giờ cùng ngày, Ban còn mua quần áo cho vợ con của mình để chuẩn bị dự đám cưới. Thế nhưng, sau đó người chồng này bị tình nghi đã giết vợ con.

Chiều 4/1, tin của PV Dân Việt cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường nghi án chồng giết vợ và con trai ở xã Ba Nang, huyện Đakrông.

Vị Chủ tịch xã cho biết, là người cùng thôn nên ông biết khá rõ về Hồ Văn Ban. Người này thường ngày không uống bia rượu, là người hiền lành, ít giao tiếp với mọi người. Khi có khoảng 3 đến 4 người thì Ban có nói chuyện, nhưng khi thấy đông người hơn thì Ban bỏ đi.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan liên quan đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Bắt nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Hoàng Quốc Vượng (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Đây là động thái mới trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành.

Ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963. Ông từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8/2010.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.

Bắt Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/1, Bộ Công an cho biết ông Ngô Quốc Trưởng, 49 tuổi, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái và ông Đoàn Việt Hưng, 53 tuổi, thanh tra viên, thanh tra Sở này, đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, khởi tố, bắt tạm giam, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Qua điều tra, nhà chức trách xác định 2 bị can trên thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2017 đến năm 2021. Thời điểm gây án, ông Trưởng là Chánh Thanh tra, ông Hưng là kế toán Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái.



Ông Ngô Quốc Trưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái (bên trái) và thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cho biết đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái theo dõi, chỉ đạo. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ số tiền của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phá đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng do quý bà cầm đầu ở Huế, bắt giữ 7 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng tang số hơn 15 tỷ đồng.



Nguyễn Thị Thanh Nga là đối tượng cầm đầu đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ. Ảnh: Việt Anh

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987), Ngô Thị Thùy Nhung (SN 1994), Phạm Văn Thành (SN 1981), Hoàng Thị Phương Liên (SN 1964), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991), Tôn Thất Trác (SN 1976) và Nguyễn Thế Hùng (SN 1992, cùng trú tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước đó, tại địa chỉ 199 Phạm Văn Đồng, TP.Huế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP.Huế tiến hành kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lỗ đề.

Đối tượng Ngô Thị Thùy Nhung. Ảnh: Việt Anh

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm đối tượng đang sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Nga khai nhận đã trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các cái dưới thông qua tài khoản Zalo. Hàng ngày, khi có kết quả xổ số, Nga thống nhất tiền thắng thua, qua đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua ngân hàng.

Công an lấy lời khai đối tượng Ngô Thị Thùy Nhung. Ảnh: Việt Anh

Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định trong ngày 26/12, nhóm đối tượng trên đã nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề qua Zalo với 39 đối tượng. Tang số tam tính trên phôi đề là 595 triệu đồng.

Ước tính từ tháng 12/2023 đến nay, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là trên 15 tỷ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ cô gái bị giết, phi tang xác xuống sông: Hành động bình thản của cựu trinh sát hình sự

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre thông tin đang tiến hành đưa nghi phạm Ngô Minh Thông đến khu vực được cho là nơi xảy ra án mạng để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường.



CSĐT Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an Tiền Giang đưa đối tượng Ngô Minh Thông đến địa điểm gây án, thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Thiên Long

Thông thực nghiệm lại hiện trường trên ô tô 4 chỗ biển số 63A-162.47. Ảnh: Thiên Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đọc lệnh khởi tố, ra lệnh tạm giữ Ngô Minh Thông chiều 3/1. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, Thông thoáng chút bối rối khi nhìn nhiều điều tra viên, kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Tiền Giang (là đồng nghiệp trước đây) đang cho "diễn" lại toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân, là chị H. cán bộ Đoàn ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). Chị H được cho là người tình của đối tượng Thông.



Trên ô tô 4 chỗ biển số 63A-162.47, đối tượng chuẩn bị bao ni lông, đoạn dây dù khá dài bỏ sau cốp xe rồi đến điểm hẹn cùng bạn gái. Sau khi gây án, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân lên băng ghế sau của phương tiện đậu ven tuyến giao thông.

Dù cô gái đã chết nhưng Thông cẩn thận dùng dây dù trói chân tay, đồng thời đưa vào bao, buộc miệng bao lại. Sau một lúc quan sát, đối tượng Thông chạy xe khỏi trung tâm TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) qua cầu Rạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre, để phi tang.

Khi điều tra viên đề nghị thực hiện thao tác đã gây án trước đó, Thông cúi đầu bình thản thực hiện và không hé răng nói một câu nào.

"Tôi đã sát hại cô ấy", điều tra viên đứng gần hỏi thì được nhận câu trả lời.

Vào chiều qua (3/1), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Minh Thông, để điều tra về hành vi “Giết người”. Thông được cơ quan điều tra xác định là trung úy trinh sát hình sự, đã giết chết chị N.T.H rồi phi tang xuống sông Hàm Luông (thuộc địa bàn xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Thông và chị N.T.H. (SN 1996, ngụ khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), quen biết nhau trong quá trình sinh hoạt, giao lưu công tác Đoàn giữa lực lượng công an và Đoàn thanh niên thị xã Cai Lậy (Tiền Giang), và hai bên nảy sinh tình cảm cá nhân. Gần đây, hai người mâu thuẫn tình cảm nên Thông nhẫn tâm ra tay sát hại chị H.



Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ. Sau 72 giờ điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Ngô Minh Thông.