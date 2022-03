TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 10 chiếc đinh được lấy khỏi đầu bé 3 tuổi tử vong; phát hiện thi thể bị trói tay chân

Luật sư tiết lộ về 10 chiếc đinh được "giải thoát" khỏi đầu bé gái 3 tuổi tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Khuya 12, rạng sáng 13/3, lực lượng pháp y tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến cái chết của bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi) ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tử vong sau 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bé gái Ngọc A. trước đó nghi bị người tình của mẹ găm đinh trong hộp sọ. Nguyên nhân tử vong do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.



Trao đổi với PV Dân Việt lúc 0h30 ngày 13/3, luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Ngọc A. cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, khám nghiệm tử thi.

Luật sư Lê Hồng Hiển cho biết có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như trước đó. Ảnh: Gia Khiêm





Luật sư tiết lộ về con số thực những chiếc đinh trên đầu bé gái bị nhân tình của mẹ găm vào đầu.

Luật sư Hiển tiết lộ, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định trong đầu của bé Ngọc A. có tất cả 10 chiếc đinh chứ không phải 9 chiếc như trước đó. Những chiếc đinh này dài khoảng 2cm, hiện đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra.

Theo luật sư, sau khi cháu bé tử vong thì hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huỵện Thạch Thất, Hà Nội) đã xảy ra hậu quả chết người, cháu bé tử vong nên Huyên sẽ đối diện mức án cao nhất ở tội danh "Giết người" là tử hình.

"Tôi cảm thấy rất đau xót, bởi chỉ cách đây 2 - 3 ngày thì sức khoẻ của cháu có những chuyển biến tốt như cử động được tay, chân nên tôi mong muốn điều kỳ diệu đến với cháu nhưng cháu không qua khỏi", luật sư Hiển chia sẻ.



Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Đỗ Hữu Chung (bố bé A.) cho biết, anh là người đại diện gia đình được cơ quan pháp y mời vào chứng kiến quá trình bệnh viện mổ tử thi nạn nhân.

"Nguyện vọng của gia đình là con được mổ lấy toàn bộ đinh ra khỏi đầu. Chúng tôi không muốn con qua đời mà vẫn đau đớn. Con tôi dù đã mất đi cũng không còn đau đớn nữa", anh Chung đau buồn nói.

Tiếp lời con trai, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé Ngọc A.) nhiều lần nói thương tiếc cháu nhưng không biết làm sao. Đến phút cuối, ông Chức vẫn bày tỏ nguyện vọng bệnh viện trong quá trình mổ pháp y có thể lấy đinh ra khỏi thi thể cháu "không để cháu mãi mang dị vật trong đầu".

Mấy ngày trước khi bé Ngọc A. qua đời, anh Chung vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của con gái. Hai ngày trước, bác sĩ trưởng khoa thông báo tình hình bé Ngọc xấu đi, có dấu hiệu trở nặng đã đề nghị gia đình anh chuẩn bị tinh thần.

Khoảng 16h ngày 12/3, bé Ngọc A. ngừng tim, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và cho thở oxy. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, bé lại rơi vào nguy kịch, sau 2 lần cấp cứu và thở oxy không thành công, nạn nhân không qua khỏi.

Hơn 2 giờ sáng ngày 13/3, thi thể bé Đỗ Ngọc A. được người thân tiếp nhận tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đưa về quê nhà mai táng trong sự đau xót, tiếc thương của những người ở lại.

Trước đó, chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đỗ Ngọc A. (3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Bé gái được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP.Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé Ngọc A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé Ngọc A.) đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối.

Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị Luyến cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con. Tháng 2/2021, Luyến bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, Luyến quay về đón con, hai người ly hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út Ngọc A. sống với mẹ.

Điều tra vụ thi thể bị trói tay chân, cột vào tảng đá ở bãi nuôi ngao

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 13/3, thượng tá Đào Minh Đức - Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng - cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói tay chân, cột vào tảng đá ở bãi nuôi ngao thuộc xã Vinh Quang.

Bãi ngao nơi phát hiện thi thể của nạn nhân. Nguồn: CAO

Theo ông Phạm Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, thi thể nạn nhân được Đồn Biên phòng Vinh Quang và người dân phát hiện sáng 11/3.



Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, thi thể phân hủy nặng, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. “Chân tay người này bị trói, cơ thể cột vào một tảng đá”, ông Hải thông tin.

Được biết, ngay khi được phát hiện, thi thể nạn nhân bị trói tay chân, cột vào tảng đá ở bãi nuôi ngao được đưa về khu vực Cồn Đông, xã Vinh Quang để trưng cầu khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra.

Sau khi làm các thủ tục, ngày 12/3, lực lượng công an bàn giao thi thể cho địa phương mai táng.

Bắt nghi phạm đâm chết con chủ nhà trọ vì... bị nhắc nhở ăn nhậu ồn ào

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được Sầm Quang Nhuận (19 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) - nghi phạm đâm chết con chủ nhà trọ vì bị nhắc nhở ăn nhậu ồn ào xảy ra tại TP.Đồng Xoài tối 11/3.



Sầm Quang Nhuận tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Khoảng 18 giờ ngày 11/3, Sầm Quang Nhuận và một số thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại khu vực nhà trọ trước nhà bà N.T.H., ở khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình.

Khi nghe nhóm thanh niên ăn nhậu nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào, bà H. ra nhắc nhở thì liền bị N. chửi bới, đe dọa. Bực tức, bà H. gọi điện cho con trai là C.K.T. về giải quyết.

Khi về đến nhà, giữa T. và N. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc T. dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu N. thì Nhuận dùng dao đâm sau lưng khiến T. gục tại chỗ.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, T. đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nhuận đã bỏ trốn.

Nam thanh niên đi xe phân khối lớn thả hai tay, khi bị bắt khai "mua bằng"

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 13/3, Công an TP.Hà Nội thông tin, qua 4 đêm triển khai mô hình tổ công tác 141 theo phương thức bí mật hoá trang, sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường phát hiện tội phạm đã phát hiện chặn giữ 395 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mang theo dao kiếm; đồng thời tạm giữ 204 phương tiện vi phạm.

Nguồn: VOV

Nhận định cuối tuần, nhóm thanh niên càn quấy sẽ tập trung ở các quận nội thành nên vào tối 12/3, rạng sáng 13/3, thực hiện phương án của Ban chỉ đạo 141, các tổ công tác đã triển khai lực lượng tổ chức tuần tra mật phục từ 21h trên địa bàn 2 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Qua triển khai đã phát hiện, kiểm tra, tạm giữ 50 phương tiện, 103 đối tượng có hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ, không gắn biển số, không có giấy tờ và điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạnh lách đánh võng, có đối tượng bốc đầu.

Trong đó có 1 đối tượng khi kiểm tra sử dụng giấy phép lái xe giả, 1 đối tượng mang theo bình khí cười. Các đối tượng, phương tiện, tang vật liên quan đã được bàn giao công an các phường sở tại tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Cụ thể, khoảng 23h đêm ngày 11/3, tổ công tác Y2/141 hoá trang do Thiếu tá Lê Văn Hưng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) làm tổ trưởng, tuần lưu trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng quận Hoàn Kiếm phát hiện nam thanh niên điều khiển xe phân khối lớn có hành vi buông cả hai tay.

Phát hiện vi phạm, tổ công tác hoá trang đã áp sát ra hiệu lệnh dừng xe, xuất trình thẻ ngành và yêu cầu lái xe hợp tác. Qua kiểm tra phát hiện lái xe là Phạm Văn Năm (sinh năm 2001 ở phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bước đầu Năm khai nhận đã mua giấy phép lái xe của một người không quen biết trên mạng xã hội.

Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện về Công an phường Hàng Bạc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phát hiện 2 thi thể nam, nữ dưới chân cầu

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/3, người dân phát hiện người phụ nữ chạy xe máy lên cầu Thuận Phước (nối quận Sơn Trà và quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Người phụ nữ này leo qua lan can cầu, nhảy xuống nên mọi người gọi cảnh sát.



Lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể nam, nữ dưới chân cầu Thuận Phước. Nguồn: PLO

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm người phụ nữ vừa nhảy cầu. Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát phát hiện 2 thi thể nam, nữ nằm trên chân cầu.



Theo lực lượng chức năng, thi thể nữ giới là bà T.L.T (47 tuổi, ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), thi thể nam giới là N.Đ.M (19 tuổi, quê Thái Bình). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân nam nhiều khả năng đã tự tử vào đêm hôm trước, trên thi thể có một số giấy tờ cầm cố tài sản.