TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cháy đen trên xe lăn; 1 thẩm phán bị bắt vì nhận hối lộ

Phát hiện thi thể người đàn ông ngồi xe lăn cháy đen

Như Dân Việt đã thông tin: Một thi thể người đàn ông ngồi trên xe lăn bị cháy đen được người dân phát hiện vào sáng 13/8 ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông ngồi trên xe lăn bị cháy đen trước cửa một ngôi nhà tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Thông tin chia sẻ cũng cho biết thêm, người đàn ông này khoảng 50-60 tuổi, làm nghề bán vé số. Quan sát từ hiện trường người dân chụp lại, đám cháy đã được dập tắt.

Hiện trường vụ người đàn ông ngồi xe lăn chết cháy ở Mỏ Cày, Bến Tre.

Nhiều người bày tỏ sự thương tiếc đối với nạn nhân và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Sao mà tội nghiệp cho chú quá. Chắc hẳn chú đã rất tuyệt vọng", một người có nickname Hồng Vân bình luận.

Người có nickname Nguyễn Hiếu thông tin thêm: "Ông chú tầm 50 mấy 60 tuổi, bán vé số, lúc trước bị xe tải tông cán nát 2 chân nên đi xe lăn".

Cư dân mạng bình luận về vụ việc.

Vụ việc đã được người dân địa phương thông báo cho cơ quan chức năng.

1 thẩm phán bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 13/8, nguồn tin cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Hoàng Tỷ - Thẩm phán TAND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) về hành vi "Nhận hối lộ".

Thẩm phán Trần Hoàng Tỷ bị bắt giam với cáo buộc nhận hối lộ 80 triệu đồng để giúp một hộ dân thắng kiện. Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2023, khi được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất (thụ lý số 117/2022/TB-TLVA, ngày 24/10/2022), thẩm phán Tỷ có hành vi nhận hối lộ của bà C.T.K.D (ngụ huyện Ngọc Hiển) 80 triệu đồng để giúp bà D và chồng được thắng kiện.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao điều tra mở rộng.

Cảnh sát đón lõng, khống chế nghi phạm là tài xế xe tải chặn đường, hiếp dâm cô gái trẻ trong đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/8, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang lấy lời khai nghi phạm Trần Văn Nhất (31 tuổi, quê Hà Nam), là tài xế xe tải đông lạnh, để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là cô gái 24 tuổi.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc cảnh sát đón lõng, khống chế nghi phạm là tài xế xe tải chặn đường, hiếp dâm cô gái trẻ trong đêm.

Mới đây, hình ảnh từ camera trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đã ghi lại toàn bộ quá trình Nhất bị các trinh sát bắt giữ.

Theo hình ảnh từ camera, Nhất lái xe tải trên cao tốc hướng từ TP.Vũng Tàu đi TP.HCM. Khi đến trạm thu phí thì nhân viên trạm thu phí đã phối hợp với các trinh sát hình sự, đón lõng và khống chế Nhất như phim hành động.

Nhất bị bắt giữ. Ảnh: A.X.

Qua điều tra ban đầu, đêm 10/8, chị N. (24 tuổi, quê Kiên Giang) chạy xe máy hướng từ TP.HCM đi Bà Rịa - Vũng Tàu để thăm người yêu.

Rạng sáng 11/8, chị N. đến khu vực đồi cừu xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Lúc này, Nhất điều khiển xe đông lạnh chạy phía sau vượt lên chặn đầu xe.

Sau đó, Nhất xuống xe uy hiếp chị N. dùng xe máy chở vào khu vực vắng người rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Đức xác định nghi phạm là Trần Văn Nhất và phối hợp bắt người khi Nhất đang điều khiển xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây.

Bắt quả tang mua bán dâm ngay trong quán karaoke

Ngày 13/8, Công an huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) vừa phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Mùi (SN 1987) vì hành vi chứa mại dâm trong quán karaoke.

Hiện trường vụ mua bán dâm trong phòng ngủ quán karaoke. (Ảnh: CA). Nguồn: Công Lý

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 9/8, tổ công tác Công an huyện Ba Chẽ phối hợp với Công an xã Nam Sơn bắt quả tang tại quán karaoke Cầu Khe Tâm (địa chỉ tại thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn) do Trần Văn Mùi (SN 1987, trú tại thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn) làm chủ đang có hoạt động mua bán dâm.

Cụ thể, tại phòng ngủ của nhân viên trong quán, tổ công tác bắt quả tang L.V.T. (SN 1979, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) và L.T.B. (SN 1987, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đang có hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào tối 9/8, T. và B. thống nhất mua bán dâm ngay tại phòng ngủ của B. ở quán karaoke Cầu Khe Tâm.

Đồng thời, hoạt động mua bán dâm được sự đồng ý và điều hành của Trần Văn Mùi với giá 400 nghìn đồng/lượt. Trong đó, Mùi được hưởng lợi 150 nghìn đồng từ việc cho sử dụng phòng ở tại quán để chứa chấp việc mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/8, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Chẽ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Văn Mùi để điều tra về hành vi "Chứa mại dâm". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Bé trai 13 tuổi ở Phú Thọ bị bố dượng treo lên xà nhà đánh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo "nóng"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/8, trên các diễn đàn mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi trói chân tay một bé trai, treo lên xà nhà và đánh. Vụ việc được cho là xảy ra ở xóm Còn 1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi nắm được thông tin, đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Công an huyện Tân Sơn báo cáo sự việc và khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phùng Văn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bước đầu cơ quan công an xác định, cháu bé xuất hiện trong clip trên mạng xã hội tên là L.V.Q (SN 2011). Người có hành vi bạo hành là Phùng Văn Tú (SN 1992) - cha dượng của cháu bé Q.

Ngay trong đêm 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn đã triệu tập Phùng Văn Tú đến Công an huyện Tân Sơn để làm việc. Tại cơ quan công an, Tú thừa nhận bản thân đã có hành vi đánh đập cháu bé như trong clip do thời gian gần đây, cháu Q đã trộm cắp tiền, tài sản của người thân.

Vì quá bức xúc nên ngày 4/8, Phùng Văn Tú đã sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q và treo cháu Q lên xà nhà. Sau đó, Phùng Văn Tú sử dụng roi đánh, cắt quần áo và dội nước vào mặt cháu Q với mục đích để răn đe, giáo dục cháu. Theo cháu Q cho biết, đây là lần đầu tiên bị bố dượng đánh.

Bé trai 13 tuổi bị bố dượng treo lên xà nhà. Ảnh cắt từ clip.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị UBND Tân Sơn chỉ đạo Ủy ban chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em huyện phối hợp với các các ban, ngành đoàn thể có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu Q để cháu sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

Vụ việc này là bài học đối với các gia đình trong việc quản lý, giáo dục trẻ em. Cơ quan công an đã kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt, có biện pháp giáo dục riêng đối với các cháu thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ và gia đình dẫn tới có hành vi thiếu chuẩn mực. Đồng thời, các cơ quan báo chí, các trang mạng xã hội cần đưa tin trung thực, khách quan, có tính cảnh báo, giáo dục, tránh lợi dụng những vụ việc tương tự để “giật tít, câu like”, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.