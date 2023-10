TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây bán dâm cho khách Hàn Quốc; đâm người trước quán bia, tử vong

Phá đường dây bán dâm cho khách Hàn Quốc ở TP.HCM, cơ sở có lắp đặt thiết bị báo động

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (Phòng PC02) vừa triệt xóa thành công một đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng PC02 phát hiện một nhóm đối tượng người Hàn Quốc tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng Luxury Business Club trên đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7 có biểu hiện hoạt động mại dâm cho người nước ngoài.

Nhóm đối tượng bị Công an TP.HCM khởi tố.

Theo điều tra, nhà hàng Luxury Business Club mở cửa hoạt động từ năm 2020, do đối tượng Son Teaheum (SN 1976, quốc tịch Hàn Quốc) làm chủ và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của cơ sở.

Tại nhà hàng có khoảng 28 phòng (4 tầng và 1 sân thượng) với khoảng 226 nhân viên, gồm: 1 giám đốc điều hành, 1 tổng quản lý người Hàn Quốc, 5 quản lý cấp dưới, 6 "má mì" Việt Nam, 3 lễ tân (thu ngân), 30 nam phục vụ, 180 nhân viên nữ phục vụ, một số nhân viên bếp và có 3 ô tô đưa đón khách.

Cơ sở kinh doanh trên có đủ hệ thống báo động gồm bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh – tivi…) khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ, 3 tài xế và xe ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến điểm mua – bán dâm.

Để thuận lợi cho việc hoạt động mại dâm, nhóm đối tượng đã móc nối với nhiều khách sạn trên địa bàn quận 7 để làm nơi mua bán dâm.

Bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và "má mì" Việt Nam về làm việc, bằng việc chào mời, quảng cáo có hoạt động mại dâm tại cơ sở, nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng.

Việc tổ chức các hoạt động mại dâm trên, chủ nhà hàng và quản lý thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Khách đến nhà hàng được quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng cho nhân viên đi "tới bến" cùng nhiều combo hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, được các cô gái trẻ phục vụ với giá hợp lý, được đảm bảo không bị cơ quan công an kiểm tra.

Nhà hàng Luxury Business Club nơi Công an TP.HCM kiểm tra.

Nhằm đối phó việc bị lực lượng chức năng theo dõi, các đối tượng không tiếp khách Việt Nam mà chỉ tổ chức cho khách Hàn Quốc vào cơ sở ăn uống, mua dâm.

Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, dùng nhiều chiêu để che đậy hành vi phạm pháp như được khách quen bão lãnh, thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm, bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới, ký hiệu rên hóa đơn tính tiền bằng các "từ lóng"...

Qua điều tra, công an xác định nhóm Son Teaheum, Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young và các quản lý người Việt Nam: Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng là nhóm cầm đầu hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài.

Một phòng hát tại nhà hàng Luxury Business Club.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, ngày 3/10, trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã chỉ đạo chia thành nhiều mũi công tác phối hợp với Công an quận 7 kiểm tra hành chính nhà hàng trên.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng móc nối với Khổng Minh Trí để đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại khách sạn The Shilla Luxury1, quận 7.

Cảnh sát tiến hành đưa các đối tượng về cơ quan công an để xác minh, làm rõ. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận 4 khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Luxury Business Club thì được quản lý môi giới mua dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng với giá 3,8 triệu đồng/khách/đêm.

Tại cơ quan công an, Son Teaheum khai nhận vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, "má mì" người Việt Nam điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận.

Đồng thời quy ước các ám hiệu để né tránh việc theo dõi của cơ quan chức năng như đánh số "0, 1, 2" vào sổ chấm công hàng ngày (tiếp viên không đi bán dâm sẽ ghi số "0", tiếp viên đi bán dâm qua đêm sẽ ghi số "1", tiếp viên đi bán dâm về liền sẽ ghi số "2"), doanh thu hàng tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 2 đối tượng Khổng Minh Trí, Son Teaheum về hành vi "chứa mại dâm".

8 đối tượng là Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng bị khởi tố tội "môi giới mại dâm".

Nam thanh niên bị đâm liên tiếp trước quán bia, tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/10, xác nhận với báo chí, ông Lưu Doãn Ơn – Chủ tịch UBND phường Quảng Tâm (TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc khiến một nam thanh niên tử vong. Hiện vẫn chưa bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc trên và lực lượng công an đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Nam thanh niên áo trắng bị đâm liên tiếp trước quán bia. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh từ camera, khi N.H.G. (SN 1987, ở phường Quảng Châu, TP.Sầm Sơn, Thanh Hoá) đang đứng chụp hình phía trước quán bia thì bất ngờ bị một đối tượng tên H. (có địa chỉ tại TX.Nghi Sơn, Thanh Hoá) đi đến đâm liên tiếp vào người.

Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện 71 Trung ương, nhưng không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá điều tra, làm rõ.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Y dược LanQ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) và Phạm Văn Cách (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Lâm) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: Bộ Công an

Hai người này được xác định có liên quan trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.



Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với 2 bị can Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cấp sai hơn 5.000 biển số xe ô tô, cựu Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cùng thuộc cấp hầu tòa

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Quận (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, Công an tỉnh An Giang cùng 4 thuộc cấp trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", đã can thiệp phần mềm cấp biển số xe, các bị cáo cấp sai 5.056 biển số xe ô tô cho bản thân, người thân và người dân có nhu cầu.

Bị cáo Nguyễn Bá Quận, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang, tại toà. Ảnh: CTV

Các bị cáo gồm: Nguyễn Bá Quận (SN 1962, nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang), Nguyễn Hữu Ân (SN 1975, nguyên phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang), Bùi Quốc Khánh (SN 1990, nguyên đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang), Võ Chí Linh (SN 1982) và Nguyễn Hoàng Em (SN 1985) nguyên là cán bộ phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Các bị cáo cùng bị truy tố về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân.

Theo cáo trạng, nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng, minh bạch cho tất cả mọi người, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã triển khai phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc, về việc cấp biển số xe bằng hình thức bấm số ngẫu nhiên, có trang bị màn hình điện tử hiển thị kết quả bấm biển số.

Để phục vụ cho công tác đăng ký, Cục CSGT Bộ Công an đã cấp cho Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang mật khẩu tài khoản để cập nhật, thao tác trên phần mềm trong quá trình đăng ký xe.

Theo đó những cán bộ này sử dụng các mật khẩu tài khoản được cấp để thực hiện các thủ tục đăng ký mới, sang tên trong và ngoài tỉnh, thu hồi cải tạo xe, xác minh trong tỉnh, cập nhật trạng thái phương tiện ô tô.

Các thuộc cấp của nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang tại toà. Ảnh: CTV

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp biển số xe ô tô cho chủ phương tiện, từ tháng 8/2012 đến 6/2021, Nguyễn Bá Quận với vai trò Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Nguyễn Hữu Ân và Bùi Quốc Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn.

Được sự giúp sức của Nguyễn Hoàng Em và Võ Chí Linh, Nguyễn Hữu Ân và Bùi Quốc Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký, quản lý xe ô tô để thực hiện việc chọn, cấp biển số xe ô tô theo ý muốn của bản thân, người thân, người quen.

Bị cáo Nguyễn Bá Quận khai nhận chỉ yêu cầu Nguyễn Hữu Ân tìm cách can thiệp lấy biển số theo ý muốn trên phần mềm đăng ký xe ô tô, mục đích để cấp cho người có yêu cầu theo ý muốn khoảng 50 biển số.

Trong đó cấp cho con ruột của Quận 8 biển số ô tô như: biển số 67A-123.45, 67C-066.66, 67A-066.60, 67A-068.69, 67C-095.99, 67B-019.99, 67A-009.80, 67A-009.52; cấp cho người thân, người quen là lãnh đạo, cán bộ sở, ban, ngành trong tỉnh nhiều biển số; cho bạn bè, những người quen có quan hệ vay mượn tiền qua lại và cấp nhiều biển số xe cho công ty TNHH Hùng Cường.

Việc làm này của bị cáo Quận là do nể nang và nhằm tạo uy tín cho bản thân để thuận lợi trong công tác hoặc việc kinh doanh của gia đình.

Đối với bị cáo Khánh thao tác cấp biển số sai quy định cho bản thân Khánh, cho người nhà, người thân, người quen, người có chức vụ nhằm thỏa mãn mong muốn sử dụng biển số đẹp của chủ phương tiện. Ngoài ra, Khánh có xin bị cáo Quận cấp 2 biển số 67A-045.67, 67C-098.99 cho bản thân và bạn.

Quang cảnh buổi xét xử. Ảnh: CTV

Tổng cộng có 5.056 biển số cấp sai quy định gồm: 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi; 881 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp sai quy định.

Quá trình điều, nhóm chủ phương tiện được hoán đổi biển số khai do có nhu cầu lấy biển số theo ý muốn nên đã gặp "cò làm biển số", cán bộ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang để chi tiền từ 1-50 triệu đồng đồng để được cấp biển số theo ý muốn; một số khác thì cho rằng được cấp biển số do có quen biết và không chi tiền.

Còn các chủ các phương tiện được cấp biển số sai quy định thì cho rằng không có việc chi tiền để được cấp biển số theo ý muốn, việc có được biển số là do tự bấm hoặc nhờ người khác đi bấm giúp...

Trên cơ sở lời khai và những chứng cứ liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Vụ án đã được tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 7 – 11/10).

Va chạm với xe tải, 2 bé trai ở Bình Phước bị xe cán tử vong thương tâm

Trưa 7/10, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cho biết Công an huyện Bù Đăng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 2 học sinh tử vong.



Khoảng 8h cùng ngày, chị Thị Môi (28 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) điều khiển xe máy chở theo 2 người con trai 9 tuổi và 5 tuổi) chạy trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Nông đi TP.HCM, khi đến đoạn gần cầu 38 thuộc thôn 5, xã Đức Liễu thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành

Cú va chạm khiến cả 3 mẹ con ngã xuống đường. 2 bé trai bị xe cán tử vong, riêng chị Thị Môi bị thương được đưa đi cấp cứu.



Công an huyện Bù Đăng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua tìm hiểu, cháu 9 tuổi đang là học sinh lớp 4 tại trường TH Nguyễn Bá Học, còn cháu 5 tuổi đang học tại trường mầm non.

Lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng đến gia đình và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình số tiền 10 triệu đồng.