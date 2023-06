Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể nữ giới trong túi đã bốc mùi

Như Dân Việt đã thông tin: Người dân ở con hẻm trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM) ngửi thấy mùi hôi thối, đến kiểm tra thì phát hiện thi thể nằm trong cái túi, được xác định là nữ giới.

Công an điều tra vụ thi thể nữ bị bỏ trong túi ở TP.HCM.

Công an có mặt phong tỏa toàn bộ con hẻm trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM) để điều tra vụ phát hiện thi thể nữ giới trong túi đã bốc mùi. Ảnh: Chinh Hoàng



Đến hơn 11h ngày 20/6, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ thi thể được xác định là nữ giới nằm trong cái túi ở con hẻm trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân ngửi thấy mùi hôi và phát hiện một túi xách tại khu đất trống trong con hẻm trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo.

Người dân lại kiểm tra thì phát hiện bên trong có 1 thi thể nên hô hoán. Vụ việc được báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an có mặt, phong tỏa toàn bộ con hẻm này để điều tra. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nữ giới.

Vụ việc đang được Công an quận Bình Tân làm rõ.

Phát hiện đôi nam, nữ tử vong bất thường tại phòng trọ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/6, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong phòng trọ tại hẻm 128 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem vụ hai người tử vong bất thường tại hẻm 128 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: N.T



Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân sống tại khu trọ tại hẻm 128 Lê Đình Cẩn (P.Tân Tạo) nhìn qua khẻ cửa thì phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ. Căn phòng bị khóa bên trong.



Người dân phá cửa, phát hiện thêm người phụ nữ cũng không qua khỏi.

Theo nhân chứng tại khu trọ, hai người này mới chuyển đến khu trọ này hơn 1 tuần.

Mở rộng điều tra đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép thông tin ngân hàng toàn quốc.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và bắt giữ được đối tượng chính của vụ án.



Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng đăng tải lên Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.

Nội dung bài viết đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án bí số “HĐN4”, tập trung rõ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Kết quả, Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu là H.Đ.N (31 tuổi, thường trú tỉnh Lào Cai, hiện ở tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng đồng bọn.

Qua đấu tranh, H.Đ.N khai nhận, từ khoảng tháng 10/2022, đối tượng tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên H.Đ.N đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.

Khi có khách liên hệ mua thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking… thì H.Đ.N liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để mua thông tin rồi bán lại để kiếm lời.

Đối tượng H.Đ.N tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tùy vào từng ngân hàng, H.Đ.N bán thông tin tài khoản ngân hàng từ 300 nghìn đồng đến 2,2 triệu đồng. Số tiền H.Đ.N trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200 nghìn đồng đến 1,9 triệu đồng. H.Đ.N sử dụng các tài khoản ngân hàng mang tên mình và tài khoản của người yêu để giao dịch.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các tỉnh, thành trên cả nước liên quan vụ việc.

Theo Ban chuyên án, ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng, H.Đ.N còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình), bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.

H.Đ.N khai nhận đã gửi thông tin cá nhân (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội thu về số tiền hơn 700 triệu đồng.

Gần 6.000 người "sập bẫy" kêu gọi tiền từ thiện

Ngày 20/6, lãnh đạo Công an TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Trường (SN 1986, trú tại phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Gần 6.000 người "sập bẫy" kêu gọi tiền từ thiện bởi đối tượng Hoàng Công Trường. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2021, Hoàng Công Trường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội Facebook bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.

Sau đó, Trường lên mạng Internet tìm kiếm thông tin và tải các hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội Facebook kèm theo bài viết có nội dung phản ánh người thân của Trường (vợ, con, bố, mẹ, anh, chị…) với những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương. Từ đó, kêu gọi từ thiện (chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với tên giả) nhằm trục lợi. Trong đó có hình ảnh bài viết kêu gọi giúp đỡ tiền điều trị cho cháu Hoàng Duy Q (SN 2015, nơi cư trú: Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) nhập viện ngày 29/1/2023, đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông (kèm theo một số giấy tờ liên quan).

Đối tượng Hoàng Công Trường tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi Trường đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân, đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Trường qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt.

Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2021 đến ngày 13/6/2023, đã có 5.887 người hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước "sập bẫy" và chuyển cho Trường hơn 5,6 tỷ đồng thông qua nhiều tài khoản ngân hàng ủng hộ từ thiện, tiền hỗ trợ mai táng và bị Trường chiếm đoạt. Người chuyển nhiều nhất là hơn 5 triệu đồng và ít nhất là 20 ngàn đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức - Trưởng Công an TP.Gia Nghĩa cho biết, thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng lòng thương cảm, tấm lòng nhân ái, thiện nguyện của nhiều tổ chức, cá nhân đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hoãn phiên xử cựu sĩ quan tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Ngày 20/6, Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xử Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937) bị truy tố tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phiên tòa xét xử cựu sĩ quan tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị hoãn. Ảnh: T.T

Cùng hầu tòa có bị cáo Phạm Văn Võ (chồng dì ruột bị cáo Minh, ngụ Bình Dương) và Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ bị cáo Minh) cùng bị truy tố tội khai báo gian dối.



Tuy nhiên do vắng đại diện bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, luật sư bào chữa cho các bị cáo nên phiên tòa bị hoãn. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được tòa thông báo sau.

Trước đó, ông Hồ Hoàng Hùng (cha của nạn nhân Hồ Hoàng Anh) có đơn đề nghị hoãn phiên tòa do có vấn đề về sức khỏe, phải điều tại TP.HCM.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 28/6/2022, Minh điều khiển ô tô 85A-074.07 chở vợ, ông Võ và một số người thân đi trên đường 16-4 theo hướng từ biển Bình Sơn đi Quảng trường 16-4.

Khi đến gần cổng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do cháu Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn, điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng ngân hàng và tử vong sau đó.

Ngay khi xảy ra va chạm, Minh dừng xe cùng vợ xuống xe kiểm tra tình trạng cháu Hoàng Anh. Cáo trạng nêu thời điểm mở cửa xuống xe, cựu quân nhân đang sử dụng điện thoại di động.

Minh thấy nạn nhân bị thương nặng nên đã cùng Võ chở cháu Hoàng Anh đi cấp cứu. Lúc này, Minh sợ vụ việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị nên đã nói riêng với ông Võ nhờ nhận giúp là người điều khiển ô tô 85A-074.07. Tuy nhiên, ông Võ im lặng.

Sau đó, trong quá trình chờ nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, ông Võ đồng ý nhận là người lái xe. Võ đã gọi điện cho vợ đang ở hiện trường vụ tai nạn nói về việc nhận là người điều khiển ô tô thay cho Minh. Sau đó, Võ đã nhận mình là người điều khiển ô tô 85A-074.07 với CSGT.

Hằng biết Võ đã đứng ra nhận giúp chồng nên đã khai báo gian dối ông Võ là người điều khiển ô tô khi xảy ra tai nạn với cơ quan công an. Hằng còn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đến ngày 29/6, Minh cùng vợ và Võ đến Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm khai nhận sự việc.