TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 cha con chết nhiều ngày trong nhà; siêu mẫu Khả Trang tố bị hành hung

Phát hiện 2 cha con tử vong nhiều ngày trong nhà

Chiều 3/12, xác nhận với phóng viên Dân Việt, ông Đỗ Huy Bằng - Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 cha con tử vong trong nhà.

Trước đó, mấy ngày gần đây người dân gần nhà nạn nhân không thấy ông Hoàng Đình Đ. (SN 1958, ở thôn Bộ Đầu, xã Thuần Lộc) đi lại như mọi khi.

Đến tối 2/12, thấy thoảng mùi hôi và linh cảm có chuyện chẳng lành nên người dân đã phá cửa ngoài thì phát hiện ông Đ. đang nằm bất động trên giường, gần đó là thi thể người con của ông Đ. là cháu Hoàng Đình D. (SN 2000).

Cơ quan chức năng xã Thuần Lộc đã hỗ trợ cùng gia đình lo hậu sự cho hai cha con ông Đ. Ảnh: Quang Thanh

Ông Đỗ Huy Bằng cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, ông Đ. tử vong là do khả năng uống rượu nhiều bị cảm lạnh, còn cháu Hoàng Đình D. bị liệt toàn thân lâu nay nên có thể tử vong do chết đói. Thi thể ông Đ. và người con đã bốc mùi do tử vong nhiều ngày.

"Ông Đ. hay uống rượu vì hoàn cảnh éo le, ông lấy người vợ đầu và có một người con nhưng đã chia tay. Sau đó, ông Đ. lấy vợ hai và sinh người con bị liệt toàn thân là cháu D. nên người vợ thứ hai cũng bỏ ông ra đi", Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc thông tin.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với người thân tổ chức lo hậu sự và an táng hai cha con ông Đ. theo phong tục địa phương.

Công an điều tra vụ siêu mẫu Khả Trang tố bị chồng sắp cưới hành hung

Chiều 3/12, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận đang xác minh, điều tra vụ việc siêu mẫu Khả Trang tố bị hành hung.

Công an quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận đơn trình báo của siêu mẫu Khả Trang về việc bị chồng sắp cưới bạo lực, hành hung. Cùng với đơn trình báo, người mẫu Khả Trang cũng đã cung cấp một số hình ảnh cũng như yêu cầu giám định thương tích.



Siêu mẫu Khả Trang sinh năm 1992. Cô từng đạt hàng loạt thành tích nổi bật ở nhiều cuộc thi người mẫu, nhan sắc như Hoa Khôi Thể Thao 2012, Siêu Mẫu 2015, Hoa Hậu Siêu Quốc Gia 2016. Người đẹp cũng từng đại diện Việt Nam và lọt Top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia 2016.

Hình ảnh đăng trên Facebook Dương Khả Trang tố việc bị hành hung gây thương tích. Ảnh Facebook Dương Ngọc Khả Trang

Hiện nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm để đưa Khả Trang đi giám định thương tích. Cơ quan công an cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giám định, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra, lấy lời khai.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân của người mẫu Khả Trang có thông tin "tố" bị chồng chưa cưới đánh đập, hành hạ dã man và giam lỏng một năm qua. Ngoài ra, Khả Trang còn tung loạt ảnh thương tích đầy mình lên mạng xã hội và cho biết thường xuyên bị chồng chưa cưới lăng mạ, sỉ nhục, xúc phạm bản thân và gia đình.

Cô gái bị chọc ghẹo, đánh thủng màng nhĩ khi dạo bộ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang điều tra một vụ cố ý gây thương tích vừa xảy ra tại khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ.

Chỉ huy công an quận cho biết đơn vị đã tiếp nhận vụ việc, đang điều tra, giải quyết theo trình tự pháp luật và sẽ thông tin sau khi có kết luận.

Rạng sáng 1/12, chị Lê Thị Kim Dung (23 tuổi, quê Hà Nam), sinh sống tại khu đô thị Vinhomes Smart City, cùng chị gái đi bộ trong khu vực khu đô thị thì bị 5 người đàn ông đi trên 2 xe máy áp sát.

Chị Dung cho biết chị bị nhóm người trên trêu đùa, chọc ghẹo. Trong đó, một nam thanh niên có vết bớt trên mặt có hành vi hành hung khi tát nhiều phát vào mặt cô gái 23 tuổi. Người này còn đánh cả chị gái Dung khi nạn nhân vào can ngăn.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có người dân xung quanh đến can thiệp. Nhóm người trên bỏ đi.

"Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị thủng màng nhĩ tai trái", chị Dung cung cấp chẩn đoán của bác sĩ và cho biết từ hôm xảy ra vụ việc, chị bị ù tai và rất đau đầu.

Theo nạn nhân, ngày 1/12, chị đã trình báo vụ việc với Công an phường Tây Mỗ. Sau đó, cô gái tiếp tục nộp đơn đề nghị điều tra lên Công an quận Nam Từ Liêm.

"Cả ngày 2/12, tôi làm việc với Công an quận. Người đánh tôi tên Nguyễn Ngọc Tài đã xuất hiện tại trụ sở công an. Anh ta nhận lỗi, xin lỗi tôi và trình bày lúc đó vì say nên mất kiểm soát. Tôi không chấp nhận lý do đó vì anh ta đánh tôi đến 2 ngày sau mới xin lỗi", Dung nói và cho hay chị đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tích.

Nam thanh niên đánh con riêng của "vợ hờ" đến chết rồi bỏ trốn

Sáng 3/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khởi (SN 1995, ngụ thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu L.T.T.V (SN 2018), con riêng của Nguyễn Thị Hà (SN 1998).

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2021, Khởi và Nguyễn Thị Hà chung sống với nhau như vợ chồng. Hà có 3 đứa con riêng, trong đó có bé V sống cùng với Hà và Khởi.

Đối tượng Trần Văn Khởi. (Ảnh: CACC)

Trong thời gian sống chung, mỗi lần thấy bé V tiểu tiện trong quần, Khởi bực bội, nhiều lần đánh đập bé V dã man, có lần Khởi dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng hay dùng kìm nhổ răng của bé V, khiến cơ thể cháu V có nhiều thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Khởi khai nhận, vào khoảng 6h sáng 18/11, khi phát hiện con riêng của vợ tiểu tiện trong quần, đối tượng đã đánh đập làm cháu bé V bị thương nặng. Sau khi thấy bé V có biểu hiện bất thường, Khởi và Hà đã đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Lo lắng sự việc bị phát hiện, Khởi và Hà mang thi thể cháu V về chôn tại ấp Ngã Bát (xã Đông Hưng B, huyện An Minh), sau đó, Khởi bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận định cái chết của cháu V có nhiều điểm khả nghi, trong lúc thăm khám, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện An Minh phát hiện trên người nạn nhân có nhiều thương tích nên đã trình báo sự việc đến Công an huyện An Minh.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện An Minh báo cáo, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra việc.

Xác định Khởi là nghi can gây ra cái chết của bé V, cơ quan công an tiến hành bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn TP.Rạch Giá (Kiên Giang).