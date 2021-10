TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm sát hại vợ cũ dã man ngày 20/10 đã tử vong

Nghi phạm sát hại vợ cũ dã man ngày 20/10 ở Vĩnh Phúc đã tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 22/10, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau thời gian truy xét nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng là nghi phạm sát hại vợ cũ ngày 20/10 tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện trường vụ án. (Nguồn: Zing)

Nghi phạm gây ra vụ sát hại vợ cũ vào tối 20/10 bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy tìm là Phùng Văn Cường (47 tuổi, phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).



Được biết, nghi phạm Cường và nạn nhân Trần Thị H (SN 1978, phường Hội Hợp) đã từng là vợ chồng. Tuy nhiên vì mâu thuẫn, 2 vợ chồng Cường đã ly hôn khi có với nhau 2 con nhỏ.

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/10, tại quán cắt tóc, phun xăm thẩm mỹ (đường Quang Trung, Hội Hợp), khi chị H đến quán cắt tóc và nói chuyện với bạn là chủ quán thì đối tượng Cường đi vào. Thời điểm đó, Cường cầm theo 1 con dao loại gọt hoa quả bất ngờ đâm nhiều nhát vào người chị H rồi bỏ đi. Hậu quả của vụ việc khiến chị H tử vong trên đường đến bệnh viện.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong trường hợp nghi phạm trong vụ án là Phùng Văn Cường đã tử vong, Cơ quan điều tra sẽ xem xét các biện pháp tố tụng cần thiết theo quy định như đình chỉ điều tra.

Nữ Giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

Chiều 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Mai Thị Dần (55 tuổi, ngụ tại phường 11, TP.Vũng Tàu) - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (trụ sở đường 30/4, TP.Vũng Tàu) để điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Bà Mai Thị Dần - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. (Nguồn: Dân Trí)

Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt giữ và triệu tập một số người liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty TNHH Hà Lộc, trong đó có chồng bà Dần, kế toán công ty.



Theo Công an Đồng Nai, việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Mai Thị Dần nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả (Chuyên án 920G) do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã thực hiện từ đầu năm 2021.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị chức năng tiến hành bao vây, khám xét cây xăng Hà Lộc - đồng thời là trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc (Công ty chuyên kinh doanh xăng dầu nằm trong cảng Hà Lộc, TP.Vũng Tàu).

Xô xát giữa nhóm dân quân và người dân tại xã Lộ 25 ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/10, đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin cụ thể về vụ xô xát giữa nhóm dân quân và người dân tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất vào ngày 16/10 vừa qua.

Một đối tượng xảy ra xô xát với dân quân đã bị thương. (Ảnh: PXT)

Ông Đạt cho biết, bước đầu qua làm việc, 2 đối tượng liên quan đến vụ xô xát với nhóm dân quân khai rằng cả hai đang trên đường đi mua ma tuý thì gặp nhóm dân quân gồm 6 người đi trên 3 xe máy. Lúc này, nhóm dân quân thấy 2 đối tượng đang trêu ghẹo một cô gái, nghi trộm chó nên quay xe đuổi theo.



Khi bị truy đuổi, một trong hai đối tượng đã dùng ná thun bắn thành viên trong nhóm dân quân bị thương. Nhóm dân quân tiếp tục lao xe đuổi theo khiến hai đối tượng bị té ngã.

Khi đuổi tới, một thành viên trong nhóm dân quân đã đánh vào mặt và người các đối tượng trên khiến 1 đối tượng bị thương ở vùng mặt. Sau đó, tất cả đều được đưa về Công an xã Lộ 25 để xác minh, điều tra làm rõ.

Hai mẹ con hành hung cảnh sát khi không nhận được tiền hỗ trợ ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bông (55 tuổi) và con gái Thái Kim Yến (27 tuổi, ngụ phường 6, quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bà Bông và con gái kéo áo, nắm tóc, đánh cảnh sát vì cho rằng bị o ép. Ảnh: PX03

Theo điều tra ban đầu của công an, do không nhận được tiền trợ cấp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đợt 3 nên bà Bông và con gái là Thái Kim Yến đến UBND phường 6 để đề nghị được nhận tiền.



Tại đây, mặc dù chính quyền địa phương giải thích cả hai không thuộc trường hợp được nhận tiền trợ cấp theo quy định nhưng bà Bông và con gái cho rằng mình bị o ép nên la hét, dùng điện thoại quay phim. Khi cảnh sát khu vực đến khuyên can, yêu cầu giữ trật tự thì cả hai không chấp hành mà còn hung hăng kéo áo, nắm tóc… làm cảnh sát bị thương và hỏng bảng tên.

Ngay sau đó, hai mẹ con bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, tại trụ sở công an, mẹ con bà Bông tiếp tục không hợp tác.

Sau một tuần điều tra, phân tích các dữ liệu trích xuất từ camera, công an đã xác định cả hai phạm tội như trên nên đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Phát hiện cha và con trai 5 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ ở ngôi nhà đóng kín cửa

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 21/10, một lãnh đạo huyện Minh Long (Quảng Ngãi) cho biết, Công an huyện này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 cha con chết trong căn nhà khoá kín cửa.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Đ.V.R. (29 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Minh Long) và con trai 5 tuổi.

Công an cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Nguồn: PLO)

Trước đó, anh R. và vợ là chị Đ.T.T. xảy ra mâu thuẫn, chị T. về nhà cha mẹ ruột ở. Sau nhiều lần hoà giải nhưng chị T. và anh R. vẫn quyết ly hôn.



Ngày 20/10, khi chị T. ở nhà cha mẹ ruột thì anh R. cầm dao xông vào nhà, hành hung. Anh R. khống chế, ép chị T. đồng thời đe doạ nếu chị ly hôn sẽ giết chị rồi cùng con tự tử. Quá hoảng sợ, chị T. tìm cách thoát thân rồi báo cáo lực lượng chức năng.

Đến trưa 21/10, Công an xã Thanh Anh đến nhà anh R. để tìm hiểu, giải quyết sự việc thì thấy cửa nhà đóng kín. Cùng lúc, người dân ở gần nhìn qua cửa sổ phát hiện anh R. và con trai trong tư thế treo cổ.

Ngay lập tức, người dân cùng lực lượng chức năng đưa hai cha con anh R. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.