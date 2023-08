TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phẫn nộ vụ cô gái bị nhóm người đánh hội đồng; nam sinh cấp 2 bị bạo hành

Phẫn nộ vụ cô gái bị nhóm người đánh hội đồng ở Đà Lạt

Trưa 29/8, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan này đã xác minh, triệu tập và xác định nguyên nhân vụ việc cô gái bị đánh hội đồng trên địa bàn mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Phẫn nộ: Clip 47 giây ghi lại cảnh cô gái bị nhóm người đánh hội đồng.

Theo xác minh của Công an TP.Đà Lạt, người bị đánh hội đồng là K.N (ngụ ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Được biết, K.N có nợ em của một người tên Dung (24 tuổi, ngụ phường 4, TP.Đà Lạt) một số tiền.

Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP.Đà Lạt làm việc với những người liên quan đến vụ cô gái bị nhóm người đánh hội đồng. Ảnh: CACC

Trong quá trình đòi nợ, Dung và K.N có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau trên mạng xã hội, đỉnh điểm là tối 26/8, hai bên đã thách nhau.

Sáng 27/8, K.N đã đến khu vực nhà Chung (phường 3, TP.Đà Lạt) rồi hẹn nhóm của Dung đến nói chuyện. Khi đến, Dung có gọi thêm một nữ sinh 17 tuổi, tên M.A đang học THPT tại TP.Đà Lạt và gọi một nam thanh niên đến chở K.N đến khu vực hồ Tuyền Lâm.

K.N bị nhóm người của Dung dùng mũ bảo hiểm, chân, tay đánh liên tiếp vào đầu và người. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, nhóm của Dung đã lao vào đánh liên tiếp đầu, người của K.N. Trong đó, nữ sinh M.A là người đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, người của K.N.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an TP.Đà Lạt điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giáo viên mầm non cùng 4 người lớn bạo hành nam sinh cấp 2 ở Hà Nội

Ngày 29/8, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, TP.Hà Nội, cho biết đã bước đầu xác minh được vụ giáo viên mầm non cùng 4 người lớn bạo hành một nam sinh học cấp 2, xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Kim Chung. Người phụ nữ đánh nam sinh học cấp 2 là giáo viên của một trường mầm non tư thục đóng trên địa bàn.

Hình ảnh nữ giáo viên mầm non cùng nhóm người bạo hành nam sinh cấp 2. Ảnh: Chụp từ clip.

"Tôi đã giao UBND xã Kim Chung và lực lượng công an vào cuộc xác minh, làm rõ, đồng thời có báo cáo gửi UBND huyện về vụ việc", lãnh đạo UBND huyện Đông Anh nói và cho biết quan điểm của UBND huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 2 phút về vụ việc được cho là xảy ra vào chiều thứ 7, ngày 26/8.

Nội dung clip cho thấy, có 4 người lớn và 1 người phụ nữ, cùng nhóm học sinh, kéo một học sinh khác từ quán Internet ra ngoài để hành hung.

Nhóm người liên tục đánh, đạp vào người nam học sinh. Dù nam sinh đã quỳ gối xin tha, tuy nhiên nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi một người đàn ông chứng kiến can ngăn.

Theo thông tin đăng tải, vụ việc xảy ra tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Camera ghi cảnh nam sinh bị nhóm người bạo hành.

Tuyên án nhóm cựu công an "ăn tiền" của tội phạm ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/8, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử đối với 13 bị cáo là cựu công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo áo xanh đậm tại phiên tòa 13 cựu cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa liên quan đến ma túy. Ảnh: Chinh Hoàng

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn (cựu trưởng công an phường) bảy năm tù. Hai cựu phó trưởng công an phường lần lượt bị tuyên phạt: Phan Văn Hòa ba năm sáu tháng tù, Lê Văn Quý bốn năm tù. 10 bị cáo còn lại (đều là cảnh sát khu vực công tác tại phường Phú Thọ Hòa) bị tuyên phạt từ hai năm sáu tháng đến năm năm sáu tháng tù. Đồng thời, HĐXX phạt bổ sung mỗi bị cáo 30-100 triệu đồng.



Bị cáo Phạm Thanh Tuấn (ngoài cùng, cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) lãnh 7 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, theo nhận định của VKSN TP.HCM, vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo sau khi đưa các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng ma túy về trụ sở công an phường để lấy lời khai, lập lý lịch, đã yêu cầu người nhà của những người này mang tiền, đô la đến để chung chi rồi cho về.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của ngành công an và niềm tin của người dân.

Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường, là người đưa ra chủ trương thành lập 2 tổ công tác, là người chỉ đạo bắt giữ các đối tượng ma túy, chỉ đạo không xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật và yêu cầu đối tượng gọi người nhà đến chung chi tiền gửi cho mình.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn không thừa nhận là người có chủ trương thành lập 2 tổ công tác, không xử lý các đối tượng ma túy. Tuấn chỉ nhận trách nhiệm khi chưa kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ.

Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo Tuấn có thái độ thành khẩn hơn, bị cáo đã thừa nhận trách nhiệm cá nhân liên quan đến 10 đối tượng vi phạm trong các ca trực mà bị cáo trực chỉ huy.

"Với cương vị là trưởng công an phường thì bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm trước trưởng công an quận và UBND phường trong việc bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Cáo trạng truy tố bị cáo Tuấn như đã nêu là có căn cứ, đúng quy định", đại diện VKSND TP.HCM nhận định.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2020, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong việc tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma tuý. Nhóm này yêu cầu các đối tượng bị bắt gọi điện thoại liên hệ với gia đình mang tiền tới trụ sở công an phường "chung, chi", để được tha về, không bị xử lý.

Qua tuần tra, các bị can đã phát hiện, bắt giữ, đưa về trụ sở công an phường ghi lời khai 51 người có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó giải quyết cho những người này về nhà mà không xử lý.

Có 29/51 người bị bắt, bị câu lưu không quá 24 giờ hành chính tại trụ sở công an phường và lấy lời khai nhưng không bị niêm phong ma túy bắt giữ.

Cũng theo cáo trạng, các đối tượng liên quan ma túy khai nhận đã nộp cho các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa hơn 1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng miếng và 100 USD.

Phát hiện chủ nhà nghỉ môi giới mua bán dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/8, Công an phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chuyển vụ mua bán dâm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà điều tra, làm rõ.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 25/8, Công an phường 1 kiểm tra hành chính tại phòng số 2, nhà nghỉ Hồng Nhung (số 11, đường Hải Triều, thành phố Đông Hà) thì phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Nhà nghỉ Hồng Nhung, nơi phát hiện vụ mua bán dâm. Ảnh: CAP1.

Cụ thể, nam thanh niên D.Đ.D (22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá) đã mua dâm với người phụ nữ H.T.H (42 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị).

Căn cứ lời khai ban đầu và kết quả xác minh, Công an phường 1 làm rõ, bà T.T.P (sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) là chủ nhà nghỉ có hành vi môi giới mại dâm.

Người phụ nữ bán dâm bị bắt quả tang. Ảnh: CAP1.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 32 cơ sở nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm và 65 đối tượng nghi vấn hoạt động chứa chấp, dẫn dắt, môi giới mại dâm.

Con số thực tế có thể cao hơn do đây là hoạt động rất khó kiểm soát bởi tính chất phức tạp, biến động, tinh vi và trá hình của nó. Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đều không trực tiếp chứa đối tượng bán dâm mà chủ yếu phân tán tại các nhà trọ, nhà cho thuê… khi khách có nhu cầu mới tiến hành móc nối, liên lạc với các đối tượng chứa chấp hoặc liên lạc trực tiếp với người bán dâm qua số điện thoại để thống nhất giá cả cũng như địa điểm để thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Phương thức hoạt động mại dâm chủ yếu là lợi dụng, núp bóng các loại hình kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, massage để hoạt động. Đối tượng bán dâm đến từ nhiều địa bàn khác nhau, hoạt động theo thời vụ, núp bóng danh nghĩa là nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh, một số đối tượng hoạt động theo hình thức "gái gọi".

Các đối tượng là chủ chứa, dẫn dắt, môi giới mại dâm thường không trực tiếp giao dịch, không gặp khách lạ, chỉ liên lạc với khách mua dâm qua các đối tượng môi giới là bảo vệ, lễ tân, phục vụ phòng buồng dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, cơ sở karaoke có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm. Những thủ đoạn mại dâm, môi giới mại dâm tinh vi, chặt chẽ trên đã gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc triệt phá đường dây mại dâm.

Từ năm 2013 – 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hình sự 16 vụ/22 đối tượng về hành vi chứa mại dâm; 2 vụ/3 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm; xử lý vi phạm hành chính 49 đối tượng về hành vi mua dâm, bán dâm.

Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội, tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/8, đại diện Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang xác định danh tính người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư Kim Văn - Kim Lũ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư, tử vong. Ảnh: Đ.X

Nhà chức trách cho biết, khoảng hơn 10h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng động mạnh dưới sân toà nhà CT11. Tại đây, người dân phát hiện thi thể nam giới nằm dưới sân toà nhà.

Vụ việc được thông báo tới cơ quan chức năng ngay sau đó.

Công an phường Đại Kim cùng lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.