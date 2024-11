Quảng Bình: Khởi tố, bắt giam nhiều trưởng Ban quản lý dự án vì liên quan tới "đại án cây xanh Công Minh"

Những người bị bắt liên quan đến việc đấu thầu trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã liên kết với Công ty TNHH Cây xanh Công Minh để thông thầu và nâng khống giá cây xanh lên cao gấp nhiều lần giá thực tế để trục lợi.

9 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 222 Bộ Luật Hình sự, gồm: Trần Văn Sự (SN 1972) - Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Tuyên Hóa; Nguyễn Hữu Kiền (SN 1971) - Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch; Dương Thanh Hải (SN 1981) - Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch; Phạm Công Giáp (SN 1971) - Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn, Trần Văn Tuyến (SN 1964) - Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Ninh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Sơn (Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Bị can Nguyễn Viết Sơn (SN 1972) - Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thủy; Nguyễn Văn Sỹ (SN 1979) - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Đồng Hới; Nguyễn Thái Sơn (SN 1975) - Trưởng bộ phận quản lý quỹ đất và bồi thường tái định cư thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Đồng Hới; Trương Công Nguyên (SN 1982) - cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Đồng Hới.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can, gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 1976, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch); Đinh Xuân Tiến (SN 1964, Giám đốc Ban QLCCTCC huyện Minh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 222, Bộ Luật hình sự.