"Tịnh thất Bồng Lai" đã gia nhập showbiz và kiếm lợi như thế nào?

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" để làm rõ một số cá nhân có hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi, trong đó có ông Lê Tùng Vân và những người liên quan.



"Tịnh thất Bồng Lai" (hiện gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) không phải là cái tên xa lạ với công chúng. Nơi đây từng được biết đến là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, sau đó đưa các bé có khả năng nghệ thuật tham gia các gameshow truyền hình.

Thành công của Lê Thanh Huyền Trân

Năm 2014,"Tịnh thất Bồng Lai" lần đầu được công chúng biết tới khi cô bé 12 tuổi Lê Thanh Huyền Trân tham gia cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" và gây chú ý ngay từ vòng Giấu mặt với ca khúc nhạc Trịnh "Còn tuổi nào cho em". Hình ảnh cô bé đội mũ len nâu, mặc áo dài trắng và điệu bộ ngây thơ, nhút nhát chiếm cảm tình của đông đảo dư luận.

Trong đoạn giới thiệu, Huyền Trân nói: "Con là trẻ mồ côi, từ nhỏ con đã biết cha mẹ mình là ai. Cô Cúc chính là người đã cưu mang và yêu thương con từ lúc con cất tiếng khóc chào đời. Cô Cúc là người tu tại gia nên từ nhỏ con đã được cô kể lại những câu chuyện về Phật giáo. Từ khi còn rất nhỏ, con đã xin phép được xuống tóc giống như cô".



Quang Lê và Huyền Trân. (Ảnh: FBNV)

Dù chỉ đạt Á quân sau đó, Huyền Trân gây hiệu ứng lớn với công chúng. Ca sĩ Quang Lê từng trực tiếp đến "Tịnh thất Bồng Lai" nơi cô bé đang sống và quyết định đứng ra đỡ đầu cho Huyền Trân. Thời điểm đó, nam ca sĩ ký hợp đồng quản lý với Huyền Trân trong vòng 5 năm và cô bé tham gia các chương trình do Quang Lê tổ chức. Anh nhận xét: "Cô bé là người thông minh, có gương mặt rất sáng và ngoan ngoãn. Huyền Trân cho tôi cảm giác gì đó rất thân thuộc, cảm giác này cũng tương tự như lần đầu tiên tôi trở về nước và gặp Phương Mỹ Chi".

Tuy vậy, sau đó, cả hai vướng nhiều tranh cãi và nhanh chóng kết thúc hợp đồng. Huyền Trân cho biết, Quang Lê bắt cô đội tóc giả, thậm chí nuôi tóc thật. Điều này khiến Huyền Trân bức xúc, không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn 2 cha con.

Tái xuất tại cuộc thi Bolero

Tới năm 2017, "Tịnh thất Bồng Lai" tái xuất với 2 thí sinh nhận là "tu sĩ" Hoàn Nguyên (SN 1990) và Nhất Nguyên (SN 1991) tham gia cuộc thi hát Bolero "Tuyệt đỉnh song ca" của đài Vĩnh Long, cũng với các ca khúc nhạc Trịnh.



Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên tham gia "Tuyệt đỉnh song ca". (Ảnh: NSXCC)

Trên sóng truyền hình, hai thí sinh cho biết, họ là trẻ mồ côi được ông Lê Tùng Vân nuôi dưỡng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hai thí sinh này tự rút lui khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe.

Trong gameshow, việc ban tổ chức giới thiệu Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên là 2 "nhà sư triệu view" và tham gia thi thố, tranh giải đã khiến nhiều khán giả phản ứng. Họ cho rằng, điều này không đúng với khuôn phép của những người tu hành.

Sau khi thông tin được đăng tải, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An lên tiếng khẳng định hai thí sinh đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa. Đơn vị sản xuất chương trình đã lên tiếng đính chính sau đó rằng hai thí sinh này không phải nhà sư, mà chỉ là những người tu hành tại gia.

Nhóm 5 chú tiểu và cuộc tấn công vào Youtube

"Tịnh thất Bồng Lai" giành được thành công vang dội vào năm 2019, với sự xuất hiện của nhóm "5 chú tiểu" tại chương trình "Thách thức danh hài. 5 em bé gồm Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm lại một lần nữa tự giới thiệu là trẻ mồ côi, tới chương trình với những tiểu phẩm hài hước nhằm mang lại niềm vui cho khán giả.

5 chú tiểu của "Tịnh thất Bồng Lai" tại chương trình "Thách thức danh hài". (Ảnh: NSXCC)

Kết thúc gameshow, 5 chú tiểu đã giành được giải quán quân với phần thưởng 100 triệu đồng cùng món quà 50 triệu đồng từ 2 giám khảo Trường Giang, Trấn Thành. Phát biểu trong chương trình, Trấn Thành chia sẻ: “Người ta bỏ rơi các bạn ấy thì ông trời tặng lại các bạn ấy một món quà tuyệt vời không phải ai cũng có được. Đó là nguồn năng lượng sống tích cực, vô tư và lạc quan. Điều đó thật kì diệu vì đã xuất hiện tại chương trình “Thách thức danh hài” của chúng ta”.

Sau khi tham gia chương trình, cuộc sống và hình ảnh của các bé được khán giả quan tâm, yêu mến. Kênh YouTube riêng của 5 bé có tên "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" đạt được 2 triệu người đăng ký với tổng lượt xem lên đến 833 triệu lượt… Hiện tại, có tới 906 video được sản xuất, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ.

Cũng bởi việc xuất hiện trong các gameshow, "Tịnh thất Bồng Lai" nhận được nhiều sự chú ý, là địa điểm lui tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện. Không ít khán giả cho rằng, chính sự dễ dãi của những người làm gameshow đã phần nào tiếp tay cho những sai phạm của tổ chức này...