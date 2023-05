Trộm 60.000USD của nữ Việt kiều rồi dựng hiện trường giả

Chiều 2/5, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết cơ quan này vừa điều tra, khám phá nhanh vụ mất trộm 60.000USD (tương đương 1,38 tỷ đồng).

Công an bắt giữ Lê Minh Trang cùng tang vật. Nguồn: Dân Trí

Trước đó một ngày, một nữ Việt kiều Mỹ đến Công an xã Đông Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) trình báo bị mất trộm 60.000USD và 5 triệu đồng, một điện thoại di động cùng một số giấy tờ tại nhà ở ấp Phú Lợi, xã Đông Phú.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ông Lê Minh Trang (54 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) có biểu hiện nghi vấn nên mời làm việc. Đây là người làm vườn thuê cho nữ Việt kiều.



Thừa nhận hành vi phạm tội, người đàn ông 54 tuổi khai do chủ tin tưởng nên đã nhiều lần gửi tiền về Việt Nam nhờ Trang giữ giúp. Thấy nhiều tiền, Trang nảy sinh lòng tham, lấy 47.000USD của chủ dùng cho mục đích cá nhân.

Gần đây, khi nữ Việt kiều về nước, sợ sự việc bại lộ, sáng 1/5, Trang tiếp tục lấy trộm tiền, điện thoại, giấy tờ của chủ đem giấu trong bụi cây gần nhà rồi tạo hiện trường giả để chị này tin số tiền gửi đối tượng giữ trước đây cũng bị mất trộm hết.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Trang về hành vi "Trộm cắp tài sản" để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xô xát, đâm chết người bằng nhiều nhát dao

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 2/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phạm Văn Thức (18 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Giết người.



Nghi phạm Phạm Văn Thức. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Lao Động

Trước đó, chiều tối 1/5, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, khiến anh P.V.T (17 tuổi, người địa phương) tử vong.



Qua xác minh, công an xác định Thức là nghi phạm gây án.

Khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng vận động nam thanh niên này ra đầu thú.

Làm việc với công an, Thức cho biết, anh T và Nguyễn Thanh Danh (17 tuổi, bạn của Thức) mâu thuẫn từ trước.

Chiều 1/5, anh T cùng bạn tới gặp Danh và Thức để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình nói chuyện, 2 bên xảy ra xô xát. Thức lấy dao nhọn mà Danh mang theo để đâm nhiều nhát khiến anh T tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người đàn ông bị đâm tử vong trên đường phố ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/5, Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong. Cụ thể, chiều 1/5, một người đàn ông bị đâm tử vong ở phố Phùng Khoang (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm).

Nhà chức trách cho biết, ngay sau khi gây án, nghi phạm đã đi đầu thú.

Bước đầu xác định, giữa nạn nhân và hung thủ có mâu thuẫn từ trước. Vào thời điểm vụ án mạng xảy ra, 2 bên đã xảy ra cự cãi. Nghi phạm lúc đó đã rút dao đâm tử vong người đàn ông.

Dùng hung khí đánh bạn gái trọng thương rồi treo cổ tự tử

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 2/5, thông tin từ UBND xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến một người bị thương và một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho hay, vào 16h40 ngày 1/5, tại thôn Chiềng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, anh L.V.T (43 tuổi, trú tại thôn Bùi, xã Cẩm Thạch) đã dùng hung khí đánh vào đầu chị P.T.D (38 tuổi, trú xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy). Hậu quả khiến chị D bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, L.V.T đã tới một ngôi nhà (ở xã Cẩm Thành) và tử vong.

Được biết, chị D từ xã Cẩm Lương lên thuê nhà tại thôn Chiềng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy để mở quán bán nước. Giữa anh L.V.T và chị D trước đây có quan hệ tình cảm với nhau.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Được thuê làm Giám đốc để ký khống hoá đơn GTGT

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Trường (SN 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Lê Văn Trường bị áp giải về trại tạm giam. Nguồn: CAND

Trước đó, ngày 19/1/2021, qua công tác kiểm tra thuế tại Công ty Hùng Thịnh, Chi cục Thuế TP.Long Xuyên, phát hiện Công ty Hùng Thịnh sử dụng 9 hóa đơn bất hợp pháp của Công ty Hoàng Phát (địa chỉ quận 12, TP.HCM) do Lê Văn Trường, làm Giám đốc, với tổng doanh thu chưa thuế trên 12,5 tỷ đồng; số tiền trốn thuế và gian lận tiền thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp trên 3,7 tỷ đồng nên đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên điều tra, xác minh làm rõ.



Sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Ngày 26/4, Lê Văn Trường đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên đầu thú và khai nhận vào đầu năm 2018, Trường được một người đàn ông tên Hùng (không rõ họ, địa chỉ) yêu cầu Trường đứng tên làm Giám đốc cho Công ty Hoàng Phát, với số tiền 12 triệu đồng/tháng, Trường đồng ý.

Trong thời gian này, Hùng giới thiệu cho Trường quen biết Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Hùng Thịnh. Theo yêu cầu của Hùng, Trường đã ký tên xuất khống 27 hóa đơn GTGT của Công ty Hoàng Phát cho Công ty Hùng Thịnh đã có ghi nội dung nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên hóa đơn.