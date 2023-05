TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm gây án 2 người thương vong; đâm CSGT trọng thương

Bắt nghi phạm gây án 2 người thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 9 giờ sáng nay (16/5) tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè (Lai Châu) xảy ra một vụ án mạng, làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Lường Văn Quân (SN 1989, quê quán xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và có hộ khẩu thường trú tại xã Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu).

Được biết, trước khi nghi gây ra án mạng, đối tượng Lường Văn Quân mặc quần lửng đến ngang gối, màu cam; áo khoác ngoài dài tay, tối màu. Sau khi xảy ra án mạng, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục quần lửng màu cam, áo khoác ngoài dài tay tối màu. Đối tượng điều khiển xe gắn máy WAVE RSX F1 màu đen - xanh, biển kiểm soát 25M1 – 104.53.

Sau khi án mạng xảy ra vào lúc 9 giờ sáng nay ở xã Bum Tở (huyện Mường Tè, Lai Châu), Lường Văn Quân đã tìm mọi cách trốn khỏi địa bàn hòng tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng. Ảnh: Công an Lai Châu

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã lần theo các manh mối truy tìm Lường Văn Quân. Vào lúc 9 giờ 49 phút cùng ngày, đối tượng bán xe máy tại cửa hàng xe máy Mạnh Đạt (khu 2, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè), sau đó di chuyển sang quán tạp hóa cạnh Bưu điện Mường Tè để mua lương khô.

Đến 12 giờ 15 phút, các lực ượng chức năng đã bắt được đối tượng Lường Văn Quân. Hiện nay, Công an tỉnh Lai Châu đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Sau 3 giờ truy tìm, lực lượng chức năng (Công an Lai Châu) đã tóm gọn đối tượng Lường Văn Quân khi đang trên đường lẩn trốn. Ảnh: Công an Lai Châu

Bị đo nồng độ cồn, đâm cảnh sát giao thông trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ việc đối tượng điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn dùng dao tấn công cán bộ CSGT tại Bắc Kạn tối 15/5, trung tá Phạm Văn Cường, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, tối 15/5 quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng xe mô tô mang BKS 97B1 003.57 di chuyển hướng Cao Bằng - Hà Nội, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Văn Minh.



Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Nguyễn Văn Minh tại hiện trường vụ án. Ảnh: P.C

Trung tá Phạm Văn Cường cho biết, qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được của ông Minh (SN 1954, trú tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Bắc Kạn) ở mức 0,943 miligram/lít khí thở. Tổ công tác đã đề nghị ông Minh xuất trình các giấy tờ liên quan để làm việc, ông Minh cho biết nhà ở gần nên không mang theo.

"Ông Minh viện cớ về nhà lấy giấy tờ sau đó đối tượng quay lại nơi tổ công tác đang làm việc. Lúc này thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang ngồi bàn ghi biên bản một trường hợp vi phạm khác thì đối tượng đi đến bên cạnh rồi hỏi: "Nãy mày bắt xe tao à?". Nói rồi đối tượng Minh móc dao từ túi quần ra đâm thiếu tá Kiệm. Bị tấn công, đồng chí Kiệm hô hoán anh em hỗ trợ. Sau khi tấn công đồng chí Kiệm, đối tượng cầm dao khua trước mặt nhưng đã bị tổ công tác chúng tôi bao vây khống chế", trung tá Cường kể lại.

Đối tượng gây án Nguyễn Văn Minh tại hiện trường vụ án. Ảnh: P.C

Theo trung tá Phạm Văn Cường, trước khi gây án, đối tượng Minh không hề to tiếng hay có biểu hiện chống đối nên anh em vẫn làm việc bình thường mà không có sự phòng bị.

Cũng theo ông Cường, hung khí gây án là dao gọt hoa quả dài 10cm, rộng 2,5cm được đối tượng mua tại một cửa hàng tạp hóa cách hiện trường gây án chừng 100m.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 15/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua tổ 13, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, một cán bộ của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã bất ngờ bị một đối tượng dùng dao tấn công phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 đã tiến hành kiểm tra đối với lái xe mô tô là Nguyễn Văn Minh (SN 1954, trú tại tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Qua kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Văn Minh vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện và lập biên bản theo quy định. Đối tượng Minh rời hiện trường, sau đó quay lại bất ngờ tấn công tổ công tác khiến một cán bộ CSGT bị thương nặng. Đối tượng Minh đã bị lực lượng công an không chế ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hai cựu công an TP.HCM tham gia cướp tiền ảo lãnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (16/5), TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ dàn cảnh để cướp tiền ảo vào tháng 5/2020 trên đường cao tốc Dầu Giây – TP.HCM. Phiên tòa bước vào phần tuyên án.

Chủ mưu vụ án, bị cáo Hồ Ngọc Tài bị HĐXX tuyên phạt án tù chung thân. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo đại diện VKS, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, VKS nhận thấy đủ cơ sở khẳng định bị cáo Hồ Ngọc Tài (34 tuổi, ngụ Đà Nẵng) là chủ mưu, lôi kéo các đồng phạm tham gia cướp tiền ảo Bitcoin, quy đổi ra tiền Việt là 37 tỷ đồng.



HĐXX quyết định tuyên phạt Hồ Ngọc Tài chủ mưu vụ án tù chung thân. Cùng bị đề nghị tù chung thân là bị cáo Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, tài xế Grab). Theo HĐXX, bị cáo Hoàng cùng bị cáo Tài bàn bạc, lên kế hoạch lôi kéo các bị cáo khác tham gia vụ cướp.

Xét xử các bị cáo trong vụ án dàn cảnh cướp tiền ảo trên cao tốc Dầu Giây - TPHCM vào tháng 5/2020. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo VKS, sau khi nhận kết luận điều tra, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, từng công tác tại Công an phường 5, quận 5, TP.HCM) kêu oan. Tại phiên tòa chiều 10/5, bị cáo Tuấn nhận tội, thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Bị cáo Tuấn được trả 50 triệu đồng và bị cáo đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (cựu công an công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM), là người tư vấn tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một số bị cáo đi xe ô tô va chạm với xe của bị hại. Bị cáo Dũng đã nhận 412 triệu đồng. Gia đình bị cáo Dũng đã nộp khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền này. HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 17 năm tù. Các bị cáo còn lại, bị HĐXX tuyên phạt từ 9-19 năm tù. Tất cả các bị cáo cùng phạm tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Tài và Hoàng đã rủ rê, lôi kéo 14 người (đang là bị cáo trong vụ án này) lập kế hoạch uy hiếp, đe dọa và chiếm đoạt tiền điện tử của anh Lê Đức Nguyên (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức).

Ngày 17/5/2020, tại khu vực đầu đường cao tốc Dầu Giây - TP.HCM, Tài và Hoàng cùng đồng bọn sử dụng xe ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn xe ô tô của anh Nguyên lại tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa anh Nguyên và vợ con, chiếm đoạt số tiền điện tử là 2.030.712.345 TRX, 19.33 triệu BTT và 0.158 BTC, rồi bán 93 Bitcoin được tổng số tiền là 18,8 tỷ đồng.

Số tiền điện tử cướp được còn lại tương đương 75 Bitcoin, Tài đưa lên sàn Tourque, quá trình điều tra, Tài khai không nhớ mật khẩu nên chưa thu hồi được. Thời điểm ngày 17/5/2020, số tiền điện tử của anh Nguyên bị chiếm đoạt quy đổi được 168 Bitcoin, tương đương 37 tỷ đồng và trị giá 3 điện thoại di động, 1 camera hành trình gắn trên xe Lexus, theo kết quá định giá là 45 triệu đồng. Tổng số tài sản mà Tài và Hoàng cùng đồng bọn cướp được là 37,186 tỷ đồng.

Vợ mang bầu 7 tháng "tố" bị chồng bạo hành dã man

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/5, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin người vợ mang bầu 7 tháng "tố" bị chồng bạo hành tại xã Kim Xuyên.



Trước đó mấy ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video có tiêu đề "Hồng nhan bạc mệnh. Chị gái mang bầu hơn 7 tháng với những vết sẹo khắp người chỉ vì chọn nhầm người chồng quá tệ bạc..." đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và dư luận xã hội.

Trong video, người phụ nữ có mái tóc cắt ngắn, gương mặt xinh xắn tuy nhiên trên mặt lại có nhiều vết bầm tím tên là G., 38 tuổi (quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đã "tố" bị chồng tên T.V.L. ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bạo hành khi đang mang thai.

Chị G. với gương mặt nhiều vết bầm tím kể lại vụ việc bị chồng bạo hành. (Ảnh cắt từ clip)

Theo chị G. kể, chị quen anh T.V.L. (quê ở Hải Dương) qua một người bạn. Sau thời gian tìm hiểu, chị đã đi đăng ký kết hôn với anh T.V.L nhưng không tổ chức đám cưới. Sau đó, hai vợ chồng chị G. về quê chồng ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương sinh sống.

Hiện, hai vợ chồng chị đã có 1 con trai tuổi rưỡi hiện đang sống cùng bà nội. Còn bản thân chị đang mang bầu con thứ 2 được 7 tháng rưỡi. Trong quá trình sinh sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, khoảng 1 năm trở lại đây, chị G. thường xuyên bị chồng đánh đập.

Chị G. cho biết, nguyên nhân chị bị chồng đánh, xuất phát từ việc chồng bắt gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị. Nếu không vay được tiền chị sẽ bị chồng đánh bằng nhiều vật khác nhau như: Móc treo quần áo bằng nhôm uốn thẳng, dây nồi cơm điện, dây thắt lưng khiến khắp người bị nhiều vết thương, vết sẹo, vết bầm dập, thâm tím ở mặt, lưng, vai, chân... Thậm chí, chị G. còn từng bị chồng cạo đầu. Đáng chú ý, chồng chị G. thất nghiệp, không có việc làm, nghiện chơi game nên anh ta bắt chị G. vay tiền để dùng tiền đó vào việc chơi game.

Chị G. cũng thông tin, khi công an đến nhà tìm hiểu sự việc, chị không dám nói vì sợ khi nói ra, chồng sẽ cho người về tận nhà bố mẹ đẻ (Kiên Giang) đe dọa người thân, em gái.

Chị G. đã từng bị chồng cạo đầu vì không vay được tiền. (Ảnh cắt từ clip)

Chị G. thoát khỏi người chồng vũ phu trong tối 10/5, khi hai vợ chồng G. đi máy bay từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP.HCM với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị G. tìm cách trốn về quê nhà ở Kiên Giang, còn anh L. quay trở lại Hải Dương.

Chính quyền xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành xác nhận, người phụ nữ trong clip tố chồng bạo hành, tác động vật lý là người Kiên Giang lấy chồng ở thôn Quỳnh Khê 2, thuộc xã Kim Xuyên. Hai vợ chồng có đăng ký kết hôn vào tháng 4/2021. Hiện người phụ nữ này không có mặt tại địa phương.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, khi xem clip thấy khá bất ngờ, vì từ trước đến nay chỉ thấy vợ chồng anh L., chị G. to tiếng, chứ không thấy vợ chồng đánh nhau. Tuy nhiên, địa phương cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin phản ánh, đơn từ của chị G., cũng như người thân của chị.

Để vụ việc được sáng tỏ, vị lãnh đạo địa phương cũng đề nghị chị G. về địa phương và có đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Tìm hiểu, được biết Công an xã Kim Xuyên đã vào cuộc xác minh, tìm hiểu và làm việc với anh L., bố mẹ anh L. cũng như nắm thông tin hàng xóm, người dân địa phương. Hiện, Công an xã đã tìm cách liên lạc với chị G. và đề nghị người phụ nữ này làm đơn trình báo với cơ quan công an.

Khởi tố cô gái đâm 3 người thương vong tại đám cưới

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Bích (SN 1996, trú xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) về hành vi giết người.

Hồ Thị Bích tại Công an huyện Phúc Thọ. Nguồn: ANTĐ

Trước đó, khoảng 12h ngày 9/5, tại đám cưới ở xã Hiệp Thuận, N.N.L (SN 2007, trú tại huyện Phúc Thọ) thuộc bên nhà gái va chạm với nhóm thanh niên nhà trai.



Khi nhà trai đón dâu ở nhà gái về thôn 13, xã Phụng Thượng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, L bị 1 thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt.

Lúc này, Nguyễn Khai Vũ (SN 2004, trú xã Hiệp Lộc 2) vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L ra thì bị Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2003, trú thôn 10 Phụng Thượng); Đỗ Văn Năng (SN 2007, trú thôn 13 Phụng Thượng); Khuất Văn Phúc (SN 2002, trú thôn 3 - Phụng Thượng, cùng ở huyện Phúc Thọ) và một nhóm thanh niên lao vào đánh.

Thấy vậy, Hồ Thị Bích là em họ của Nguyễn Khai Vũ đã dùng dao gấp đâm Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Văn Năng, Khuất Văn Phúc. Hậu quả làm Hùng tử vong tại bệnh viện, Năng bị thương vùng thắt lưng, Phúc bị chấn thương bụng kín, rách gan, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện các biện pháp điều tra, bắt giữ Bích và đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.