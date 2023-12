Cướp tiệm game ở Vĩnh Long: Hai đối tượng tự xưng là công an, dùng súng uy hiếp các bị hại

Chiều 8/12, thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã bắt được 2 đối tượng tham gia cướp tiệm game.



Qua kiểm tra xe mô tô của 2 đối tượng cướp tiệm game, công an phát hiện 46 triệu đồng, 6 điện thoại và 1 khẩu súng tự chế. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long



Vụ việc xảy ra lúc 14 giờ 30 ngày 7/12 tại tiệm game bắn cá của ông Lê Văn Chữ, ngụ ấp Hồi Thọ, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Lúc này, 2 đối tượng tự xưng là công an và dùng súng uy hiếp 8 người trong tiệm game, yêu cầu đưa tài sản.

Đồng thời, 2 đối tượng đã khống chế con trai của ông chủ tiệm game là Lê Quốc Phong (SN 1981) đưa lên xe mô tô cùng với tài sản cướp được tẩu thoát trên tuyến đường Tỉnh 901.

Sau khi nhận được tin báo, phía công an xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn đã nhanh triển khai lực lượng, phương tiện chốt chặn trên đường Tỉnh 901 theo hướng tẩu thoát của 2 đối tượng để tiến hành truy bắt.

Đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã Xuân Hiệp đã bắt được 2 đối tượng tại ấp Hồi Xuân, Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn.

2 đối tượng nói trên là Phạm Thanh Quang (SN 1996) và Nguyễn Phạm Văn Tài (SN 1999, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Công an cũng đã đảm bảo an toàn cho anh Phong và thu giữ 1 xe mô tô 64D1-470.42 của đối tượng.



Làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng Quang và Tài đã thừa nhận thực hiện hành vi cướp tiệm game nói trên.

Qua kiểm tra cóp xe mô tô 64D1-470.42, công an phát hiện tài sản gồm 46 triệu đồng, 6 điện thoại và 1 khẩu súng tự chế. Vụ việc đang được Công an xã Xuân Hiệp phối hợp với Công an huyện Trà Ôn tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.