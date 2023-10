Nam tài xế lên mạng xã hội than buồn vì "yêu đơn phương" rồi treo cổ tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/10, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc người dân phát hiện 1 thanh niên treo cổ tự tử trong phòng trọ.



Bài viết được thanh niên live trên Facebook cá nhân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X.

Theo đó, sáng cùng ngày, tại một dãy trọ trên đường số 23, phường Hòa Phú, người dân phát hiện 1 thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng. Sự việc được trình báo đến công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.Thủ Dầu Một đã có mặt phối hợp với Công an phường Hòa Phú phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh N.D.L (30 tuổi, quê Sóc Trăng, làm nghề tài xế).

Qua kiểm tra điện thoại của anh L, cảnh sát phát hiện hiện trước khi treo cổ tự tử, thanh niên này đã lên trang Facebook cá nhân phát trực tiếp nói mình buồn vì yêu đơn phương, cùng với đó là xin lỗi gia đình.

Tuy nhiên do trang Facebook cá nhân của anh này chỉ kết bạn với 3 người nên vụ việc không được ai phát hiện kịp thời.

Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Triệu tập nhiều cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu liên quan vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác quý 3, nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2023 của Bộ Công an ngày 2/10, phóng viên của nhiều tờ báo đặt ra một số câu hỏi liên quan đến kết quả mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người thiệt mạng.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, liên quan vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người liên quan đến làm việc.

"Cơ quan điều tra đã triệu tập 6, 7 người (là cán bộ của quận Thanh Xuân công tác từ năm 2015, hiện đã nghỉ hưu). Các cán bộ thời điểm cũ mới là đáng nói", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Về câu hỏi cơ quan điều tra có mời những cán bộ thuộc nhóm quản lý nhà nước như ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính TP.Hà Nội (trước khi lên làm Giám đốc Sở Tài chính, ông Lưu từng công tác thời gian dài ở quận Thanh Xuân trên các cương vị như Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân...) lên làm việc hay chưa? Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định tất cả những người trong diện điều tra, cơ quan điều tra đều mời lên làm việc.

"Hiện cơ quan chức năng đang đề xuất mời nhiều cán bộ đang đương chức lên làm việc", Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội nói.

Liên quan trách nhiệm thẩm duyệt, quản lý về PCCC, đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khẳng định: "Chúng tôi không thực hiện "phạt cho tồn tại", tuy nhiên đối với những căn hộ nhiều nhà ở này là cấp phép cho nhà ở riêng lẻ".

Theo đại tá Nguyễn Minh Khương, đối với những công trình chung cư từ 5 tầng trở lên thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC, phải thẩm duyệt về PCCC. Còn đối với công trình trong vụ cháy Khương Hạ được cấp phép dạng nhà ở riêng lẻ, nghĩa là họ "lách luật", nên không thuộc diện thẩm duyệt PCCC, và cấp quản lý công trình này là UBND cấp xã.

"Chúng tôi khẳng định một lần nữa, không có chuyện "xử lý cho tồn tại". Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đặc biệt liên quan công trình này phải tính đến yếu tố dân sinh, có mấy chục hộ gia đình và hàng trăm cá thể ở trong đó", đại tá Khương nhấn mạnh.

Theo đó, nếu đình chỉ hoạt động của công trình này cũng sẽ liên quan nhiều đến an sinh xã hội, nên Chính phủ và Bộ Công an chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đưa ra các giải pháp an toàn về PCCC để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện cháy, đồng thời khi có tình huống, sự cố xảy ra giảm thiểu nguy cơ, thiệt hại về người và tài sản.

Liên quan lối thoát nạn; việc ngăn cách xe, phương tiện hại tầng 1, tầng hầm với các khu ở trên... chính là những giải pháp mà thời gian tới đây Đoàn liên ngành Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Điện lực... sẽ phối hợp thực hiện chặt chẽ vấn đề này.

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm 12 và rạng sáng 13/9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người thiệt mạng lên đến 56 người.

Theo Công an Hà Nội, các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, đến ngày 19/9 Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy.

Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch đường dây dẫn điện vào bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Llửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm.

Tạm giữ chồng của nghi phạm sát hại cô gái ở chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM)

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ chồng của Nguyễn Thị Ngọc Dung - nghi phạm sát hại chị H.T.T.T (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trưa 30/9, để làm rõ hành vi đốt bộ đồ của vợ mình.

Hình ảnh cô gái H.T.T.T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) sau khi bị nghi phạm Dung sát hại tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ảnh: M.H

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai với nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) - nghi phạm sát hại chị T buôn bán rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, trưa 30/9.

Đồng thời, cơ quan này cũng đang tạm giữ chồng của nghi phạm Dung để điều tra về hành vi mang bộ đồ của Dung đi đốt (tiêu hủy).

Trước đó, sáng cùng ngày, nghi phạm Dung khai với công an không nhớ đâm nạn nhân T bao nhiêu nhát dao. Pháp y thông báo với Dung gần 100 nhát, đưa hình chị T, nữ nghi phạm tá hỏa, không dám xem hình.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, trưa 30/9, người dân sống gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP.Thủ Đức) phát hiện một cô gái nằm bất động ở bãi xe trong chợ.

Thấy trên người cô gái có vết máu, nhiều vết thương ở mặt, cổ..., mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Gần 1.000 tỷ đồng "chưa rõ chi đi đâu" trong vụ án Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo

Như Dân Việt đã thông tin: Tại cuộc họp báo chiều 2/10 do Bộ Công an tổ chức, trả lời câu hỏi về Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) sau quá trình thu hồi tài sản có trả lại tài sản cho bị hại hay không, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, quá trình điều tra đã xác định, căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Nhật Nam, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Thị Thúy (ảnh nhỏ), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam. Ảnh: T.L

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng).



Công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Chi phí hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng hơn 520 tỷ đồng. Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 600 tỷ đồng. Số tiền còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ nội dung chi đi đâu.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong toả 20 tài khoản, kê biên nhà cửa, đất đai của Vũ Thị Thuý để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại khi xét xử vụ án.

Nhà chức trách đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Số tiền liên quan bị hại thì đương nhiên chúng tôi tích cực kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng những bất động sản và tài sản khác của bị can để đảm bảo quyền lợi cho bị hại", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam, chiều 30/9, thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân.

Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như tổ chức 2 hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự. Ngoài ra, Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.

Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn nếu đầu tư vào công ty.

Bên cạnh đó, Thúy cho đăng tải thông tin, các đoạn phim quảng cáo về Công ty Nhật Nam và hoạt động huy động vốn trên các trang mạng xã hội (như Facebook, Youtube, Zalo...).

Đồng thời, Công ty Nhật Nam lôi kéo, đào tạo các khách hàng đã gửi tiền góp vốn trở thành các nhân viên kinh doanh và trả tiền hoa hồng từ 15-20% giá trị hợp đồng để các cá nhân tiếp tục lôi kéo thêm những người khác góp vốn vào công ty.

"Qua vụ việc, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo khi tham gia các dự án huy động vốn", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng giúp Công ty Việt Á loại đối thủ cạnh tranh như thế nào?

Như Dân Việt đã thông tin: Bị can Nguyễn Văn Trịnh khi còn là Trợ lý Phó Thủ tướng đã chỉnh sửa văn bản của Bộ Y tế và qua đây gạt bỏ đối thủ cạnh tranh với Công ty Việt Á. Khi đó, một Phó Thủ tướng đang “điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế”.

Trong vụ án Việt Á, bị can Nguyễn Văn Trịnh bị Viện kiểm sát truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cáo trạng thể hiện, năm 2020, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Công ty Việt Á chiếm kết quả nghiên cứu tet xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y bằng cách đăng ký lưu hành cho Công ty Việt Á. Doanh nghiệp này sau đó bán sản phẩm trên địa bàn cả nước với giá cao gây thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng gồm hơn 400 tỷ đồng là thiệt hại của Nhà nước.

Sản phẩm của Công ty Việt Á là thành quả nghiên cứu của Nhà nước nhưng nhiều lãnh đạo, cán bộ đã giúp doanh nghiệp này chiếm dụng. Ảnh: TTXVN

Để làm được những việc trên, Phan Quốc Việt được sự giúp đỡ của Nguyễn Văn Trịnh, khi đó là Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian này, có một Phó Thủ tướng được phân công làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bị can Trịnh còn giúp Công ty Việt Á loại đối thủ cạnh tranh bán tét xét nghiệm. Khi đó, Bộ Y tế có văn bản số 465 với nội dung: "Phân công ông Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo các cơ sở y tế trên cả nước liên hệ Công ty Phù Sa để mua sinh phẩm xét nghiệm".

Phan Quốc Việt trao đổi với bị can Nguyễn Huỳnh, khi đó là Thư ký bị can Nguyễn Thanh Long (khi đó ông Long là Thứ trưởng Bộ Y tế). Việt và Huỳnh sau đó đến gặp Nguyễn Văn Trịnh nhờ bỏ nội dung "liên hệ Công ty Phù Sa" trong văn bản 465.

Nguyễn Văn Trịnh với vai trò Trợ lý Phó Thủ tướng đã chỉnh sửa nội dung trên theo ý Phan Quốc Việt rồi chuyển lại cho Văn phòng Bộ Y tế ban hành văn bản mới, thay thế văn bản 465 nói trên.

Hành vi này Nguyễn Văn Trịnh đã giúp Phan Quốc Việt loại bỏ đối thủ cạnh tranh và cáo trạng xác định nó: "Có lợi cho Công ty Việt Á trong việc tiêu thụ test xét nghiệm chuẩn bị sản xuất".

Ngoài ra, cáo trạng thể hiện bị can Trịnh có 4 sai phạm khác khi giúp Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm test xét nghiệm dù đây là thành quả nghiên cứu của Học viện Quân y, dùng vốn Nhà nước, do Nhà nước sở hữu. Những sai phạm này góp phần gây ra thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng trong vụ án.

Quá trình giúp Công ty Việt Á trái quy định pháp luật, Nguyễn Văn Trịnh được Phan Quốc Việt cảm ơn 2 lần với tổng số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng).