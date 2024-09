Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực, nguyên Giám đốc Vietcombank Thái Bình bị khởi tố

Nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Thái Bình để điều tra hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình Lê Bá Quyến bị khởi tố để điều tra hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Ảnh: EVNNPC

2 bị can bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố là Lê Bá Quyến (SN 1972, trú Thái Bình) - nguyên Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình; Phạm Bá Tuyển (SN 1966, trú Thái Bình) - nguyên Giám đốc Vietcombank Thái Bình. 2 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Phạm Bá Tuyển cũng bị khởi tố để điều tra hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Ảnh: Vietcombank.com

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, trong thời kỳ làm giám đốc, các bị can đã có hành vi mua bán hóa đơn trái phép để thanh toán các khoản tiếp khách, hội nghị khách hàng và các khoản chi phí khác của cơ quan…

Được biết, ngày 22/5/2024, tại Quyết định số 965/QĐ-EVNNPC, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Bá Quyến – Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình giữ chức vụ Phó Trưởng ban An toàn Tổng công ty, kể từ ngày 22/5/2024.

Về phần ông Phạm Bá Tuyển, ông này được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Vietcombank Thái Bình ngày 28/2/2017 khi đang đương chức Phó Giám đốc Vietcombank Thái Bình.

Giám đốc Vietcombank Thái Bình đương nhiệm là ông Nguyễn Thanh Hải (được điều động giữ chức vụ từ ngày 19/2/2024).