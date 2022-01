TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắn cha rồi tự sát cùng bạn gái; đề nghị truy tố cựu đại tá Phùng Anh Lê

Nghi phạm bắn cha ruột rồi tự sát cùng bạn gái ở Gia Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người tử vong tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ), xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Cụ thể, vụ nổ xảy ra vào khoảng 3h30 tại nhà chị H.T.H (SN 1979, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Ty). Hai nạn nhân được xác định là chị H.T.H và Đ.Đ.A (SN 1980, trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ).

Đối tượng Đ.Đ.A nổ súng bắn trọng thương cha ruột hiện đã tử vong. Ảnh T.H

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đức Cơ đã tiếp cận hiện trường vụ nổ thì phát hiện Đ.Đ.A và chị H. (bạn gái đối tượng) đã tử vong. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải và 6 viên đạn.

Đối tượng Đ.Đ.A là nghi phạm đang bị Công an huyện Đức Cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột ông Đ.Đ (SN 1948, trú tại thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) vào ngày 22/1 rồi bỏ trốn.

Khi bỏ trốn, Đ.Đ.A mang theo khẩu súng (loại bắn đạn chùm) là hung khí bắn trọng thương cha ruột. Đối tượng này đã có hai tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ", mới ra tù tháng 9/2020.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đề nghị truy tố cựu đại tá Phùng Anh Lê

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để đề nghị truy tố:

Phùng Anh Lê (SN 1967, chức vụ khi phạm tội là Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội), Nguyễn Đức Châu (SN 1973, chức vụ khi phạm tội là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ), Vũ Công Ngọc (SN 1980, chức vụ khi phạm tội là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ), Lê Đình Trung (SN 1977, chức vụ khi phạm tội là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ) về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", theo quy định tại Khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Phùng Anh Lê bị đề nghị truy tố trong vụ không xử lý hình sự nhóm cướp xảy ra vào năm 2016. Ảnh: DV

Phùng Anh Lê và các đồng phạm bị đề nghị truy tố trong vụ án mà các đối tượng đã không xử lý hình sự một nhóm cướp tài sản năm 2016.

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23/9/2016, Phùng Anh Lê đã chỉ đạo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, Phúc Xá, Ba Đình, TP.Hà Nội) khỏi Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ.

Cụ thể, ngày 19/9/2016, anh N.C.T (SN 1990, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đến trụ sở Công an phường Yên Phụ (Tây Hồ) trình báo, tố giác việc anh này bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái pháp luật, đánh gây thương tích tại khu vực cửa khẩu An Dương (Yên Phụ).

Cán bộ trực ban Công an phường Yên Phụ đã tiếp nhận, vào sổ trực ban và báo cáo ông Dương Hồng Kết – Trưởng Công an phường Yên Phụ.

Thực hiện thông báo ngày 3/1/2016 của Công an quận Tây Hồ về việc "Các đơn vị thuộc Công an quận trong vòng 60 phút phải nhắn tin gửi đồng chí Trưởng Công an quận biết (qua 1 số máy), đồng thời gửi đến các đồng chí Phó Trưởng Công an quận phụ trách và gửi Đội TMTH để tổng hợp báo cáo Công an Thành phố. Đồng thời phải gọi ngay đối với những vụ việc nghiêm trọng", ông Kết đã gọi điện thoại báo cáo Phùng Anh Lê và ông Phạm Quý Hải – Phó Trưởng Công an quận về vụ việc.

Ông Hải gọi điện thoại báo cáo Phùng Anh Lê và được chỉ đạo giải quyết tố giác về tội phạm theo đơn của anh N.C.T, sau đó giao cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội Cảnh sát hình sự) Công an Tây Hồ phối hợp với Công an phường Yên Phụ giải quyết.

Ông Hải gọi điện cho Nguyễn Đức Châu, được Châu báo cáo đã biết vụ việc và chỉ đạo Ngọc để phân công cán bộ đến Công an phường Yên Phụ phối hợp giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Châu, Ngọc đã phân công ông Phan Tất Hùng – Điều tra viên thuộc Tổ án chưa rõ thủ phạm do Ngọc phụ trách đến Công an phường Yên Phụ để phối hợp giải quyết.

Qua công tác điều tra, Đội Cảnh sát hình sự xác định, Tài cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 22/9/2016, Tài đến Công an quận Tây Hồ đầu thú, Ngọc điện thoại báo cáo Châu và được chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết.

Khoảng 18 giờ ngày 22/9/2016, ông Hùng báo cáo Ngọc và đề xuất: "Nguyễn Hữu Tài và đồng bọn có dấu hiệu của nhiều hành vi phạm tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích", "Cưỡng đoạt tài sản" nhưng hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" là rõ nhất nên cần thiết phải ra quyết định tạm giữ Tài về hành vi trên để tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ và bắt giữ các đối tượng liên quan".

Ngọc đồng ý đề xuất của Hùng, gọi điện thoại báo cáo Châu và được Châu đồng ý.

Khoảng 20 giờ ngày 22/9/2016, Ngọc và Hùng mang báo cáo đề xuất cùng hồ sơ đến nhà riêng của ông Hải. Ông Hải ký duyệt vào đề xuất.

Khoảng 21 giờ ngày 22/9/2016, Nguyễn Anh Tuấn – Đội Cảnh sát hình sự đưa Tài đến Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ gặp Nguyễn Văn Thuận - cán bộ quản giáo để thi hành quyết định tạm giữ. Thuận đến phòng làm việc của Lê Đình Trung là chỉ huy ca trực để báo cáo.

Trung chỉ đạo Thuận tiếp nhận Tài và đưa vào buồng tạm giữ. Đến 21 giờ 10 phút cùng ngày, Tuấn lập biên bản bàn giao người bị tạm giữ đối với Tài cho Thuận cùng ký.

Khoảng 22 giờ ngày 22/9/2016, Phùng Anh Lê gọi điện cho Châu, yêu cầu chỉ đạo cán bộ mang hồ sơ vụ án của Tài đến cho Lê xem.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Ngọc mang hồ sơ vụ việc đến phòng của Lê. Sau khi nghe Ngọc báo cáo, Lê cho rằng chứng cứ tạm giữ Tài còn yếu. Ngọc đề xuất việc tạm giữ Tài là có căn cứ, Lê không đồng ý và gọi ông N.L.T – Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp đến để thẩm định hồ sơ.

Ông T báo cáo, đưa ra quan điểm cho rằng việc tạm giữ Tài "non", sau đó Phùng Anh Lê chỉ đạo Ngọc phải đưa Tài ra khỏi Nhà tạm giữ, cho viết cam kết và cho Tài về để tránh tự thương, tự sát.

Dù đã được Ngọc báo cáo là muốn cho Tài về thì phải có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ, hoặc quyết định trả tự do nhưng Phùng Anh Lê chỉ đạo Ngọc cứ xuống Nhà tạm giữ để nhận Tài, đồng thời Lê hỏi ai là người chỉ huy ca trực Nhà tạm giữ hôm đó.

Khi biết chỉ huy ca trực là Trung, Lê chỉ đạo Ngọc khi đến Nhà tạm giữ thì gọi điện thoại để Lê nói chuyện với Trung. Tài sau đó được làm cam đoan, cam kết và được cho về.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận định Phùng Anh Lê là chủ mưu; Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung là đồng phạm giúp sức.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều tra Phùng Anh Lê luôn tìm mọi lý do để chối tội và đổ lỗi cho các bị can khác. Các bị can Châu, Ngọc và Trung ban đầu chưa khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm.

Chỉ sau khi bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra các quyết định khởi tố bị can thì mới khai nhận gây cản trở, khó khăn cho hoạt động điều tra.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/1, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giam ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Lệnh khởi tố, bắt giam bị can Hưng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Lê Viết Hưng. Ảnh tư liệu

Theo thông tin điều tra, bước đầu ông Hưng trong thời gian làm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có vi phạm về việc xác định các nguồn gốc đất theo thẩm quyền, trong đó có nhiều dự án liên quan đến đất công không qua đấu giá.

Ông Hưng đã giao đất cho một số doanh nghiệp trên địa bàn, để xảy ra thất thoát tài sản công, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Hưng ra, cơ quan điều tra cũng xác định có nhiều cá nhân từng là lãnh đạo của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan tới sai phạm của ông Hưng.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Bắt kẻ giả nhân viên bảo hiểm Hải Dương, chiếm đoạt tiền nhiều người thất nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã xác minh, làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tất Thành (SN 2000, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện đang ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), kẻ giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Tất Thành (áo đen) tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, ngày 1/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.H. (xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, Hải Dương), là đại lý bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương chi nhánh thị xã Kinh Môn về việc bị người khác sử dụng hình ảnh của mình trên tài khoản Facebook "T.H" làm ảnh đại diện tài khoản Zalo, Facebook khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Tất Thành (SN 2000, nơi cư trú thôn Thị Tứ, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, nơi ở hiện nay tại thôn Hóp, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Làm việc với cơ quan Công an, Thành khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, Thành thấy nhiều người có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp của bảo hiểm xã hội nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài.

Tháng 9/2021, Thành mở tài khoản Facebook tên "Bảo hiểm xã hội", tài khoản Zalo tên "Huyền bảo hiểm" rồi tải ảnh đại diện từ Facebook "T.H" của chị T.T.H làm ảnh đại diện để tạo niềm tin cho các bị hại.

Đóng vai nhân viên bảo hiểm xã hội, Thành kết bạn, trao đổi với những người có nhu cầu làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, yêu cầu những người này nộp tiền lệ phí (từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng do Thành cung cấp để được làm thủ tục. Sau khi bị hại chuyển tiền lệ phí, Thành cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9 đến cuối tháng 10/2021, Thành đã lừa 14 người với tổng số tiền 19.413.000 đồng. Số người bị hại này chủ yếu là công nhân lao động tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau khi làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thành, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao hồ sơ vụ việc, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 20/1/2022 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tất Thành về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ, đánh đập chủ nợ rồi ép ký khống giấy nhận tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 25/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự Bùi Thị Huyền (43 tuổi, trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp), Nguyễn Anh Tuấn (44 tuổi), Lê Bảo Dương, Phạm Văn Quân, Lăng Văn Hậu (đều trú tại xã Đắk Bu So, Tuy Đức) và Nguyễn Văn Dự (trú tại xã Thuận Hà, Đắk Song) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, Bùi Thị Huyền nợ Đặng Thanh H. (trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) 360 triệu đồng. Tuy nhiên, do Huyền không muốn trả số tiền trên nên đã nhờ Nguyễn Anh Tuấn bắt ép H. ký vào giấy đã nhận số tiền trên.

Nhóm của Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Huyền hứa sẽ trả tiền công cho nhóm của Tuấn 30 triệu đồng, Tuấn đồng ý và rủ Dương, Quân, Dự, Hậu cùng tham gia.

Ngày 20/1, cả nhóm đến nhà H. Tại đây, H. bị cả nhóm đánh tới tấp và ép ghi nội dung đã nhận đủ số tiền 360 triệu đồng. H. buộc phải ký vào giấy cam kết đã nhận đủ số tiền 150 triệu đồng.

Cả nhóm chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục dùng một đoạn dây thừng trói hai tay H. đồng thời đưa H. lên xe ô tô chạy về hướng xã Quảng Tâm (Tuy Đức).

Trên đường đi Tuấn tiếp tục đe dọa, uy hiếp tinh thần ép buộc H. viết vào giấy đã nhận thêm số tiền 210 triệu đồng của chị Huyền. Khi H. viết giấy xong, nhóm của Tuấn cho xe chở H. về nhà, sau đó chạy xe bỏ đi.

Tại nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ 28 viên đạn các loại, bộ sử dụng ma tuý đá, còng số 8, bộ linh kiện tháo rời (nghi loại súng ngắn CZ83), ống kim loại nghi nòng súng thể thao.

Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.