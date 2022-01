TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhà hảo tâm thông tin về "Tịnh thất Bồng Lai"; chiếm đoạt tiền từ thiện của bé 4 tháng tuổi

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ủng hộ tiền và khuyên “quay đầu”, nhà hảo tâm bị tấn công dữ dội

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Nguyễn Trường Giang (34 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) là nhà hảo tâm quyên góp và ủng hộ cho Tịnh thất Bồng Lai số tiền 11.000 USD.

Hiện, ông Giang đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Long An trước khi ông Lê Tùng Vân - người lập ra tịnh thất bị khởi tố vì liên quan đến các tội danh loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ông Lê Thanh Nhất Nguyên (bên phải) đã có hành vi livestream với những lời lẽ thiếu văn minh với ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Giang cho biết, năm 2020, thông qua một số bạn bè, ông biết tới Tịnh thất Bồng Lai - nơi đang nuôi dưỡng các bé mồ côi. Trong 2 tháng (tháng 1 và tháng 2/2021) ông Giang đã vào đây 3 lần để gặp mặt các thầy, các cô cũng như các bé trong tịnh thất.

Thêm vào đó, khi xem các clip đăng tải trên kênh của 5 chú tiểu, thấy tịnh thất đã cho cô bé Diễm My 40 triệu đồng, ông Giang cảm thấy nơi này khá tốt, có lòng nhân đạo... nên đã vận động anh em, bạn bè để hỗ trợ.

Thời điểm này, có một người quen bên Mỹ đã gửi về 5.000 USD để ông Giang trao cho Tịnh thất Bồng Lai.

Sau lần đó, dịp gần Tết Nguyên đán 2021, Tịnh thất Bồng Lai tổ chức chương trình "Thiền am by night", là show Tết để cho các bé biểu diễn, ca hát... nên Nhất Nguyên đã chủ động nhắn cho ông Giang để chia sẻ về việc thiếu thốn kinh phí thực hiện cũng như gặp khó khăn trong cuộc sống.

Lúc này, ông Giang tiếp tục kêu gọi, vận động tài trợ được 6.000 USD cho Tịnh thất Bồng Lai. Theo ông Giang, số tiền này được cho mỗi cô trong tịnh thất là 100 USD, còn lại thì trao cho ông Lê Tùng Vân để nuôi dưỡng các bé.

Ngoài số tiền kể trên, ông Giang nói: "Tôi còn dùng tiền cá nhân của mình ủng hộ thêm cho Tịnh thất Bồng Lai, cụ thể vài ba triệu khi đến đây".

Sau vài lần ghé thăm và trao tiền, ông Giang nhận thấy Tịnh thất Bồng Lai hoạt động sai trái, không đúng chuẩn mực, quy tắc của nhà Phật nên đã có lời khuyên nhủ, với ý tốt là mong mọi người quay đầu, trở lại đúng quy củ của Phật giáo.

Điều khiến ông Giang quá đỗi thất vọng là ngay sau đó, Tịnh thất Bồng Lai lập tức trở mặt, tấn công ông Giang dữ dội trên mạng xã hội.

"Họ đã cắt ghép một đoạn clip và tung lên các kênh YouTube của Tịnh thất Bồng Lai, kết tội tôi là kẻ phản bội, nhận 100 triệu đồng từ bố mẹ cô bé Diễm My (gia đình đi tìm con gái nhiều ngày qua) rồi vào tịnh thất để do thám, tìm hiểu. Đồng thời, liên tục trong một thời gian, nhiều kênh YouTube của tịnh thất nói tôi là kẻ phản phúc..." - ông Giang chia sẻ.

Tiếp đó, ngoài những vụ "tấn công" kể trên, trong Tịnh thất Bồng Lai có ông Lê Thanh Nhất Nguyên liên tiếp thực hiện livestream trên mạng xã hội nhằm đả kích ông Giang bằng những lời lẽ thiếu văn minh.

Ngoài ra, theo tiết lộ của ông Giang, khi khuyên người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai nên đi giám định ADN độc lập để chứng minh những "lời đồn thổi" về việc quan hệ loạn luân trong tịnh thất là sai, ông Lê Tùng Vân đã khẳng định với ông Giang rằng ông Vân "không có khả năng làm chuyện đó" vì ông bị yếu sinh lý. Thậm chí, ông Vân còn không ngần ngại kéo quần để cho ông Giang xem.

Cũng theo ông Giang, hiện đang có nhiều người đến đây để ủng hộ, trao tặng tiền cho Tịnh thất Bồng Lai. Hiện ông Giang và những người nói trên đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Long An.

"Công an tỉnh Long An đã thụ lý hồ sơ tố cáo của tôi và những người khác đồng thời tôi đã nhiều lần được mời lên làm việc với họ. Hiện tôi vẫn đang chờ phản hồi từ phía Công an tỉnh này", ông Giang cho hay.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tiền từ thiện của cháu bé 4 tháng tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/1, theo lãnh đạo Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông), đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Bích Hải (35 tuổi) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Hải là nhân viên hợp đồng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.



Ngày 1/8/2021, một nhóm từ thiện chuyển cho Hải khoảng 18 triệu đồng để trao cho cháu bé 4 tháng tuổi đang điều trị bệnh suy hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ảnh minh hoạ.

Khi nhận số tiền, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó, đối tượng quay phim, chụp ảnh rồi gửi cho nhóm từ thiện đăng lên các trang mạng xã hội báo cáo với các nhà hảo tâm về việc đã trao tiền từ thiện cho cháu bé.

Tuy nhiên, trên thực tế sau khi quay phim, chụp ảnh, Hải đã lấy lại số tiền.

Công an TP.Gia Nghĩa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xét xử vụ SADECO: Bị cáo Tất Thành Cang khai báo mâu thuẫn, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Tất Thành Cang và 19 đồng phạm. Tại phiên tòa chiều nay đại diện VKS đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Tất Thành Cang là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa chiều nay, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã phát biểu đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư. Trong đó, đáng chú ý là đối đáp lại nội dung luật sư cho rằng bị cáo Cang không phạm tội.

Đối đáp với luật sư bào chữa cho bị cáo Cang tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng, luật sư bào chữa có sự mâu thuẫn. Cụ thể, luật sư cho rằng, bị cáo Cang không phải là chủ thể của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, mà chủ thể là Văn phòng Thành ủy. Nhưng cũng chính luật sư cho rằng, bị cáo Cang là người phụ trách Văn phòng Thành ủy lúc bấy giờ.

Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân TP.HCM cho rằng bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) có nhiều lời khai mâu thuẫn không đồng nhất. Ảnh: Chinh Hoàng

Thứ 2, luật sư cho rằng, bị cáo Cang không có quyền quyết định việc chuyển nhượng cổ phần vì không phải là chủ sở hữu tài sản Nhà nước ở Đảng bộ TP. Tuy nhiên, cũng chính luật sư lại cho rằng, bị cáo Cang đã chỉ đạo việc thu hồi việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần, tránh gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Diễn biến trước đó, trong phần khai trước tòa, bị cáo Tề Trí Dũng cũng cho rằng, bị cáo Tất Thành Cang không chỉ đạo mà chỉ mở lời với ông là tạo điều kiện cho Nguyễn Kim trở thành cổ đông chiến lược. Tại tòa, bị cáo Cang đã phủ nhận điều này và nói: "Bị cáo Tề Trí Dũng khai không đúng sự thật".

Tranh luận về vai trò của bị cáo Cang trong vụ án, theo đại diện VKS, sau khi bị cáo Cang ký bút phê "đồng ý" vào tờ trình 1148 chấp thuận chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần SADECO với giá 40.000/cổ phần cho cổ đông chiến lược, Văn phòng Thành ủy đã ban hành thông báo 495 cụ thể hóa tờ trình 1148 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang lúc bấy giờ.

Từ đó, việc chuyển nhượng cổ phần của SADECO được hoàn thành, gây thiệt hại cho SADECO 1.103 tỷ đồng. Trong đó, tài sản Nhà nước bị thất thoát là hơn 669 tỷ đồng, bao gồm vốn của UBND TPHCM là hơn 485 tỷ đồng, tương đương 44%; vốn của Thành ủy TPHCM là hơn 184 tỷ đồng, tương đương 16,7%.

VKS cũng đã hỏi rõ bị cáo Tất Thành Cang là có làm rõ, có yêu cầu Văn phòng Thành ủy báo cáo hoặc cung cấp tài liệu về việc một cổ đông cụ thể là ai, có thực hiện việc đấu giá công khai hay không?

Bị cáo Cang trả lời: "Tôi không yêu cầu bổ sung tài liệu, cũng không yêu cầu báo cáo bổ sung gì thêm, do vậy, mặc nhiên được hiểu là tôi biết và đã quyết định nên tôi phải chịu trách nhiệm đối với việc quyết định của mình".

Tại toà, VKS cho rằng, lời khai của bị cáo Dũng là nhất quán, phù hợp với quá trình, diễn biến của hành vi phạm tội. Bị cáo Cang là người định hướng việc lựa chọn Công ty Nguyễn Kim, để bị cáo Dũng cùng các đồng phạm thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.

"Thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, bị cáo Cang đang có vai trò pháp lý đặc biệt, có quyền lực rất lớn. Vì đó là lúc giao thời khi Thành ủy TP.HCM chưa có Bí thư. Như vậy có thể thấy, mặc dù là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhưng thực tế bị cáo Cang đảm nhiệm vai trò của Thường trực Thành ủy" - đại diện VKS nhấn mạnh.

Theo đó, VKS lập luận dù bị cáo Cang phủ nhận có quan hệ với Nguyễn Kim, phủ nhận lời khai của bị cáo Dũng nhưng lời khai của bị cáo Dũng là có căn cứ. Thực tế là xuyên suốt quá trình chuyển nhượng cổ phần tại SADECO, chỉ có duy nhất Công ty Nguyễn Kim được tiếp xúc, làm việc, và cuối cùng là đã ký hợp đồng chuyển nhượng trót lọt cổ phần của SADECO với giá thấp mà không có bất kỳ một đơn vị nào khác…

VKS phân tích: "Dù bị cáo Dũng là Tổng Giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch Hội đồng quản trị SADECO lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tại SADECO có phần vốn góp của UBND thành phố và Văn phòng Thành ủy, nên nếu không có sự đồng ý của đại diện chủ sở hữu, chắc chắn bị cáo Dũng không thể tự mình quyết định và thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần tại SADECO cho Công ty Nguyễn Kim".

Đối đáp với VKS bị cáo Cang nói: Tôi chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình nhưng thực tế tôi đã làm trái quy trình, chỉ đạo ngược khi không phải cấp dưới tham mưu cho tôi, mà tôi đã chỉ đạo từ trước, cấp dưới đã triển khai, thực hiện đúng ý đồ của tôi mà thôi"

VKS nhấn mạnh, với điều này cho thấy vai trò xuyên suốt của bị cáo Cang với địa vị pháp lý của mình, bị cáo là người có vai trò dẫn dắt và quyết định sự việc phạm tội.

Bản thân bị cáo Cang với vai trò lãnh đạo, lại chối bỏ trách nhiệm, phủ nhận lời khai của cấp dưới. VKS đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Tất Thành Cang là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Tất Thành Cang 12 đến 14 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong khi đó, luật sư bào chữa thì cho rằng, bị cáo không phải là chủ thể của tội danh trên mà trong vụ án này chủ thể là Văn phòng Thành ủy. Đồng thời, luật sư cũng cho rằng, VKS xác định bị cáo Tất Thành Cang có vai trò đầu vụ trong việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần là không đúng sự thật khách quan.

Nhiều bảo vệ công trình dự án điện gió bị chém tại lán trại

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/1, theo nguồn tin của phóng viên, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã mời những người có liên quan lên làm việc để phục vụ điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại một công trình thuộc dự án điện gió ở xã Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu), do Công ty cổ phần Fecon thi công.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an cũng đang truy bắt 6 người bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đó, tối 5/1, một nhóm trên 10 người đã ném chai thủy tinh chứa xăng vào lán trại công trình. Khi bảo vệ mở cửa kiểm tra, nhiều người bên ngoài dùng hung khí chém bị thương 5 người, gồm: N.V.G (38 tuổi); N.V.N (32 tuổi); H.X.N (27 tuổi); L.P (26 tuổi) và O.Q.T (25 tuổi). Sau đó, các nạn nhân được những người ở cùng lán trại đưa đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 10h sáng 5/1, khi đơn vị thi công đang đóng cọc trụ móng số 6 tại công trường thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người dân xông vào chống đối, cản trở thi công. Nhóm người trên đã dùng gạch, đá, vôi… ném vào lực lượng thi công và bảo vệ. Nhiều người manh động còn dùng đá 4x6 ném thẳng vào lực lượng có mặt tại công trường.

Người dân ném đá, vôi vào lực lượng thi công và bảo vệ công trường sáng ngày 5/1. Ảnh cắt từ clip

Hậu quả đã làm anh Hà Nam N. (20 tuổi, bảo vệ công trường) bị thương nặng ở phần đầu. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi sơ cứu tại trạm y tế gần đó và được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Được biết, vào giữa tháng 12/2021, cũng tại dự án điện gió này đã xảy ra xung đột giữa người dân và đơn vị thi công, khiến một kỹ sư công trình phải vào viện cấp cứu, điều trị. Nguyên nhân chính dẫn đến xung đột là do người dân cho rằng, việc thi công đóng cọc gây thiệt hại đến diện tích nuôi tôm, cua, cá... gần công trình.

Vào tháng 12/2021, các nhà thầu và chủ đầu tư dự án điện gió tại thị xã Vĩnh Châu phản ánh đến cơ quan chức năng tình trạng một số người cản trở thi công, yêu cầu hỗ trợ, bồi thường không hợp lý.

Theo đại diện thi công tại dự án điện gió Hòa Đông 2, thời gian qua tình hình an ninh trật tự tại công trường xây dựng điện gió rất căng thẳng. Tại các vị trí dựng tuabin điện gió, người dân thường xuyên tập trung ngăn cản, không cho nhà thầu thi công với nhiều lý do khác nhau. Để đảm bảo tiến độ cam kết của nhà đầu tư và chính quyền địa phương, nhà thầu đã chi nhiều tiền để hỗ trợ người dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua công tác nắm tình hình cho thấy xuất hiện một số đối tượng có hành vi manh động, quá khích, dùng nhiều cách thức khác nhau để ngăn chặn người và phương tiện thi công công trình điện gió, nhằm đưa ra các đòi hỏi, yêu sách.

Để giải quyết sự việc, ngày 7/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai thi công.

Đến ngày 10/12/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có văn bản đôn đốc Tổ kiểm tra, giám sát dự án điện gió của tỉnh và thị xã Vĩnh Châu khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cản trở thi công các dự án điện gió trên địa bàn.

Thêm một nguyên cán bộ Công an An Giang bị bắt tạm giam liên quan đến "bà trùm" buôn lậu Mười Tường

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 6/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Rửa tiền" liên quan đến "bà trùm" buôn lậu Mười Tường (tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, SN 1969, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang về tội "Rửa tiền", theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Sang (nguyên là cán bộ công an) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường phạm tội mà có.

Cũng trong ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.