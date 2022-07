TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phạm nhân bỏ trốn khi đi mổ chân; thêm vụ bị chém đứt lìa bàn tay

Phạm nhân bỏ trốn khi đi mổ chân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang truy tìm phạm nhân Đặng Văn Kết (SN 1989, quê Hàm Yên, Tuyên Quang) do trốn khỏi nơi điều trị.

Phạm nhân Đặng Văn Kết bỏ trốn sáng 9/7. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Kết từng phạm tội "Trộm cắp tài sản", bị phạt 30 năm tù và phải thụ án tại Trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an (trụ sở tại Vĩnh Phúc).

Hồi 9h sáng 9/7, phạm nhân Kết được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Tam Dương điều trị và đã lợi dụng việc này để bỏ trốn. Nhà chức trách cho hay, anh ta phải mổ chân bên phải nên "đi tập tễnh".

Công an thông báo đến toàn thể nhân dân, nếu phát hiện thông tin về Đặng Văn Kết cần thông báo ngay để kịp thời truy bắt, xử lý theo quy định.

Bị chém đứt lìa bàn tay khi ẩu đả giải quyết mâu thuẫn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/7, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 1997, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Danh Qui (SN 1995, ngụ tỉnh Hậu Giang), Mai Thanh Út (SN 1990), Mai Trọng Tuệ (SN 2001) và Trần Quốc Được (SN 1997) cả 3 cùng ngụ ở TP.Cần Thơ, để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

5 đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Hung khí được công an thu giữ. Ảnh: CACC

Ngoài 5 đối tượng bị tạm giữ hình sự nói trên, cơ quan công an đang triệu tập, truy xét và lập hồ sơ điều tra những người liên quan. Cơ quan điều tra yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, tối 6/7, Công an quận Ninh Kiều bất ngờ ập vào ngăn cản nhóm thanh niên đang ẩu đả, giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm ở khu vực rạch Cái Sơn, phường An Bình.

Theo đó, công an bắt các nghi phạm Nhân, Được, Tuệ, Qui, Út và một số người liên quan. Đồng thời, tạm giữ 2 dao bấm, 3 dao tự chế, ống kim loại, súng bắn điện...

Khai nhận tại cơ quan công an, các đối tượng nói trên cho hay, một người bạn của Nhân và N.T.K.V. cùng có tình cảm với một cô gái, sau đó xảy ra mâu thuẫn trên Facebook.

Ngày 5/7, Nhân được người bạn nói trên nhờ giải quyết mâu thuẫn với tình địch nên Nhân đã gọi cho nhóm của V. để nói chuyện, hòa giải.

Tuy nhiên, nhóm của Nhân bị chửi và thách thức nên đã cùng nhau đến rạch Cái Sơn để tìm đánh nhóm kia. Khi đến cầu Cái Sơn, nhóm của Nhân chia hung khí, xông về phía đối phương.

Lúc này, Hoàng Lê Duy (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) cầm cây chĩa cùng nhiều người khác cũng xông đến nhóm của Nhân. Trong quá trình ẩu đả, Duy bị chém đứt lìa bàn tay trái.

Đang thu thập bằng chứng vụ phá rừng, người đàn ông bị đánh gãy tay, nứt xương bả vai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/7, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết, đã lập biên bản ghi nhận vụ đốn hạ và ken cây tại khoảnh 6 tiểu khu 438A (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm).

Qua kiểm tra ban đầu, tại khu vực trên có 8 cây thông bị đốn hạ, cắt làm 60 lóng. Ngoài ra, có khoảng 20 gốc thông bị ken (nhiều cây đã chết khô).

Nhiều cây thông bị cưa hạ, cắt thành lóng tại hiện trường. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 16h ngày 8/7, ông Lê Văn Ba (ngụ xã Lộc Phú) phát hiện nhiều cây thông tại khu vực trên bị đốn hạ nên đã trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm.

Sau đó, ông Ba đến hiện trường, chụp hình và quay phim để làm bằng chứng thì bị 3 người đàn ông đến dùng mũ cối đánh vào đầu. Rất may, sau đó công an xã Lộc Phú đã có mặt để ngăn chặn kịp thời.

Ông Ba đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm sau khi bị 3 người hành hung. Ảnh: P.L

Hiện, Công an xã Lộc Phú đã làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời, báo cáo Công an huyện Bảo Lâm để điều tra xử lý theo quy định.

Hiện, ông Lê Văn Ba đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm. Ông Ba được xác định gãy cánh tay, nứt xương bả vai và xuất hiện chấn thương bên ngoài vùng đầu.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Ba cho biết: "Tôi mong muốn cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm xử lý những đối tượng hành hung tôi và phá rừng tại khu vực trên theo đúng quy định của pháp luật. Những đối tượng đánh tôi rất manh động, đã từng hành hung cả lực lượng chức năng địa phương".

Khởi tố 3 đối tượng làm giả bằng đại học, cao đẳng y dược

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huy Tuân (SN 1990), trú tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp; Ngô Anh Đức (SN 1990), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức; Nguyễn Thị Huệ (SN 1984), trú tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước về hành vi “Làm giả tài liệu hoặc giấy tờ cơ quan, tổ chức”.

Một trong những tang vật của vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm nhân viên phân phối dược phẩm, Nguyễn Huy Tuân đã gặp Nguyễn Thị Huệ, Ngô Anh Đức (chủ các quầy thuốc tây) và nói với những người này về việc nhận đặt làm bằng giả qua mạng xã hội, với giá từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng cho một bằng đại học, cao đẳng.

Huệ, Đức đồng ý và nhờ Tuân làm giùm hai bằng giả đại học và cao đẳng ngành nghề y dược cho người thân. Tuân yêu cầu Huệ, Đức gửi thông tin cá nhân, hình ảnh, địa chỉ của người có nhu cầu làm bằng qua địa chỉ Zalo cá nhân của Tuân. Sau khi có các thông tin của khách hàng, Tuân lên mạng xã hội liên hệ đặt làm hai bằng giả, sau khi nhận bằng sẽ thanh toán bằng cách chuyển khoản.

Ngày 25/6, khi Tuân đến Bưu điện huyện Đắk R’lấp để nhận hàng thì bị lực lượng Công an huyện bắt quả tang cùng tang vật là hai bằng giả, có ghi dòng chữ: Bằng tốt nghiệp cao đẳng do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y, dược Sài Gòn cấp và bằng tốt nghiệp đại học do Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan...

Hiện Công an huyện Đắk R’lấp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.