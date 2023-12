Phá đường dây mại dâm cao cấp "khủng" ở TP.HCM

Ngày 30-12, Công an TP.HCM đã bắt Zhang Lei (SN 1975) cùng 6 người khác về tội "Môi giới mại dâm".

Zhang Lei là chủ nhà hàng Fortune (quận 5, TP.HCM), tổ chức hoạt động môi giới mại dâm núp bóng. Nhà hàng này chuyên phục vụ khách nước ngoài và có tính chất phức tạp.

Công an TP.HCM đọc lệnh bắt ông trùm đường dây mại dâm cao cấp. Nguồn: NLĐO

Giá mua bán dâm từ 5 triệu đồng/lần và 12 triệu đồng/đêm. Công an phát hiện 5 cặp nam nữ mua bán dâm tại nhiều khách sạn ở quận 5.

Từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2023, Zhang Lei đã thu lợi bất chính số tiền khá lớn, khoảng 44 tỷ đồng. Khám xét nhà riêng Zhang Lei, công an phát hiện lượng tiền mặt hơn 21,5 tỷ đồng.

Nam sinh đâm chết người ngoài cổng trường

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang) làm một người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nam sinh đâm chết người ngoài cổng trường. Nguồn: CAND

Thông tin ban đầu vụ việc nam sinh đâm chết người ngoài cổng trường: Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 2006, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) là học sinh THPT ở xã An Hữu (huyện Cái Bè). Thịnh có mâu thuẫn với một học sinh khác.

Người này đã nhờ Phạm Hữu N. (SN 2004, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đến trường đánh Thịnh.

Hơn 10h sáng 29/12, N. đến bên ngoài cổng trường tìm Thịnh để nói chuyện. Thịnh cầm dao tự chế đâm vào vùng ngực của N., khiến nạn nhân bị thương nặng và đã tử vong.

Gây án xong, Thịnh bỏ trốn. Công an huyện Cái Bè đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ án mạng.

Kết quả khám nghiệm, N. bị vết thương gây thủng tim dẫn đến tử vong.

Cơ quan công an đã bắt giữ Thịnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người thân.

Bắt Phó Vụ trưởng và Phó Chánh văn phòng Bộ Thông tin - Truyền thông

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) và Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Trọng Đường, nguyên Giám đốc VNCERT, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và ông Ngô Quang Huy, nguyên Phó Giám đốc VNCERT, Phó Chánh văn phòng Bộ TT&TT về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và ông Ngô Quang Huy, nguyên Phó Giám đốc VNCERT, Phó Chánh văn phòng Bộ TT&TT bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc Công ty AIC); Đỗ Văn Sơn (Trưởng Ban quản lý dự án 2 Công ty AIC); Nguyễn Văn Thế (Trưởng Ban KT 7 Công ty AIC); Nguyễn Vũ Cuờng (Giám đốc Công ty Khang Phát); Mai Phương Nam (Phó Giám đốc Công ty Khang Phát); Đặng Xuân Minh (Giám đốc Công ty BTC Value); Nguyễn Quốc Việt (Thẩm định viên Công ty BTC Value) cũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố cùng tội danh trên.

Theo nhà chức trách, Bộ Công an đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Kết quả xác minh cho thấy năm 2017, ông Nguyễn Trọng Đường đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với Công ty TNHH TM&DV Khang Phát (đơn vị tư vấn), Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đấu thầu.

Những vi phạm này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản Nhà nước.

Ô tô tải bất ngờ "bay" bánh trước làm thanh niên đi xe máy gãy chân, đa chấn thương

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 17 giờ 30 ngày 30/12, tài xế N.V.T (42 tuổi) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 99D-020.27 lưu thông đường tỉnh 824 hướng từ huyện Hóc Môn (TP.HCM) về huyện Đức Hòa (Long An).

Bánh ô tô tải văng khỏi xe trúng nam thanh niên làm gãy chân, đa chấn thương. Clip: Thiên Long

Khi đến ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, bánh trước ô tô tải bất ngờ văng khỏi xe, bay sang bên kia đường.

Cùng lúc, nam thanh niên chạy xe máy đi ngược chiều, bị bánh xe văng trúng mạnh vào người làm nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh.

Bánh ô tô tải văng trúng nam thanh niên đi xe máy bị chấn thương nặng, được đưa cấp cứu. Ảnh; Thiên Long

Phát hiện tai nạn, nhiều người dân đã hỗ trợ tài xế xe tải đưa thanh niên đi cấp cứu. Nạn nhân bị gãy chân, đầu đập xuống mặt đường đa chấn thương, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Gần 30 phút sau, công an xã có mặt nhanh chóng điều hòa giao thông và bảo vệ hiện trường để xử lý.

Gia đình 3 người tử vong trong hầm tàu chở dăm gỗ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/12, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc 3 người cùng gia đình tử vong trong hầm tàu chở dăm gỗ trên địa bàn TX.Quảng Yên.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30/12, tàu chở dăm gỗ mang số hiệu NĐ 2388 do anh Ninh Quang Cách (SN 1985, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) làm chủ tàu, di chuyển theo hướng từ Thái Nguyên về Hạ Long. Khi đến khu vực phao số 9 thuộc đầu tuyến sông Cái Tắt, đoạn qua địa phận xã Liên Hòa (TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), tàu chở dăm gỗ đỗ lại để sửa chữa bơm nước.

Cơ quan chức năng đưa 3 người cùng gia đình tử vong trong hầm tàu vào bờ. Ảnh: QMG

Lúc này, 3 thuyền viên trên tàu gồm anh Ninh Quang Cách (SN 1985), chị Trần Thị Mến (SN 1985) và em Ninh Mạnh Hùng (SN 2006) - là người cùng một gia đình, đều trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, xuống khoang máy để sửa chữa thì bị ngạt khí.

Phát hiện sự việc, thuyền viên Trần Mạnh Quyết (SN 1993, cùng trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) định xuống cứu 3 người trên. Tuy nhiên khi bước xuống bậc thang, anh Quyết thấy khó thở nên đã quay trở lên và gọi người giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND TX.Quảng Yên đã chỉ đạo Công an TX.Quảng Yên huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát đường thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, sử dụng mặt nạ chống độc đưa 3 nạn nhân ra khỏi hầm tàu. Tuy nhiên, cả 3 thuyền viên trên đều đã thiệt mạng.

Ngay khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã chỉ đạo TX.Quảng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ thân nhân, gia đình các nạn nhân và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các lãnh đạo tỉnh cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Ngay sau vụ việc xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 18 triệu đồng. Trong khi đó, TX.Quảng Yên hỗ trợ gia đình các nạn nhân 30 triệu đồng.