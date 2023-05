Kinh hoàng nhóm đối tượng dùng hung khí đánh một thiếu niên tới dập não, hôn mê

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/5, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang truy bắt những người liên quan vụ dùng hung khí đánh một thiếu niên tới chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết não, hôn mê... ngay giữa trung tâm Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, 12h10 ngày 15/5, nhận tin báo tại khu vực bờ hồ Thạc Gián có nhóm đối tượng đánh nhau gây thương tích, lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an phường Thạc Gián khẩn trương có mặt tại hiện trường.



Tại hiện trường (trước số nhà 1 đường Tản Đà), Nguyễn Ngọc Đ. (16 tuổi, tạm trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị thương nặng, được lực lượng công an chuyển đi cấp cứu.

Đ. được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết não, vết thương vùng chẩm 3cm, trong tình trạng hôn mê.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, trưa 15/5, Đ. cùng bạn là Nguyễn Đức Hồng P. (16 tuổi, trú quận Hải Châu) trên đường đi học về thì bị nhóm đối tượng đi trên 3 xe máy, dùng tuýp sắt, chai thủy tinh đuổi đánh.

Đ. chạy qua bờ hồ công viên phường Thạc Gián thì bị nhóm này đuổi kịp, đánh gây thương tích tại vùng đầu, còn P. kịp thoát.

Sau khi đánh Đ. bất tỉnh, nhóm đối tượng lên xe máy bỏ chạy về hướng Tản Đà - Hàm Nghi.

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Khôi (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), Phan Tuấn Hải (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Trần Khánh Duy (trú phường Nam Dương) và Phạm Đình Trưởng (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) có liên quan, đưa về trụ sở làm việc.

Theo khai nhận ban đầu, trước đó, Khôi và Trường đi dạo trên đường Trần Bình Trọng thì bị nhóm Đ. đuổi đánh. Vì vậy, trưa 15/5, Khôi, Hải, Duy, Trưởng rủ 4 người bạn nữa là Tín, Lê, Hiệp, Long dùng tuýp sắt, chai thủy tinh chặn đánh trả thù.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Dùng vỏ chai bia ném người thiệt mạng

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh Giết người đối với Nguyễn Tiến Đạo (SN 2001), Phạm Tâm (2003) và Lê Quốc Huy (SN 2001), cùng trú ở thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Lê Quốc Huy và Phạm Tâm. Nguồn: CAND

Trước đó, vào chiều 3/5, Trần Phước Nguyên (SN 2008, trú ở thôn Trung Dõng, xã Vạn Bình), Phan Văn Phước (SN 2006, trú ở thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú) và Phạm Ngọc Tấn (SN 2008, trú ở tổ dân phố 7, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) rủ nhau đến đập nước Hóc Chim ở thôn Tân Phú, xã Vạn Phú để tắm. Trên đường đi, cả nhóm tình cờ gặp Ngô Minh Nghĩa (SN 2003, trú ở thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú) là người có mâu thuẫn trước đó. Dù đã né tránh chạm trán, Phước vẫn bị Nghĩa cầm mũ bảo hiểm để đánh.



Cay cú, Phước cùng 2 người bạn về nhà mình lấy hai con dao phóng lợn lùng tìm Nghĩa để trả thù nhưng không gặp, nên cả nhóm đến đập nước Hóc Chim để tắm.

Trên đường trở về nhà lúc chiều cùng ngày, Nguyên, Phước và Tấn nhìn thấy "đối thủ" khác là Trịnh Quốc Huy (SN 2009, trú ở thôn Tân Phú, xã Vạn Phước), nên cả nhóm xông vào đánh Huy gây thương tích.

Lúc này, Nguyễn Tiến Đạo đang ngồi trong quán nước gần đó nhìn thấy, cho rằng nhóm của Phước ở xóm khác đến đây lộng hành, nên rủ Lê Quốc Huy, Phạm Tâm mang theo 4 vỏ chai bia lên xe máy truy đuổi. Khi đến gần nghĩa trang Hòn Dứa ở thôn Phú Cang 1, Đạo và Huy cầm 4 vỏ chai bia ném mạnh về phía nhóm của Nguyên. Do bị tác động mạnh từ vỏ chai bia đập vào ngực và trán, Nguyên gục ngã tại hiện trường.

Sau 2 ngày được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu, nạn nhân Trần Phước Nguyên tử vong do vết thương gây lún sọ vùng trán trái, chấn thương sọ não.

Dùng băng keo bịt mắt, mũi, miệng, trói tay chân cô gái rồi cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/5, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Phan Bá Lĩnh (SN 1985, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Phan Bá Lĩnh thời điểm bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an TP.Dĩ An

Theo đó, khoảng 8h ngày 16/5, chị N.T.P đến Công an phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An trình báo về việc bị đối tượng nam (không rõ lai lịch) đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, núp dưới sào phơi đồ trước nhà rồi bất ngờ áp sát, dùng dao kề vào cổ, khống chế chị P. đưa vào nhà.

Sau đó, đối tượng dùng băng keo bịt mắt, mũi, miệng, trói tay chân của chị P. lại, cướp 1 xe SH, 1 điện thoại di động và tiền mặt khoảng 7,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Dĩ An đã phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản bị cướp.

Qua công tác xác minh ban đầu, các trinh sát nhanh chóng xác định nghi phạm tên Phan Bá Lĩnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm bắt bằng được đối tượng, chỉ sau chưa đầy 13 giờ gây án, các trinh sát đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt gọn đối tượng, di lý về Công an TP.Dĩ An để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Lĩnh thừa nhận hành vi phạm tội.

Vừa mới ra tù 4 ngày, lại chém người trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lăng (25 tuổi) và Trần Quốc Hùng (29 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



2 đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, tối 15/5, Lăng điều khiển xe máy chở Hùng đến nhà trọ thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên để thăm chị của Lăng.

Khi đến nhà trọ, do Lăng và Hùng chạy xe nhanh nên bị anh L.V.B (20 tuổi, ở cùng dãy nhà trọ) đang ngồi nhậu ở phía trước chửi.



Bực tức, Lăng vào phòng trọ của chị mình lấy cây rựa và cùng Hùng mang dao chạy bộ đến chỗ anh L.V.B chém người này bị thương tích rồi bỏ đi. Anh L.V.B được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Lăng và Hùng đem hung khí đến Công an xã Tân Lập đầu thú.

Qua làm việc được biết, Lăng vừa ra tù 4 ngày, nay lại tiếp tục phạm tội.

Giả cán bộ sở, "nữ quái" lừa xin trợ cấp hộ nghèo và mua nhà ở xã hội để chiếm đoạt tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bình (53 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2023, Trần Thị Bình giả danh là phó phòng thuộc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng, có khả năng xin được sổ trợ cấp hộ nghèo và mua nhà ở xã hội cho những người có nhu cầu.

Với mánh khoé này, nhiều người nghèo tại Đà Nẵng đã liên hệ, đưa tiền cho Bình nhờ giúp làm thủ tục mua nhà tại một số dự án nhà ở xã hội, làm sổ trợ cấp hộ nghèo, nhưng chờ mãi không có kết quả nên trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang xác định có nhiều người bị Bình lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ điều tra, Công an huyện Hòa Vang thông báo, những ai là bị hại, liên hệ điều tra viên Trần Văn Trung (Công an huyện Hòa Vang) để cung cấp thông tin.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.