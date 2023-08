Xét xử 13 công an TP.HCM liên quan ma túy: Viện kiểm sát đề nghị mức án các bị cáo Xét xử 13 công an TP.HCM liên quan ma túy: Viện kiểm sát đề nghị mức án cựu Trưởng công an phường 7-8 năm tù

Các bị cáo trong vụ án 13 Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) liên quan đến ma túy bị đề nghị án từ 3 năm 6 tháng tù, riêng cựu trưởng công an phường bị VKSND TP.HCM đề nghị 7- 8 năm tù.