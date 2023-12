Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

Liên quan vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh xảy ra vào tối 30/11 vừa qua, sáng 8/12, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lại Thế Việt (SN 2002, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Lại Thế Việt - một trong hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh vào tối 30/11 vừa qua đã bị Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 30/11, Việt và Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ phường 4, TP.Trà Vinh) mang 2 khẩu súng đi trên xe máy tìm nơi để cướp tài sản.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi đến tiệm vàng Mỹ Trang 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Quang nổ súng vào người bà L.T.P. (chủ tiệm vàng) làm bà P. bị thương.

Sau đó Quang dùng vật cứng đập bể tủ kính cướp hơn 80 chỉ vàng 18K rồi cả hai lên xe tẩu thoát.

Trên đường bỏ trốn, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe về TP.HCM. Còn Quang chạy xe máy tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên. Khi đến địa phận xã Bình Phú, huyện Càng Long, Quang thấy tổ công tác của Công an huyện Càng Long nên nổ súng bắn và bỏ chạy với tốc độ cao, té và thiệt mạng tại chỗ.

Công an xác định Việt có liên quan trực tiếp đến vụ cướp nên tiến hành bắt giữ khi Việt đang tẩu thoát ở tỉnh Tiền Giang.

Cảnh sát đã thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn chì, một xe máy cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Số vàng mà 2 đối tượng cướp đã được Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Liên quan đến vụ việc trên, hôm nay (8/12), Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn đã trao hoa chúc mừng Công an tỉnh Trà Vinh, thưởng nóng số tiền 65 triệu đồng cho 6 tập thể thuộc Công an tỉnh Trà Vinh có thành tích đặc biệt xuất sắc. Đồng thời, tặng bằng khen 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Tiền Giang và Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Riêng đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao giấy khen 16 cá nhân thuộc Công an tỉnh và 5 cá nhân là công dân có nhiều đóng góp, hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình khám phá vụ án.