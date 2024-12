TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người phụ nữ bị tình trẻ sát hại; dàn cảnh “vờ rơi dép” để cướp xe máy

Người phụ nữ bị tình trẻ sát hại trong đêm

Chiều 29/12, theo nguồn tin của PV, nghi phạm sát hại người phụ nữ ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: NLĐO

"Nguyễn Nhựt Minh (28 tuổi) sau khi được cơ quan chức năng và người thân vận động đã đến Công an huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ đầu thú. Bước đầu, nghi phạm khai nguyên nhân sát hại người tình là do mâu thuẫn tình cảm" - nguồn tin cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28/12, bà Dương Thị Hai (67 tuổi; ngụ xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) đang xem tivi thì nghe tiếng kêu cứu của con gái là H. (38 tuổi) trong phòng ngủ.

Ngay lập tức, bà Hai vào phòng kiểm tra thì phát hiện con gái đang nằm gục trước cửa với nhiều vết thương trên cơ thể, còn Minh đang đứng bên cạnh nên tri hô cầu cứu hàng xóm.

Lúc này, Minh đã nhanh chóng rời khỏi nhà, lên xe máy để bỏ trốn còn H. cũng tử vong sau đó.

Dàn cảnh "vờ rơi dép" để cướp xe máy

Ngày 29/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tú Kiệt (SN 2006; ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Tú Kiệt bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu, lúc 0h20 ngày 27/12, anh L.Đ.D (SN 2006, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đến Công an xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) trình báo về vụ việc bị cướp xe máy.

Trước đó, anh D. lên trang Facebook vào hội nhóm xe máy Biên Hòa gặp, giao lưu với một đối tượng tên Kiệt (không rõ lai lịch). Sau đó, Kiệt hẹn anh D. ở khu vực Suối Tiên (TP.Thủ Đức) và dùng xe máy của anh D. để chở anh D. về Gò Đen, huyện Bình Chánh xem xe Vario của đối tượng.

Trên đường đi, người này giả vờ làm rơi dép rồi xuống nhặt. Khi đến Quốc lộ 1, xã Bình Chánh thì Kiệt giả vờ làm rơi dép lần 2 nên nhờ anh D. nhặt giúp.

Khi anh D. vừa xuống xe, đối tượng tăng ga, chạy xe về hướng tỉnh Long An. Biết mình sập bẫy kẻ gian, sau đó anh D. đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin tố giác của anh D., lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh truy tìm kẻ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/12, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt và thu hồi tài sản phạm tội mà có.

Ngoài vụ việc trên, Kiệt còn khai nhận đã thực hiện thêm một vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nhóm đối tượng sản xuất giá đỗ ủ hoạt chất cấm khai gì tại Cơ quan điều tra?

Ngày 29/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sản xuất và bán gần 3.000 tấn giá đỗ ủ hoạt chất cấm 6-Benzylaminopurine bán ra thị trường. Tại Cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng là chủ của 6 cơ sở sản xuất giá đỗ đều thừa nhận, dù biết hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm, gây nguy hại đến sức khoẻ con người nhưng vì lợi nhuận và yêu cầu của thị trường nên vẫn sử dụng để ủ giá đỗ.

Đối tượng Lâm Văn Đạo (SN 1990, trú tại buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, chủ Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo) khai nhận, cơ sở sản xuất giá đỗ của Đạo bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2020. Để học hỏi cách làm giá đỗ, Đạo thường xuyên lên mạng xã hội, tham gia vào các nhóm kín để bàn chuyện làm ăn cùng với những người cùng nghề.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Lâm Văn Đạo. Nguồn: CAND

Sau khi tham gia vào nhóm hội kín như: “Hội giá đỗ Miền Nam” và “Hội làm giá đỗ”, Đạo được những người trong nhóm chỉ cho cách dùng hoạt chất 6-Benzylaminopurine mà nhóm này gọi là “nước kẹo” để ủ giá đỗ dù bản thân biết rất rõ chất này không tốt cho sức khoẻ người sử dụng. “Để có được “nước kẹo” này, tôi phải đặt hàng mua của một người tại TP.HCM. Đây là chất được dân làm giá đỗ gọi nôm na là thuốc diệt rễ để cây giá ít ra rễ nhưng lại cho thân mập mạp, nhìn đẹp mắt. Do thị trường cạnh tranh nên tôi mới dùng đến chất này”, Đạo khai nhận.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Đạo bắt đầu nhập hàng cho siêu thị Bách Hóa Xanh trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị công an bắt giữ. Để giá đỗ vào được cửa hàng, Đạo đã cho in bao bì, tem mác, có ghi hạn sử dụng và đóng gói chuyển vào Bách Hóa Xanh. Trên bao bì giá đỗ này, Đạo dán lên những nhãn mác có tên gọi rất kêu như: “Vì sức khỏe của mọi người”, “Không hóa chất”, “Không chất kích thích”, “Không chất bảo quản”...

“Trung bình mỗi ngày bán cho Bách Hoá Xanh khoảng 300 đến 350kg giá đỗ”, Đạo khai với công an và cho biết, cả 2 cơ sở sản xuất giá đỗ của mình đều có dùng “nước kẹo” để ngâm ủ.

Cơ quan điều tra tiến hành đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng là chủ các cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hoạt chất cấm. Nguồn: CAND

Đối tượng Vũ Duy Tư (SN 1991, trú tại phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) khai nhận: Khi mới bắt đầu làm giá đỗ, Tư đã được một người quen hướng dẫn chỉ cách mua “nước kẹo” và mua các đồ nghề để làm. Khi thành thạo hơn, Tư tự lên mạng xã hội và đặt mua “nước kẹo” ở TP.HCM, mỗi lần mua từ 2 đến 5 thùng về dùng dần.

“Trung bình mỗi ngày, cơ sở tôi bán ra thị trường khoảng 2,2 tấn giá đỗ, chủ yếu bỏ cho chợ đầu mối Tân Hoà, TP.Buôn Ma Thuôt”, Tư khai nhận.

Như đã thông tin, ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng Lâm Văn Đạo (SN 1990), Vũ Duy Tư (SN 1991), Nguyễn Văn Quynh (SN 1973) và Nguyễn Văn Hảo (SN 1988, tất cả cùng trú tại TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Bao bì, nhãn mác đóng gói sản phẩm giá đỗ của cơ sở Lâm Văn Đạo được bày bán trên hệ thống siêu thị Bách Hoá Xanh. Nguồn: CAND

Sau thời gian củng cố chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Trong đó, có 2 cơ sở của đối tượng Lâm Văn Đạo, 2 cơ sở của đối tượng Vũ Duy Tư, 1 cơ sở của Nguyễn Văn Quynh và 1 cơ sở của Nguyễn Văn Hảo.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, thu giữ 20.357kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ 37 can nhựa với 135 lít hoạt chất cấm trên. Nếu không bị phát hiện, với 135 lít dung dịch này, các đối tượng sẽ sản xuất và đưa ra thị trưởng khoảng 675 tấn giá thành phẩm với giá bán khoảng 18,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trung bình mỗi năm đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ủ hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Hoạt chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Khi hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh, còn ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong.

Chủ nhà hàng ở quận trung tâm TP.HCM bị nhóm khách Hàn Quốc đánh tử vong

Tối 29/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, Công an quận 1 (TP.HCM) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra vụ một chủ nhà hàng người Hàn Quốc bị đánh tử vong ở quận 1.

Hình ảnh trong clip vụ án lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: SGGP

Trước đó, rạng sáng 28/12, nhóm 3 người Hàn Quốc vào vui chơi ở một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Quá trình này, nhóm khách xảy ra mâu thuẫn với nam nhân viên của quán.

Sau đó, nhóm khách Hàn Quốc được cho là dùng hung khí tấn công nam nhân viên. Thấy vậy, chủ quán (cũng là người Hàn Quốc) tìm cách can ngăn và bị nhóm khách tấn công.

Vụ việc khiến chủ quán cùng nhân viên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Riêng chủ quán do vết thương nặng đã tử vong.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Kết quả bước đầu, người tử vong là A. (sinh năm 1984). Qua truy xét, công an đã đưa một số người có liên quan về trụ sở làm việc.

Triệt phá đường dây cho vay lãi suất “cắt cổ” lên đến gần 700%/năm

Sáng 29/12, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Với thủ đoạn, lập tài khoản fanpage chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook, khi người dân có nhu cầu sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng thì sẽ được vay tiền trả góp theo ngày.

Hai đối tượng Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ 452%/năm – 695%/năm. Trong ảnh: 2 đối tượng tại Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Từ đầu tháng 8/2024 đến ngày 15/12, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân ở địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Tổng số tiền cho vay lên đến gần 1,7 tỷ đồng với hình thức trả góp theo ngày, số tiền cho vay dao động từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng và mức lãi suất từ 452%/năm – 695%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 457 triệu đồng.

Tương tự, với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Duy Nam (SN 1989), trú tại thành phố Hà Nội và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Với thủ đoạn in card vist in nội dung "Cho vay trả góp" rồi phát cho người dân và khi người dân có nhu cầu vay tiền, các đối tượng cùng sử dụng cách thức của nhóm trên.

Đối tượng Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu cho vay với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm. Trong ảnh: Các đối tượng tại Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 11 đến ngày 17/12, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn thành phố Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng.

Hai vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.

Đồng thời, Công an thành phố Gia Nghĩa cũng kêu gọi, những ai là nạn nhân của 2 vụ án như trên liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy để được phối hợp giải quyết.