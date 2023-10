Đã bắt được nghi phạm bắn 2 nữ lao công trọng thương khi quét rác trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ hai nữ lao công đang quét dọn rác trên đường vào ban đêm, bị hai đối tượng dùng súng bắn trọng thương, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được hai nghi phạm này. Theo đó, hai nghi phạm gồm: Nguyễn Đức Nga (SN 2000, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Trần Viết Đông (SN 1999, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Hai nghi phạm bắn trọng thương hai nữ lao công của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã bị bắt. Ảnh: CTV

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 1h ngày 5/10, khi đang quét dọn rác trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), chị Lê Thị Minh Khải (SN 1988) và chị Võ Thị Lưu (SN 1981) nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi bị hai thanh niên đi xe máy lạng lách, chèn ép.



Khi hai công nhân nhắc nhở thì hai thanh niên này đến gây sự, sau đó một trong hai đối tượng đã rút súng bắn về phía hai nữ công nhân, khiến cả hai bị thương, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng để cấp cứu.

Hai nghi phạm Nguyễn Đức Nga (bên phải) và Trần Viết Đông. Ảnh: CTV.

Ngay trong chiều 5/10, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho hai nữ lao công bị bắn khi đang quét dọn rác trên đường.



Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An, cùng lãnh đạo các Hội, đoàn thể đã trao tặng cho hai nữ công nhân, mỗi người 8 triệu đồng tiền mặt.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký công văn hỏa tốc yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, truy tìm kẻ gây án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tử thi bị buộc tay chân trôi trên sông

Ngày 6/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đang xác minh thông tin một thi thể trôi trên sông Tiền trong tình trạng đang phân hủy, được phát hiện ngày 22/9.

Nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới khoảng trên 25 tuổi, cởi trần, mặc quần ngắn màu đen có viền xanh.

Từ mức độ phân hủy, xác định nạn nhân đã tử vong trên một tuần.

Đặc biệt, tay trái và chân phải của tử thi bị buộc dây nhựa, khả năng là nạn nhân của một vụ án. Công an huyện Châu Thành nhận định có dấu hiệu tội phạm liên quan sự việc.

Cơ quan này đang phát thông báo, ai biết thông tin nạn nhân cung cấp đến cơ quan điều tra qua số điện thoại 0937.843.303.

Lời khai của nghi can bắt cóc bé 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng ở Long An

"Số tiền cần trả cho chủ nợ lên đến 500 triệu đồng, liên tục bị đòi nợ và không có khả năng chi trả, nên cá nhân nảy sinh ý định bắt cóc con của vợ chồng người bạn, nhằm tống tiền. Tôi đã thực hiện điều đó nhưng không thoát khỏi công an", nghi can Sơn khai.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn thú nhận từ năm 2015, Sơn đã quen biết với vợ chồng anh Tuyển (32 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An - Long An) làm nghề kinh doanh mua bán. Do cả hai đều có con cùng học chung trường mầm non ở phường 6, TP.Tân An, nên thường gặp uống cà phê vào ngày cuối tuần.

Nghi can Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) bị công an tỉnh Long An bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Dù nghề nghiệp tương đối ổn định nhưng đam mê cờ bạc, nên đầu năm 2022, Sơn sử dụng điện thoại đăng ký, mở tài khoản đánh bạc online, sau đó mở tài khoản ngân hàng để phục vụ đánh bài trực tuyến.

Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc mỗi ngày dao động 3 triệu – 4 triệu đồng.

Chơi thường xuyên thắng ít, thua nhiều với nhà cái, đối tượng buộc lòng nhiều lần phải vay, mượn tiền của bạn bè để nạp tiền vào tài khoản dùng đánh bạc. Song vận đen cứ theo đuổi, lần nào chơi cũng trắng tay, dần dần mất khả năng trả nợ.

Ba mẹ cháu L.M.C (3 tuổi) đã nhận lại tiền thu hồi của nghi can vụ bắt cóc tống tiền. Ảnh: Thiên Long

Đến ngày 1/10, con số nợ đã nhảy lên hơn 500 triệu đồng, cùng thời điểm các chủ nợ liên tục nhắn tin, điện thoại yêu cầu trả tiền theo cam kết trước đó.

Trước đó ngày 30/9, Sơn lại bị công ty cho thôi việc, nên áp lực có tiền giải quyết nợ nần căng như sợi dây đàn. Không còn ai đi vay mượn, đối tượng Sơn nảy sinh ý định bắt cóc cháu L.M. C (3 tuổi) con của vợ chồng anh Tuyển là bạn thân, nhằm tạo áp lực yêu cầu chuyển tiền chuộc có nguồn trả nợ.

Nghĩ là làm. Khoảng 15 giờ ngày 2/10, Sơn thuê ô tô du lịch 4 chỗ biển số 62A.089…của ông Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi, ngụ cùng ấp, cũng là tài xế), đến trường mầm non, đồng thời nói với cô giáo cho đón con của Sơn và con của anh Tuyển về cùng.

Cô giáo quản lý lớp đồng ý (trước đây đối tượng cũng vài lần đón con của anh Tuyển).

Công an tỉnh Long An gặp gỡ vợ chồng cùng cháu gái chúc mừng đã đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: Thiên Long

Sau khi cả 2 cháu bé lên xe ô tô, Sơn kêu tài xế chở con của Sơn về nhà, rồi tiếp tục chở Sơn và con anh Tuyển đến Thảo Cầm Viên (TP.HCM). Sơn và cháu bé xuống xe. Ông Phương chạy xe ô tô quay về nhà ở huyện xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Sơn còn yêu cầu 16 giờ ngày hôm sau (3/10) lên chỗ cũ đón về và thanh toán tiền.

Khi xe chay đi, đối tượng tiếp tục thuê taxi đến một khách sạn ở phường An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Tại đây, Sơn dùng điện thoại chụp hình cháu bé, chai thuốc trừ cỏ đã chuẩn bị từ trước, rồi gửi qua Zalo và gọi điện thoại cho anh Tuyển để đe dọa, yêu cầu phải đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc. Nếu không chuyển tiền thì sẽ uống thuốc trừ cỏ cùng cháu bé.

"Trong vòng 60 phút phải chuyển đủ số tiền qua số tài khoản ngân hàng" đối tượng yêu cầu. Vợ chồng anh Tuyển đã chuyển tiền vào tài khoản của Sơn tổng cộng 18 lần với 975 triệu đồng.

Trong thời gian này, Sơn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa và yêu cầu vợ chồng anh Tuyển phải chuyển đủ tiền mới chỉ chỗ đón cháu bé.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út khen thưởng tập thế xuất sắc trong phá án. Ảnh: Thiên Long

Có được số tiền lớn, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, nghi phạm gặp nhân viên lễ tân khách sạn trao đổi, nói người nhà bị tai nạn cần đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gấp, nhờ trông coi giùm cháu bé và được lễ tân đồng ý.

Ngay thời điểm này, đối tượng nhanh chóng đón xe ra bến xe Miền Đông mua vé xe khách lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trốn đề phòng gia đình bé báo công an.

Ngồ trên xe khách, đối tượng Sơn chuyển khoản trả vốn, lãi cho 12 người, tổng số tiền 377 triệu đồng. Xe chạy đoạn khá dài nên nghi phạm yên tâm sẽ không bị lực lượng chức năng phát hiện, và chợp mắt ngủ.

Khoảng 21 giờ 20 cùng ngày, phương tiện vừa tới thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì bị chặn lại, và đối tượng bị bắt giữ cùng một số tang vật trong túi xách.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), để điều tra làm rõ tội danh "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Công an cũng thu hồi toàn bộ số tiền 975 triệu đồng nghi phạm bắt cóc tống tiền và bàn giao cho vợ chồng anh Tuyển sáng 5/10.

Tài xế ô tô tông hàng loạt xe máy ở Vũng Tàu đã ra công an trình diện

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/10, Đội CSGT – TT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang làm việc với tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn với nhiều xe máy rồi tăng ga bỏ chạy, gây bức xúc trong dư luận.



Theo cơ quan chức năng, tài xế SN 1999, gia đình người này đã đưa tài xế đến công an trình diện sau tai nạn. Ngay trong sáng 6/10, tài xế đã được lực lượng chức năng đưa đi lấy máu để xét nghiệm.

Chiếc ô tô gây tai nạn. Ảnh: A.X

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Khuya 5/10, nam tài xế lái ô tô biển số 72A-563.15 trên đường Hạ Long, TP.Vũng Tàu theo hướng từ Bãi Trước về Bãi Sau thì xảy ra va chạm với nhiều xe máy phía trước.

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Tại hiện trường, các xe máy bị hư hỏng nằm ngổn ngang, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội CSGT – TT Công an TP.Vũng Tàu sau đó đã có mặt xử lý hiện trường, đồng thời truy xét tài xế ô tô gây tai nạn.

Người đàn ông ở Phú Thọ bị phạt hơn 22 triệu đồng vì dùng dao gây thương tích, lăng mạ, chửi bới, xúc phạm vợ, con

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/10, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình với ông Nguyễn Văn Th (61 tuổi, trú tại khu 7, xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, Phú Thọ) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình (dùng dao gây thương tích cho con trai); lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình (Lăng mạ, chửi bới, xúc phạm danh dự của vợ, con).

Ảnh minh họa.

Hành vi vi phạm của ông Th được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 52; khoản 1, điều 54 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.



Ông Nguyễn Văn Th bị phạt tổng số tiền là 22,5 triệu đồng.