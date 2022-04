TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phóng hỏa nhà trọ 6 tầng gây thương vong; bắt nghi phạm xâm hại bé gái 10 tuổi

Nữ nghi can phóng hoả nhà trọ 6 tầng ở Phú Đô gây thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thông tin về vụ hoả hoạn xảy ra tại khu nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô tối ngày 31/3 khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Theo đó, nghi can gây ra vụ việc là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định, chỗ ở hiện nay trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội) hiện là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Nữ nghi can thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng hơn 19h ngày 31/3, do bực tức về chuyện tình cảm, Hải đã tới phòng trọ cố ý châm lửa đốt xe máy của người thân bạn trai là anh Châu Việt H. (SN 1994 ở tỉnh Tuyên Quang).

Nữ nghi can phóng hỏa nhà trọ 6 tầng gây thương vong. Clip: Người dân cung cấp



Tại cơ quan công an, Hải khai từ năm 2019 có quan hệ tình cảm với anh H.. Cuối tháng 1/2022, Hải có thai nhưng gia đình anh H. không đồng ý cho tiến tới hôn nhân nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn cãi vã. Đầu tháng 3/2022, anh H. chuyển đến ở cùng anh họ là anh Hoàng Công V. (sinh năm 1990, quê Tuyên Quang) hiện ở trọ tại phòng 604 nhà số 4 ngõ 60 đường Phú Đô để tránh mặt Hải.

Từ đó Hải cũng thù hằn anh V.. Khoảng 15h ngày 31/3, sau khi đi khám sức khoẻ về Hải đến cây xăng trên đường Lạc Long Quân mua 30.000 đồng tiền xăng đựng trong chai lavie có dung tích 1,5 lít mang theo trong người rồi đi đến khu nhà trọ anh V. và H. ở.

Không gặp 2 người, đối tượng đi ra hàng cắt tóc gần đó làm móng và cay cú về chuyện bị gia đình anh H. ngăn cản và bản thân không được người yêu chăm sóc khi thông báo có thai. Khoảng 18h cùng ngày, Hải quay lai phòng trọ số 4 ngõ 60 Phú Đô cùng chai xăng sau khi mua thêm bao diêm Thống Nhất.

Tại đây đối tượng nói dối vào thăm người quen và được 1 người trong khu trọ mở cửa cho vào. Đi vào sân nhà trọ, thấy xe máy biển kiểm soát 22B2-428.76 của anh V. dựng ở sân, đối tượng đã châm lửa đốt.

Thấy đám cháy bùng lên, đối tượng đã bỏ chạy về khu nhà trọ của mình. Sau đó được người yêu thông báo về vụ việc và hẹn đến gặp ở khu nhà trọ đang cháy, Hải đã bị bắt giữ trên đường.

Đáng chú ý, Hải khai bản thân mình có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, ở thông An Hoà, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) ở tại phòng 601, nhà số số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, tổ 4, phường Phú Đô quận Nam Từ Liêm; hiện đang là nhân viên TT Công ty cổ phần Công nghệ Sotatek.

Danh tính các nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Mạnh D. (SN 1992) Bùi Vân A. (SN 1993), Nghiêm Thị Thùy D. (SN 1999), Trần Bùi Phương Th. (SN 2018), Trần Bùi Phương Ng. (SN 2020). Vụ cháy khiến 1 nạn nhân tử vong, tài sản đang tiếp tục thống kê.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Bắt khẩn cấp chú họ nghi xâm hại bé gái 10 tuổi ở Thái Bình

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang điều tra, làm rõ thông tin liên quan đến tố cáo bé gái 10 tuổi nghi bị chú họ xâm hại trên địa bàn thành phố.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng nghi xâm hại bé gái 10 tuổi.

Danh tính người này được xác định là N.T.S (51 tuổi, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình). Bé gái nghi bị xâm hại trong vụ việc 10 tuổi, đang học lớp 4.

Đối tượng N.T.S đã bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ nghi xâm hại bé gái 10 tuổi ở Thái Bình. Ảnh: CTV

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã nơi bé gái 10 tuổi cư trú, khoảng 22 giờ ngày 29/3, Công an xã này đã tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.T (SN 1984, mẹ bé gái 10 tuổi) trình bày về sự việc bé gái nghi bị xâm hại.

Cụ thể, chị T trình báo, tối 27/3, con gái của chị kể rằng khoảng từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 19/3, khi cháu đang chơi cùng nhóm bạn trên trục đường thôn gần nhà, lúc này N.T.S đi xe máy điện đến, nói "đứa nào đi về nhà chú để chú cho ít đồng nát bán lấy tiền mua kem".

Sau đó, S đưa bé gái 10 tuổi về trang trại nơi S làm việc. Tại đây, S đưa bé gái vào phòng khách của trang trại, khóa cổng, cửa phòng, tắt điện, có hành vi xâm hại bé gái.

Đối tượng sau đó cho bé gái kẹo, nho, ít ve chai và mở cổng cho bé tự đi bộ về nhà.

Sau khi nhận được trình báo nêu trên của chị T, UBND xã nơi 2 mẹ con cư trú đã chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc lên Công an TP.Thái Bình, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.Thái Bình điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Chú rể và nhóm bạn "bay lắc" trong khách sạn khi kết thúc tiệc cưới

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 người.

Đêm 28/3, Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về về ma túy phối hợp với Công an phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả kiểm tra hành chính tại phòng 505, khách sạn Đức Thịnh (phường Cẩm Thịnh), phát hiện có 9 người đang nghe nhạc với công suất lớn, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Những người bị bắt quả tang tại khách sạn. Nguồn: CAND

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ: bộ dụng cụ sử dụng để đánh nhạc (thường gọi là bàn DJ); khay gỗ bên trong có chứa chất bột màu trắng; 3 túi nylon nhỏ; tất cả đều dính chất bột màu trắng; 2 gói màu xanh, trên mặt gói có ghi chữ CRISPY FRUIT.

Những người trong phòng đều khai nhận, chất bột màu đều là ketamine, 2 gói màu xanh, trên mặt gói có ghi chữ CRISPY FRUIT là 2 gói ma tuý nước dâu (hay còn gọi là nước vui).

Tại cơ quan công an họ khai nhận, trưa 27/3, sau khi ăn đám cưới của Đào Việt Hoàng (sinh năm 2001), cả nhóm cùng rủ nhau đến khách sạn Đức Thịnh để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm đã bàn bạc mua chất ma túy, thuê bàn DJ, loa để nghe nhạc khi phê ma túy.

Trong khi đang say sưa phê chất ma túy thì lực lượng công an vào kiểm tra phát hiện.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 người để làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai người còn lại là Nguyễn Thị Hương và Lê Ngọc Hà, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bố đẻ khống chế con gái 7 tuổi, dọa đốt nhà vì muốn gặp… người tình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/4, Công quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Dân (SN 1982, hộ khẩu thường trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát khống chế kẻ đổ xăng dọa đốt nhà. Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 30/3, Lê Xuân Dân mua xăng về đổ ra nền nhà tại 84 ngõ 1144 đường Quang Trung (phường Yên Nghĩa, Hà Đông) và khống chế con gái là cháu L.N.T.A. (SN 2015, hộ khẩu tại phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), đe dọa đốt nhà.

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã xin chi viện từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Hà Nội) đưa người và phương tiện tới ứng cứu. Đồng thời, UBND phường Yên Nghĩa huy động các ban ngành, đoàn thể có mặt tại hiện trường, vận động đối tượng.

Qua vận động, được biết yêu cầu của Lê Xuân Dân là muốn chị Nguyễn M.N. (SN 1978, ở phường Kim Mã, Ba Đình), bạn gái của Dân, đến nói chuyện.

Trước đó, do chị N. không nghe điện thoại của Dân nên đối tượng nảy sinh ghen tuông. Dân đã đi mua xăng về dọa đốt nhà cùng con gái nhằm gây sức ép để được gặp bạn gái.

Sau nhiều giờ công an vận động, người đàn ông này vẫn cố thủ trong nhà. Đến khoảng 23h10 cùng ngày 30/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã khống chế được Lê Xuân Dân, đưa về trụ sở làm việc.

Trình báo mất hơn 1,5 tỷ đồng sau cuộc điện thoại từ dãy số lạ

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của ông L.Y.N (sinh năm 1960, thường trú huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) về việc ông và gia đình bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Theo trình báo của ông N, ngày 24/3, ông N. nhận 1 cuộc điện thoại từ dãy số lạ của một người đàn ông tự nhận mình là cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng, đang điều tra về vụ án ma túy và rửa tiền lớn, qua điều tra phát hiện ông N. có liên quan đến vụ án này.

Ông L.Y.N đến cơ quan công an trình báo. Nguồn: VOV

Sau đó, thông qua điện thoại, đối tượng liên tiếp cho ông N. gặp những người tự xưng là có thẩm quyền cao trong lực lượng Công an, đồng thời liên tục đe dọa ông N. không được nói chuyện này với người khác, vì sẽ bị bọn tội phạm phát hiện và thủ tiêu ông và người thân trong gia đình.

Hoang mang lo sợ, từ ngày 24 đến 28/3, ông N đã hoàn toàn nghe và thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè để chuyển vào một tài khoản ngân hàng mới, tổng số tiền đã gửi lên đến 1,52 tỷ đồng.

Khi phát hiện bị lừa, ông N. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.